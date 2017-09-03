Лёгкие победы? Ни за что! Ставим на очередной матч Шараповой

Путь Рублёва на US Open — 2017 закончится на Джумхуре В рубрике «Теннисный БетОн» рассказываем о ставках на субботний игровой день на US Open. Анализируем встречи Рублёва, Надаля и Свитолиной.

Одно попадание из трёх у нас по итогам вчерашнего выпуска. После второй без перерыва недели игры на американском харде силы покинули Дамира Джумхура. Пытался бороться босниец, но Андрей Рублёв был лучше и победил в четырёх сетах. Боролась и Шелби Роджерс, но Элина Свитолина за счёт класса дожимала соперницу в каждом из сетов. 6:4, 7:5 в пользу украинки. Мы же ждали минимум одной выигранной партии от теннисистки из США. Не подвели только Рафаэль Надаль и Леонардо Майер, на пару сыгравшие четыре сета. Очень вовремя выиграл первую партию на тай-брейке аргентинец. Потому как в трёх последующих очевидным было доминирование испанца по игре.



1400 фишек лишился банк «Теннисного БетОна». Сейчас в нём 129 378 фишек при стартовых 100 000.

Ставка: индивидуальный тотал Шараповой больше 12,5 гейма за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль 2450 фишек).



И вновь матч Марии Шараповой. И вновь не ждём легкой победы для россиянки. Очень много ошибается Мария. И этот показатель никак не хочет идти на убыль. 36 невынужденных в матче с Бабош, 33 в игре с Кенин. И это при том, что с Софьей Шарапова провела всего два сета. То есть в среднем количество ошибок россиянки даже выросло.

Про Шарапову часто говорят, что не подстраивается она под соперниц, играет только от себя. Ошибается тоже, видимо, от себя. Потому что Халеп, Бабош и Кенин демонстрируют разный стиль игры. Но Шарапова продолжает совершать помарки вне зависимости от того, что делает на корте соперница.

Анастасия Севастова, оппонентка Шараповой по четвёртому кругу, это уже не Бабош и тем более не Кенин. В последние пару лет латвийская теннисистка превратилась в грозную силу. Стоит она в топ-20 рейтинга, а на прошлом US Open дошла до четвертьфинала. На нынешнем Открытом чемпионате США Севастова пока что не уступила ни сета. Если Шарапова не уменьшит количество невынужденных, будет ей непросто. Севастова умеет атаковать и способна набирать очки, не дожидаясь подарков от соперниц.



Впрочем, бойцовские качества и класс игры пока что позволяют Марии успешно продвигаться по сетке. Думаю, может она побеждать и Севастову. Но матч по традиции лёгким для россиянки не будет. Если не проиграет она сет, то на одну затянутую партию мы вполне можем рассчитывать. Как следствие — для итоговой победы Шараповой придётся выиграть больше 12 геймов.

Ставка: победа Суарес-Наварро за 3.00 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек).



Карла Суарес-Наварро и Винус Уильямс не блистали в этом сезоне на североамериканском харде, вылетая во вторых-третьих кругах турниров. Однако на US Open опытные теннисистки настроились и одна из них уже будет играть в четвертьфинале.



Рискну здесь сыграть от андердога. Не столь велика разница в игре соперниц (если она вообще есть, эта разница), чтобы оценивать испанку коэффициентом в тройку.



Следует помнить, что Винус уже 37 лет. Провела она тяжелейший сезон, дважды добираясь до финалов турниров Большого шлема. После такого сил на концовку может банально не хватить. Наблюдались признаки спада в игре американки в матчах предыдущих раундов, где её соперницами были скромные по именам теннисистки. Виктории Кужмовой старшая Уильямс проиграла сет, Осеан Доден и Марию Саккари побеждала в борьбе.



Суарес-Наварро победы давались тяжелее. Но и оппонентки у неё были посерьёзнее. Тем не менее, сумела дожать Карла Мирьяну Лучич-Барони и Екатерину Макарову в трёх партиях. А россиянка, надо отметить, на этом турнире демонстрировала очень неплохой теннис.



Умеет играть испанка и против Винус Уильямс. Семь раз встречались теннисистки, счёт боевой — 4:3 в пользу американки. При этом две из трёх своих побед Суарес-Наварро одержала на харде.



Думаю, за 3.00 имеет смысл проверить в данном матче победу Карлы. Ожидаю, что ближе к началу матча и особенно в лайве линия подровняется.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 125 378 фишек.