Долгополов поиграет на нервах Надаля и его фанатов

Лёгкие победы? Ни за что! Ставим на очередной матч Шараповой 3 сентября Мария Шарапова перевернёт очередную страницу на US Open. В «Теннисном БетОне» прогнозируем игру россиянки и не только.

Жаль, что Мария Шарапова покинула US Open после четвёртого круга. В каждом круге она приносила прибыль нашей рубрике, старалась для нас. К сожалению, пройти Анастасию Севастову у неё не получилось, хотя нам она снова организовала плюс, выиграв больше 12,5 геймов за матч. Анализировать теннис в исполнении примы мы не будем, для этого на «Чемпионате» есть специализированный раздел. Но ждём возвращения Шараповой на следующих турнирах.



Ставка на Суарес-Наварро оправдала себя лишь отчасти. Коэффициент на её победу был высок, и она, действительно, неплохо сопротивлялась, взяла сет у Винус Уильямс, и вообще второй сет испанка провела божественно. Феноменально работал её бэкхенд. А вот в решающей партии её надломил гейм, отданный в самом начале. Дальше уже американка довела дело до победы.

Но прибыль по итогам дня у нас имеется. В банке на данный момент 130 328 фишек при стартовых 100 000.

Ставка: Долгополов с форой по сетам (+2,5) за 1.92 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2300 фишек).



За выход в четвертьфинал Рафаэль Надаль поборется с Александром Долгополовым. Украинец совершенно неожиданно заиграл на US Open, как в лучшие периоды своей карьеры. Возможно, его подстегнула история с матчем против Монтейро в Уинстон-Салеме, когда он был заподозрен в сдаче встречи. Но в Нью-Йорке он реально очень хорош, прошёл уже Штруффа, Бердыха и Троицкого. В матче с чехом он шёл явным андердогом, но закрыл матч в четырёх партиях, а серба просто уничтожил.



Игра Рафаэля Надаля всё ещё очень далека от той, что он показывал в первой части сезона. Тяжёлый первый сет с Лайовичем, следом проигранные партии в матчах с Таро Даниэлем и Леонардо Майером. Конечно, в тех поединках испанец постепенно набирал обороты и в итоге побеждал, но многовато простых ошибок в его игре, да и недостаточно активен он, позволяет соперникам развивать атаки.



Долгополов — нестандартный игрок, и порой это ему идёт во вред. Не пытается он выиграть просто, что-то придумывает. Хочется верить, что у Александра снова появился стимул выигрывать. На больших сценах ему нравится себя показывать. Надалю вряд ли удастся выиграть в трёх сетах. В своей карьере украинец даже дважды обыгрывал испанца, поборется и сейчас.

Ставка: победа Кис за 2.12 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2240 фишек).



Честно говоря, для меня не очень понятна линия на этот матч. Считаю, что именно Кис должна считаться фаворитом. Ей идеально подходят корты на US Open, за неё болеет публика. Матч снова будет закрывать программу игрового дня. И даже если что-то будет идти не по плану Мэдисон, то болельщики могут её вытащить.



Свитолина в двух шагах от звания первой ракетки мира, но в Нью-Йорке она пока не показывает лучшего тенниса. Не без труда обыграла и Синякову, и Родину, и Роджерс. В середине сезона она бы просто не заметила таких соперниц, здесь же приходится напрягаться. Всё-таки много сил уже потрачено, Элина один из рекордсменов сезона по числу проведённых встреч.



Что касается тенниса, то Кис более рисковый игрок, она обладает прекрасной подачей, её удары с задней линии очень плотные. Если она не сорит ошибками, то справиться с ней могут немногие. Свитолина уступает в мощи, но превосходит в стабильности. Я всё же ставлю на американку. На мой взгляд, этот матч она может проиграть только сама себе.

Боб Брайан/Майк Брайан — Оливер Марах/Мате Павич

Ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек).



Ветераны братья Брайаны сыграют с финалистами Уимблдона Оливером Марахом и Мате Павичем. Мараху, кстати, самому уже 37 лет, но американцам по 39. Хорват Павич на фоне остальных самый настоящий ребёнок, ему 24. Но речь не о возрасте. Братья перед завершением карьеры хотят выиграть ещё один турнир Большого шлема. Не сказать, что их шансы очень уж высоки, но букмекеры в них верят и в этом матче дают фаворитами.



Мне же кажется, что встреча рискует затянуться. В этом сезоне Марах и Павич побеждали соперников на траве в Штутгарте. Но тогда австриец и хорват были уже на подходе к пику, который затем вылился в прекрасный рывок на Уимблдоне. Сейчас они сходят с пика, но форма выше средней. Два круга они прошли без проблем. Это же касается и Брайанов. Но, по сути, и для тех, и для других это первый серьёзный матч, который должен принести либо два тай-брейка, либо три сета.

Джейми Маррей/Бруно Суарес — Роберт Линдстедт/Джордан Томпсон

Ставка: Линдстедт/Томпсон с форой по сетам (+1,5) за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).



Одни из главных фаворитов турнира Джейми Маррей и Бруно Суарес пока что уверенно движутся по сетке, но в каждом из двух матчей играли тай-брейк. Наблюдал вчера игру британца в миксте с Мартиной Хингис, и он был очень плох. Швейцарка вытянула дуэт. Мне не кажется, что этот дуэт на пике. А вот неожиданное объединение ветерана Линдстедта и молодого Томпсона удивляет. Сначала они разнесли Гонсалеса и Янга, которые играли в финале «Ролан Гаррос», а затем убрали Миллмана и Скупски, у которых также были успехи в парах.



Считаю, что вполне можно заиграть сет андердогов.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 8500 фишек. В банке осталось 121 828.