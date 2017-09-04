175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Чехи станут очередной жертвой североирландской стихии

«Футбольные фишки» шагают по Европе. В очередном выпуске посетим Белфаст и Подгорицу.
4 сентября 2017, понедельник. 19:55 Ставки
Левандовски и Ко продолжат устраивать фейерверки в Европе
В свежем выпуске «Футбольных фишек» поговорим о встречах отборочного турнира ЧМ-2018, которые состоятся в Копенгагене и Трнаве.

В какой-то ступор попал ваш покорный слуга в последнюю неделю. Не шли ставки, и это ещё мягко сказано. Одними извинениями делу не поможешь. Если анализировать… А что анализировать? Польша была растоптана в Дании без всяких шансов. Как такое могло случиться? Это загадка для всех.

Что же до игры Словакия — Словения, то она не оправдала ожиданий в плане жёсткости. Команды отчего-то были довольно корректны. Но это не касается последних 10 минут, когда словенцы бросились отыгрываться. Хватало моментов, где Матеу Лаос обязан был доставать карточку из кармашка, было и две самых настоящих потасовки с рукоприкладством. Но испанский рефери сохранял спокойствие.

Наш банк ещё потерял в весе, теперь в нём 86 004 фишки при стартовых 50 000.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Чехия

Ставка: победа Северной Ирландии с форой (0) за 2.06 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2650 фишек).

Северная Ирландия имеет прекрасные шансы на попадание в стыковые матчи. Германию обойти уже вряд ли удастся. Если немцы сегодня побеждают, то они выигрывают группу. Британцы же в свою очередь на 7 очков опережают чехов, у которых собственно остался последний шанс на продолжение борьбы. Им нужно выигрывать в Белфасте.

Реально ли команде Яролима взять три очка в Северной Ирландии? Я в это вообще не верю. Пока что подопечные Майкла О'Нила взяли дома максимум при разнице 10:0. Уровень соперников был не самым высоким, но мы-то помним, что за последние 4 года в официальных встречах в Северной Ирландии побеждали только Германия и Португалия. Чехия не стоит и рядом с этими сборными. Идёт очередная смена поколений, команда беззвездная. О североирландцев и более маститые команды ломали зубы.

Чехи наверняка полезут вперёд, и это то, чего буду ждать хозяева. Обычно они сами минут 15 играют очень агрессивно, забивают, затем отходят назад. Сейчас, вероятно, парни в зелёном сразу начнут ловить шансы в контратаках. У Чехии недостаточно класса, чтобы в ветреных условиях во враждебной обстановке побеждать крепкую британскую сборную.

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Черногория
Румыния

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.81 (см. все коэффициенты на матч ).
Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2025 фишек).

У Румынии остаётся последний шанс включиться в борьбу за места в стыках. Нужно брать три очка в Черногории. Ничего невозможного в этом нет, команды близки по классу. От фарта многое будет зависеть. Выигрывать надо и хозяевам, которые в свою очередь должны не упустить датчан. Ситуация в группе довольно запутанная. Всем нужны очки, даже поляки после фиаско в Копенгагене могут заволноваться.

Думаю, обстановка на трибунах будет накалена. Редко в Подгорице бывает иначе. Горячих парней хватает в составах обеих сборных, поэтому попробую и здесь сыграть на жёлтые карточки.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 81 004.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Румынии — Футбол Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Черногории - Футбол Сборная Чехии — Футбол Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
4 сентября 2017, понедельник
20:16 BWIN Россия подписала партнёрский контракт с Всероссийской федерацией волейбола
18:19 Ladbrokes Coral стала лидером по числу подарков членам британского парламента
16:28 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Торпедо» НН — «Динамо» (Москва)
15:45 В Чехии операторам онлайн азартных игр запретили использовать фрибеты
15:39 Денисова: российское букмекерство нуждается в большей открытости власти
14:00 Букмекеры: бельгиец Гоффен не пустит Рублёва в четвертьфинал US Open
13:30 Эксперты: СКА не оставит шансов «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ
11:45 Касаткина выиграет у Канепи в четвёртом круге US Open, считают аналитики
10:00 Согласно котировкам, сборная России победит Бельгию на ЧЕ-2017 по баскетболу
3 сентября 2017, воскресенье
19:33 Прогноз Тарпищева на матч Шарапова — Севастова: первый сет будет упорным
15:00 Россия — Германия: букмекеры назвали фаворита финала ЧЕ-2017 по волейболу
13:15 Шарапова выиграет у Севастовой в четвёртом круге US Open, убеждены эксперты
11:30 Букмекеры оценили шансы сборной России в контрольном матче с московским «Динамо»
10:00 Аналитики: Гран-при Италии выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону
09:00 Согласно котировкам, «Салават Юлаев» выиграет у «Нефтехимика» в матче КХЛ
00:42 Букмекеры не включают сборную России в пятёрку фаворитов Евробаскета-2017
2 сентября 2017, суббота
16:45 Букмекеры не верят в победу сборной Турции над Украиной в первом матче Луческу
16:00 Испания — Италия: букмекеры назвали фаворита матча квалификации ЧМ-2018
14:30 Букмекеры оценили шансы сборной России победить в полуфинале ЧЕ по волейболу
13:00 Согласно котировкам Остапенко выбьет Касаткину в третьем круге US Open
11:30 «Спартак» одолеет минское «Динамо» в матче КХЛ, считают эксперты
10:00 Аналитики: сборная России проиграет Сербии на ЧЕ-2017 по баскетболу
1 сентября 2017, пятница
19:40 OpenBet: из боя Мейвезер — Макгрегор победителями вышли все, уникальный случай
18:40 Betway стала главным спонсором киберспортивного турнира ESG Tour
15:32 Букмекеры: сборная России стартует на ЧЕ по баскетболу с поражения от Турции
15:18 Прогноз Генича на матч Чехия — Германия: немцы победят при тотале меньше 3,5
15:08 Букмекеры вновь повысили шансы Шараповой выиграть US Open
14:15 Эксперты: сборная Германии уверенно победит Чехию в квалификации ЧМ-2018
11:45 ЦСКА — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ
10:00 Шарапова разгромит американку Кенин в третьем круге US Open, считают аналитики
31 августа 2017, четверг
20:20 Согласно котировкам сборная Бразилии победит Эквадор в квалификации ЧМ-2018
19:30 888 оштрафован комиссией Великобритании на рекордные € 8,5 млн
18:30 Франция — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на отборочный матч ЧМ-2018
17:36 Прогноз Абрамова на матч Россия — Словения: россияне одержат уверенную победу
17:23 Букмекеры: сборная России легко пройдёт Словению в 1/4 финала волейбольного Евро
15:30 В Ladbrokes Coral довольны финансовыми результатами за первую половину 2017 года
14:47 Букмекер: в матче Франция — Нидерланды 90% ставят на победу хозяев
13:30 Аналитики: сборная Аргентины — фаворит матча квалификации ЧМ-2018 с Уругваем
11:45 Букмекеры оценили шансы Промеса забить в матче отбора ЧМ Франция — Нидерланды
10:00 «Динамо» (Рига) — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
30 августа 2017, среда
19:25 Французская Лига 1 объявила о партнёрстве с оператором фэнтези-спорта MPG
18:45 Прогноз Чакветадзе на матч Шарапова — Бабош: россиянка одержит лёгкую победу
18:10 Mansion стала спонсором английского футбольного клуба «Борнмут»
17:33 Букмекеры: шансы Шараповой выйти в третий круг US Open — 83%
15:57 Федерация футбола Беларуси не сотрудничает с букмекерами по этическим причинам
Все новости RSS
Партнерский контент