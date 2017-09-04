Чехи станут очередной жертвой североирландской стихии

Левандовски и Ко продолжат устраивать фейерверки в Европе В свежем выпуске «Футбольных фишек» поговорим о встречах отборочного турнира ЧМ-2018, которые состоятся в Копенгагене и Трнаве.

В какой-то ступор попал ваш покорный слуга в последнюю неделю. Не шли ставки, и это ещё мягко сказано. Одними извинениями делу не поможешь. Если анализировать… А что анализировать? Польша была растоптана в Дании без всяких шансов. Как такое могло случиться? Это загадка для всех.

Что же до игры Словакия — Словения, то она не оправдала ожиданий в плане жёсткости. Команды отчего-то были довольно корректны. Но это не касается последних 10 минут, когда словенцы бросились отыгрываться. Хватало моментов, где Матеу Лаос обязан был доставать карточку из кармашка, было и две самых настоящих потасовки с рукоприкладством. Но испанский рефери сохранял спокойствие.

Наш банк ещё потерял в весе, теперь в нём 86 004 фишки при стартовых 50 000.

Ставка: победа Северной Ирландии с форой (0) за 2.06 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2650 фишек).

Северная Ирландия имеет прекрасные шансы на попадание в стыковые матчи. Германию обойти уже вряд ли удастся. Если немцы сегодня побеждают, то они выигрывают группу. Британцы же в свою очередь на 7 очков опережают чехов, у которых собственно остался последний шанс на продолжение борьбы. Им нужно выигрывать в Белфасте.

Реально ли команде Яролима взять три очка в Северной Ирландии? Я в это вообще не верю. Пока что подопечные Майкла О'Нила взяли дома максимум при разнице 10:0. Уровень соперников был не самым высоким, но мы-то помним, что за последние 4 года в официальных встречах в Северной Ирландии побеждали только Германия и Португалия. Чехия не стоит и рядом с этими сборными. Идёт очередная смена поколений, команда беззвездная. О североирландцев и более маститые команды ломали зубы.

Чехи наверняка полезут вперёд, и это то, чего буду ждать хозяева. Обычно они сами минут 15 играют очень агрессивно, забивают, затем отходят назад. Сейчас, вероятно, парни в зелёном сразу начнут ловить шансы в контратаках. У Чехии недостаточно класса, чтобы в ветреных условиях во враждебной обстановке побеждать крепкую британскую сборную.

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.81 (см. все коэффициенты на матч ).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2025 фишек).

У Румынии остаётся последний шанс включиться в борьбу за места в стыках. Нужно брать три очка в Черногории. Ничего невозможного в этом нет, команды близки по классу. От фарта многое будет зависеть. Выигрывать надо и хозяевам, которые в свою очередь должны не упустить датчан. Ситуация в группе довольно запутанная. Всем нужны очки, даже поляки после фиаско в Копенгагене могут заволноваться.

Думаю, обстановка на трибунах будет накалена. Редко в Подгорице бывает иначе. Горячих парней хватает в составах обеих сборных, поэтому попробую и здесь сыграть на жёлтые карточки.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 81 004.