Квитова продолжит свой героический путь на US Open

Долгополов поиграет на нервах Надаля и его фанатов Надаль против Долгополова и Свитолина против Кис — в новом выпуске рубрики «Теннисный БетОн».

Не всё сложилось во вчерашнем выпуске. Начнём с неудач. Напрасно коллега Служаков верил в Александра Долгополова и возможность украинца взять хотя бы один сет в матче с Рафаэлем Надалем. Испанец контролировал ход матча от начала и до конца, не оставив шансов Долгополову. Не оправдали надежд и Роберт Линдстедт с Джорданом Томпсоном. Шведско-австралийская пара уступила дуэту Джейми Маррей/Бруно Суарес в двух партиях. Мы же ждали от них минимум одного выигранного сета.



Теперь о хорошем. В другом парном мужском матче, Боб Брайан/Майк Брайан — Оливер Марах/Мате Павич, было сыграно три полновесных сета. Что позволило с лихвой пробить тотал в 23,5 гейма. Порадовала и Мэдисон Кис, вырвавшая победу у Элины Свитолиной в трёхсетовой битве.



К сожалению, сумма ставки на Долгополова была выше остальных, а потому даже при пятидесятипроцентном попадании с хоррошими коэффициентами в банке «Теннисного БетОна» убыль. Но не большая — всего 260 фишек. Сейчас наш банкролл насчитывает 130 068 фишек при стартовых 100 000.

Ставка: медицинский тайм-аут в матче за 2.80 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек).

Ставить на исходы в данном поединке не решусь. Высоковат коэффициент на аргентинца, но это оправдано неспортивными факторами. Как признался сам Шварцман по окончании матча предыдущего круга против Люка Пуи, в четвёртом сете его начала беспокоить нога и он больше думал о том, как бы завершить встречу не снявшись. Абсолютно неизвестно, блефует ли Диего, а если нет, то успеют ли восстановить его к четвертьфиналу.

Поэтому здесь предложу слегка авантюрную и уж точно нестандартную ставку. Вызов на корт врача за 2.80. С учётом возможных недомоганий Шврацмана данный выбор имеет право на жизнь. Ну и не стоит забывать, что турнир идёт уже вторую неделю, концовка сезона близко, силы теннисистов на исходе. Не исключено, что и Карреньо-Буста, и Шварцман могут почувствовать себя нехорошо по ходу матча даже без учёта их предыдущих повреждений.

Ставка: победа Квитовой и тотал матча больше 21,5 гейма за 3.30 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 3450 фишек).

Во встрече женской сетки буду оценивать возможности соперниц уже по спортивному принципу. Петра Квитова после жутких травм, полученных в результате вооружённого нападения, сумела не только вернуться в теннис, что было под вопросом, но и вновь играть на самом высоком уровне. Не буду даже давать ссылку на фото руки спортсменки после покушения. При желании можете найти их в интернете, Петра дала разрешение врачу опубликовать снимки. Но предварительно уберите от экранов детей и беременных.



По словам Квитовой, пока что она оценивает свою готовность процентов в 70 от оптимальной, не до конца чувствует руку, но при этом на US Open Петра хороша. Не проиграла она ни партии на пути к четвертьфиналу, а в предыдущем круге убрала с дороги главного фаворита турнира, согласно букмекерским котировкам, Гарбинье Мугурусу.



Конечно, никогда не стоит недооценивать Винус Уильямс. Американка в 37 лет уже дважды в сезоне играла в финале мэйджоров. Но всё же в данной паре отдам предпочтение теннисистке из Чехии. По предыдущим матчам чувствовалось, что имеется усталость у Винус. К тому же уступает она по личным встречам Квитовой со счётом 1:4. Причём чешка выиграла три последних матча.



Жду, что Квитова будет сильнее и на этот раз. Но без борьбы старшая Уильямс не сдастся. Должно её хватить на то, чтобы затянуть матч, а то и выиграть сет.

Итого: сделано две ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 127 568 фишек.