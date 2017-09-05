Месси принесёт первую официальную победу Аргентине при Сампаоли

«Футбольные фишки» шагают не только по Европе, но и по Южной Америке. Ставим на игры в Дублине, Реджо-нель-Эмилии и Буэнос-Айресе.

Чехи станут очередной жертвой североирландской стихии «Футбольные фишки» шагают по Европе. В очередном выпуске посетим Белфаст и Подгорицу.

Наконец-то удалось прервать серию неудач автору этих строк. Вчерашние ставки на европейскую квалификацию чемпионата мира себя оправдали. Высказывал я недоумение по поводу странной линии на встречу Северная Ирландия — Чехия, а к матчу коэффициент на хозяев и вовсе был заоблачным, но это не помешало британцам одержать лёгкую и уверенную победу. Остаётся загадкой движение линии.

С жёлтыми карточками в Черногории было не всё так гладко. Довольно долго Крэйг Томпсон терпел, без повода в кармашек не лез. Но затем лопнуло и его терпение. На 85-й минуте повздорили в штрафной румын Бечирай и Моци, получили по предупреждению. А ещё через 4 минуты пятый «горчичник» во встрече был предъявлен Филипу Стойковичу.



И теперь в нашем банке 90 679 фишек при стартовых 50 000.

Ставка: обе команды забьют за 2.14 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2280 фишек).



Встреча лидеров группы Е. Но за три тура до финиша квалификации ни ирландцы, ни сербы не могут чувствовать себя спокойно. Балканцы лидируют с 15 очками, у «парней в зелёном» — 13. Но ещё не оставляют попыток догнать конкурентов Уэльс и Австрия. И сегодня они играют с соперниками, которые им абсолютно по плечу — с Молдавией и Грузией соответственно. А в Дублине кто-то точно потеряет очки.



Прогнозировать результат очень сложно. Вроде бы по игре сербы более привлекательны, но ирландский характер никто не отменял. Дома при волшебной поддержке команда Мартина О'Нила будет биться изо всех сил.



Из того, что я подметил в игре этих сборных, выделю довольно большое количество ошибок при игре в обороне. Особенно это касается сербов. Если на них начать давить, то они теряются. А Ирландия это будет делать, шансы на её гол довольно велики. В то же время у сербов очень приличная атака: Костич, Тадич, Митрович, а теперь ещё Гачинович раскрывается в национальной команде.



На мой взгляд, высоки шансы увидеть ничью 1:1, но мы скромно поставим на «обе забьют».

Ставка: победа Италии в 1-м тайме с форой (-1) за 1.9 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек).



Итальянцы откровенно слабо провели матч против испанцев в минувшие выходные. Впрочем, «красная фурия» была так хорошо, что подопечные Вентуры просто не могли ей соответствовать. Средний уровень исполнительского мастерства очень разный.

Второе место в группе от Италии никуда не денется. Но для поднятия самооценки нужно бы одержать звонкую, лёгкую победу во встрече с израильтянами. Пора забыть о разгроме на «Сантьяго Бернабеу».



У Израиля ситуация внутри коллектива совсем тяжёлая. После поражения от Македонии за бросок капитанской повязки в сторону болельщиков был отстранён Эран Захави. Позже лидер сборной Израиля заявил, что заканчивает карьеру в национальной команде.



Как раз такой соперник Италии и нужен. Предположу, что все вопросы будут закрыты ещё в первом тайме. Хозяева набросятся на жертву и забьёт парочку мячей.

Ставка: индивидуальный тотал Аргентины в 1-м тайме больше 1,5 мяча за 2.05 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2625 фишек).

Аргентина владела подавляющим территориальным преимуществом в матче против Уругвая на выезде. Вдумайтесь только: 80 процентов времени «альбиселесте» владела мячом. Фантастика! А в итоге 0:0. Моментов для взятия ворот хватало, но в очередной раз аргентинцы их нещадно портили.



Ситуация в отборе тяжёлая, Аргентина сейчас висит на грани, занимая пятое место, дающее право на стыковые встречи. Нужно срочно подниматься, а для этого нужна победа над аутсайдерами из Венесуэлы. В семи гостевых встречах эта сборная взяла всего 1 очко — в Перу. Мощнейшая линия атаки аргентинцев, ведомая Месси, должна раздробить на части оборону оппонентов. В прессу просочилась информация о конфликте Месси с новым наставником Хорхе Сампаоли. Но сейчас нужно задвинуть собственные амбиции и игроку, и тренеру, а иначе Аргентина может и не поехать в Россию.



Что касается ставки, то после нулей в Уругвае жду агрессивного начала от аргентинцев и минимум двух голов в их исполнении в первые 45 минут встречи.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6500 фишек. В банке осталось 84 179.