Ставим на божественное спокойствие Рублёва в матче против Надаля

Квитова продолжит свой героический путь на US Open 5 сентября в «Теннисном БетОне» поговорим о четвертьфинальных матчах US Open Карреньо-Буста — Шварцман и Квитова — Винус Уильямс.

Вчера нас выручил медицинский тайм-аут. Диего Шварцман по окончании второго сета отправился в подтрибунное помещение получать помощь от врача. Аргентинцу это не помогло в итоге, зато наша рубрика осталась в плюсе.



Увы, стопроцентного результата не получилось. Были близки мы к проходу ставки с коэффициентом 3.30 на победу Петры Квитовой над Винус Уильямс при тотале матча больше 21,5 гейма. Растянулась встреча на три сета и в решающей партии чешка вела со счётом 3:1. Но Винус сумела вырулить на тай-брейк, где нервы у опытнейшей американки оказались крепче. Что ж, остаётся поздравить старшую Уильямс. В шаге она от третьего за год финала ТБШ в 37 лет. Выдающийся результат, ничего не скажешь.

В банк «Теннисного БетОна» по итогам вторника отправляется 300 фишек. Сейчас банкролл рубрики насчитывает 130 368 фишек при 100 000 стартовых.

Ставка: Надаль с форой "+3,5" по двойным ошибкам за 1.82 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2050 фишек).

Кто бы мог подумать, что последним представителем России в одиночных разрядах станет 19-летний Андрей Рублёв. Однозначно лучший турнир в карьере проводит россиянин. Справляется он с нервами и по пути в восьмёрку лучших достаточно уверенно прошёл двух сеяных в первой десятке — Григора Димитрова и Давида Гоффена.



Надаль же тяжеловато начал турнир, но в четвёртом круге уже выглядел увереннее, не оставив шансов Александру Долгополову. Хотел было остановиться на варианте с тотал больше 30,5 гейма. По своей нынешней игре способен Рублёв навязать борьбу испанцу как минимум в паре сетов. Но всё же решено было отказаться от ставки на тотал. Сложно сказать, как поведёт себя психика молодого теннисиста, впервые играющего на таком уровне к тому же с первой ракеткой мира. А опытный Надаль способен разгонять форму ближе к решающим матчам.

Потому возьму статистическую ставку. Рублёв на нынешнем US Open хорошо подаёт. Больше четырёх двойных за матч не совершал россиянин. Надаль же в своих встречах стабильно давал две-три двойных. Поэтому ставка на то, что Андрей не сделает больше трёх двойных ошибок по сравнению с Надалем выглядит перспективной.

Ставка: Канепи с форой (+5) по геймам за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1860 фишек).

Кайя Канепи — ещё одна неожиданность на стадии четвертьфиналов. 32-летняя эстонка в нынешнем сезоне ни разу не играла в основной сетке турниров WTA. Либо не проходила она квалификацию, либо же предпочитала соревнования под эгидой ITF. И тут такой успех на US Open, где Канепи также начинала с квалификации. Так что игра с Мэдисон Кис станет для Кайи уже восьмой на текущем мэйджоре.



Мэдисон Кис может стать очередной американской полуфиналисткой турнира. Очень хорошие шансы есть для этого у теннисистки, наконец, судя по всему, восстановившейся после травм. По потенциалу Кис, на мой взгляд, является игроком топ-3 в мире. Но стабильности Мэдисон пока не хватает. А для Канепи предстоящий матч, вполне вероятно, будет последней в карьере возможностью сыграть на турнире Большого шлема как минимум в полуфинале. Верю, что будет биться Кайя. А опыт и прибалтийское хладнокровие помогут ей справиться с волнением.



Здесь поставлю с форой на Канепи. Тем более, умеет она играть против Кис. Матч 2015 года на грунте, конечно, постольку-поскольку относится к сегдняшнему дню, но тем не менее — тогда теннисистка из Эстонии уверенно победила в двух сетах.

Итого: сделано две ставки на сумму 4500 фишек. В банке осталось 125 868 фишек.