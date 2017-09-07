Нервы будут главным символом женских полуфиналов US Open

Ставим на божественное спокойствие Рублёва в матче против Надаля В «Теннисном БетОне» поговорим о матче последнего россиянина на US Open и не только.

В среду «Теннисному БетОну» пришлось отступить с заранее завоёванных позиций. По техническим причинам вынуждены были пропустить матч Вандевеге с Плишковой, а выбранная ставка на «тотал больше 10,5 геймов в 1-м сете» могла принести солидные барыши. Но что уж теперь посыпать голову пеплом. Бывает.

Две другие ставки казались довольно надежными, но лишь на первый взгляд. Андрей Рублёв при виде Рафы Надаля так разнервничался, что допустил аж 7 двойных, хотя за первые 4 круга он не переходил границу четырёх. И даже щедрость Рафы, который совершил 3 двойных, нашу фору не спасла.

Разыгралась наконец-то в полной мере Мэдисон Кис, и это привело к деклассированию Кайи Канепи. Эстонка делал максимум того, на что была способна, но не сумела даже вернуть нам ставку.

В банке на данный момент 125 868 фишек при стартовых 100 000.

Ставка: победа Роже и Тецэу за 2.31 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2620 фишек).

Ещё до старта турнира для себя решил, что буду до победного конца ставить на пару Роже/Тецэу. Видно было во время американской серии, что они снова близки к своему оптимальному состоянию. Были у них неплохие победы на «Мастерсах», ну и перед стартом «мэйджора» эти парни выиграли турнир в Уинстон-Салеме. И уже в Нью-Йорке они продолжают показывать высочайший уровень. Застопорились на старте, но затем сняли с дистанции Додига и Гранольерса, а также Маррея и Суареса, шестых и четвёртых сеяных соответственно.

Теперь очередь Континена и Пирса, лидеров мирового рейтинга, первых сеяных. Конечно, пара крепкая, сыгранная. Но есть одна проблема: в решающих стадиях турниров у них как отрезало после успеха на Australian Open. Только в Вашингтоне они прервали серию неудач, но этот турнир всё-таки не из категории «топ».

Континен и Пирс в прошлом году были лучшей парой мира, но качество их тенниса, на мой взгляд, в этом сезоне упало. То же самое было с Роже и Тецэу в 2016 году после чудесного 2015-го.

Считаю, что тот ход, который снова демонстрируют голландец и румын, должен помочь им оформить финал. В подаче они немного уступают соперникам, зато у сетки они бесподобны.

Ставка: тотал геймов меньше 22,5 за 1,91 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1820 фишек).

Первое чисто американское противостояние в борьбе за финал US Open. Опытнейшая Винус Уильямс может выйти в свой уже третий финал на турнирах «Большого шлема» в году. Правда, побед у неё всё нет. Играть ей с более юной и дерзкой Слоан Стивенс, которая вернулась в элиту после своих злоключений.

Для меня победа Уильямс не является очевидным фактом. Да, она фаворит, более опытна, но Стивенс никогда не боялась сестёр — обыгрывала Винус, побеждала Серену. Считаю, что в этой встрече почти всё должен решить первый сет. Скорее всего, он получится затяжным. И тот, кто его возьмёт, получит громадный психологический перевес и легко закроет матч. Если хотите, могу допустить сравнение с финалом Уимблдона Мугуруса — Винус Уильямс. Но не исключаю, что на этот раз в роли героини будет более опытная теннисистка. В карьере Слоан Стивенс хватало матчей, когда она позволяла себе разваливаться по ходу.

Ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1900 фишек).

Братья Брайаны удивляют! Похоже, «старички» собрались с силами и решительно вознамерились завоевать очередной титул на турнире «Большого шлема», вероятно, последний в карьере. Но в полуфинале их ждут ненавистные испанцы — Фелисьяно и Марк Лопесы. В недавней встрече в Цинциннати американцы довольно легко победили, но тогда Лопесы только искали свой теннис. А судя по их последним матчам, они его отыскали и сейчас невероятно опасны. В прошлом сезоне испанцы победили Брайанов в финале «Ролан Гаррос» и в четвертьфинале US Open, всякий раз в трёх сетах.

Предположу, что и новое свидание давних соперников перерастёт в затяжное сражение. Ставлю на «верх» по геймам.

Ставка: тотал двойных ошибок Мэдисон Кис больше 2,5 за 2.1 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2200 фишек).

Нервы, нервы и ещё раз нервы! Этим запомнится предстоящий матч Коко Вандевеге с Мэдисон Кис. Честно говоря, несмотря на две недавние победы Мэдисон в противостоянии с Коко, не считаю правильным ставить на неё за 1.68. Очевидно, что Вандевеге с того момента добавила в стабильность, и ей сейчас ещё больше будет хотеться победить соотечественницу.

Кис — фаворит в более-менее равном матче, и этот факт будет давить на Мэди. Давно от неё ждут большой победы, но она пока ещё в финалах не играла, потому что не могла продемонстрировать стойкость, характер в главных матчах. Сегодня мы увидим, стала ли она более зрелой и уверенной в своей непобедимости.

На мой взгляд, даже если Кис и выиграет, то она пройдёт через суровое испытание. Она будет серьёзно нервничать и допустит не менее трёх двойных. В последних встречах подача приносила ей сплошные бонусы, но вечно так не будет. Мы видели, что было с Андреем Рублёвым. Вандевеге не прощает мягкой второй подачи. Мэдисон придётся рисковать, и двойные должны проявиться.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 8000 фишек. В банке осталось 117 868.