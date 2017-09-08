Надаль — Дель Потро: аргентинскую Башню испанцу не взять

Нервы будут главным символом женских полуфиналов US Open Прогнозы на женские одиночные и мужские парные полуфиналы — в новом выпуске рубрики «Теннисный БетОн».

Два из четырёх выбил вчера коллега Служаков. Однозначно удались прогнозы на матчи парного мужского турнира. Жан-Жюльен Роже и Хоря Тецэу, на победу которых мы ставили, уступили первый сет Хенри Континену и Джону Пирсу, но вырвали победу во втором на тай-брейке и додавили оппонентов в третьем. Ставка с коэффициентом 2.31 прошла.



В испано-американском противостоянии Фелисиано Лопес и Марк Лопес на пару с братьями Брайанами сыграли три сета, с запасом пробив тотал в 22,5 гейма. Правда, пришлось понервничать во второй партии, которую испанцы могли проиграть, погубив заодно и нашу ставку.



А вот девушки подвели. Мэдисон Кис так быстро расправилась с Коко Вандевеге, что времени на три двойных у Мэдисон просто не было. В матче Винус Уильямс и Слоан Стивенс мог сыграть тотал меньше даже в трёх сетах, что случается нечасто. В первой партии Винус сумела взять всего один гейм, но зато по второй повесила «баранку» сопернице. Если бы в третьем сете было сыграно не больше девяти геймов, то ставка бы чудом, но прошла. Но, увы, чуда не случилось. Никто не хотел уступать и в результате 7:5 в пользу Слоан.



Размер коэффициентов позволил нам остаться в плюсе даже при пятидесятипроцентном попадании. 520 фишек отправляются в банк «Теннисного БетОна» и сейчас банкролл рубрики составляет 126 388 фишек при 100 000 стартовых.

Ставка: победа Дель Потро в матче за 3.40 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 3600 фишек).

Отказ от участия в US Open половины игроков топ-10 рейтинга ATP повлёк за собой «увлекательный» полуфинал в виде противостояния Кевина Андерсона и Пабло Карреньо-Бусты. Нет абсолютно никакого желания гадать, кто из этих двух уже немолодых теннисистов, ранее ни разу не игравших на подобных стадиях, осчастливит своим присутствием финальную встречу. И будет там, с большей долей вероятности, статистом. А потому сегодня в одиночном разряде поговорим лишь про матч Рафаэля Надаля и Хуана-Мартина дель Потро.



Испанец изначально считался одним из главных фаворитом турнира и без особых проблем дошёл до полуфинала. Впрочем, было бы странно, случилось иначе. Самым грозным соперником Рафы, если исходить из рейтинга, был 19-летний Андрей Рублёв, располагающийся в середине первой сотни. С таким посредственным уровнем оппозиции Надаль мог проиграть разве что сам себе.

Видимо, впечатлившись доминированием испанца над соперниками, букмекеры выставили его уверенным фаворитом в противостоянии с Дель Потро. Но я не стану недооценивать аргентинца.

Да, в последние годы Хуан-Мартин не добивался больших побед. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Невероятно одарённый аргентинец крайне подвержен травмам. И за карьеру 28-летняя Башня, как называют Хуан-Мартина за его высокий рост, суммарно пробыла на больничном суммарно около четырёх лет.



На нынешнем US Open Дель Потро также не избежал проблем со здоровьем. Сразил его грипп накануне матча четвёртого круга против Доминика Тима. По словам самого аргентинца, выходил он на игру с температурой. И нет никаких оснований не верить ему — выглядел Хуан-Мартин действительно паршиво, а красный от насморка нос просто горел на его смуглом лице.

Но за счёт характера и некой дезориентации Типа сумел Дель Потро уйти с 0:2 по сетам и матчболов. А затем в четвертьфинале эффектно зачехлил откровенно измождённого Федедера. При том, что букмекеры давали на победу швейцарцы смешные коэффициенты из серии 1.17.



В матче с Надалем аналитики уже более аккуратны, но всё равно на Потро можно ставить за тройку и выше. И знаете что? Я рискну!

Серьёзных оппонентов у Надаля, как уже говорилось, здесь пока не было. И даже при этом испанец умудрился упустить пару сетов. А Дель Потро — это не Дэниэл и даже не Рублёв. Умеет играть с испанцем аргентинец. Ведёт Рафа со счётом 8:5 по личным встречам. Но два последних матча, причём на харде, выиграл Дель Потро.

Встречались соперники и на US Open. На пути к главному пока что трофею своей жизни в 2009 году Хуан-Мартин просто снёс Надаля с корта (6:2; 6:2; 6:2). Повторение истории спустя восемь лет будет выглядеть красиво. Считаю, что больше шансов у аргентинца на победу, чем аналитики заложили в коэффициенты.

Ставка: победа Вандевеге/Тецэу за 2.50 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек).

А вторым матчем сегодняшней рубрики будет встреча в миксте. Здесь передаю слово Александру Служакову, уже доказавшему, что прекрасно разбирается в тонкостях парной игры: «Интригующая встреча в миксте. Первые сеяные Джэйми Маррей и Мартина Хингис встречаются с Хоря Тецэу и Коко Вандевеге. Фаворитом является британско-швейцарская пара. Возможно, так оно и есть, но не с таким же разрывом.



Маррей и Хингис уже отыгрывались с матчболов в прошлых раундах, всеми виной бездарная игра старшего брата Энди Маррея. Защищая титул в мужской паре, Джейми в паре с бразильцем Бруно Суаресом подвергся жестокому избиению со стороны как раз Хоря Тецэу с его напарником. 6:1, 6:2 — для пар это катастрофический счёт.



Тецэу и Вандевеге будут иметь большой перевес в подаче. На этот раз лишь умная игра Мартины не должна помочь её паре победить. Нужно играть андердогов».

Итого: сделано две ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 122 888 фишек.