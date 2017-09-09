Ждём сюрприза от Стивенс в финале US Open

Башню не снести. Верим в дель Потро в матче с Надалем В рубрике «Теннисный БетОн» продолжаем в ежедневном режиме прогнозировать исходы матчей US Open.

Откровенно не задался вчерашний день у рубрики. Сначала Коко Вандевеге и Хоря Тецэу в борьбе уступили Мартине Хингис и Джейми Маррею, продемонстрировав при этом ужасающую реализацию брейк-пойнтов — 1 из 13…

А затем огорчил и Хуан-Мартин дель Потро. Отлично начал аргентинец матч против Рафаэля Надаля и эффектно выиграл первый сет. Но затем силы прямо на глазах начали покидать Дель Потро. Надаль же как обычно готов был играть хоть семь партий. Изможденный простудами и затяжными поединками Хуан-Мартин ничего не смог поделать со своим организмом и проиграл три последующие партии без каких-либо шансов на успех.



Минус 3500 от банка «Теннисного БетОна», в котором сейчас 122 888 фишек при 100 000 стартовых.

Ставка: победа Стивенс за 2.85 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3700 фишек).

Сегодня нас ждёт женский финал на турнире. Американские теннисистки превратили Открытый чемпионат США в закрытый — в четвёрку лучших попали исключительно представительницы этой страны.

Ожидалось, что с отсутствием Серены Уильямс женский теннис в США потеряет в силе. На деле же вышло наоборот. В полуфиналах играли исключительно представительницыэтой стрны. Интеренсо, что в предыдущий раз такое на US Open было 15 лет назад. И одной из участниц того квартета также была Винус Уильямс.



Но Винус в решающем матче мы не увидим, там сыграют другие. У финалисток Слоан Стивенс и Мэдисон Кис есть много общего. Обе громко заявили о себе на старте профессиональной карьеры, но обеих затем настиг спад, вызванный травмами. И вот сейчас и Слоан, и Мэдисон вернулись и уже добились лучшего для себя результата на турнирах Большого шлема.

Аналитики букмекерских контор выставили уверенным фаворитом в матче Кис. Сложно сказать, отчего случился такой перекос в сторону Мэдисон. Да, считается она более одарённой. Но на нынешнем турнире Стивенс по качеству демонстрируемого тенниса как минимум не уступает сопернице. Ведёт Слоан и по личным встречам. Единственный матч, состоявшийся также на американском харде, в 2015 году в Майами, завершился победой Стивенс в двух сетах.



Ну и не будем забывать, что это женский финал. Где фавориты в лучшем случае побеждают в половине случаев. За 2.85 ставить на Стивенс определённо имеет смысл.

Ставка: тотал матча меньше 22 геймов за 1.91 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1820 фишек).

Второй ставкой на финал проверю тотал меньше. Здесь основнвываюсь исключительно на статистике. Женские финалы на мэйджорах чаще играются на меньше. Особенно заметно это как раз на Открытом чемпионате США. С 1996 года в финалах US Open девушки лишь трижды сыграли больше 22 геймов. Не пойду против столь мощной тенденции не удержусь от ставки на тотал меньше.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 118 888 фишек.