Надаль лишит зрелища в финале US Open

Ждём сюрприза от Стивенс в финале US Open 9 сентября на Открытом чемпионате США определится победитель в женской сетке. Делаем прогнозы на матч Мэдисон Кис — Слоан Стивенс.

Браво, Слоан Стивенс! Считалась эта теннисистка аутсайдером в финальном матче женского US Open, но на деле Слоан не оставила ни шанса своей подруге Мэдисон Кис — 6:3, 6:0. Прошли с запасом и обе наши вчерашние ставки — победа Стивенс и тотал матча меньше 22 геймов.



Поправили мы ситуацию с банком «Теннисного БетОна». Сейчас банкролл рубрики насчитывает 128 408 фишек при 100 000 стартовых.

Ставка: индивидуальный тотал Надаля меньше 20,5 гейма за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек).

Сегодня победитель Открытого чемпионата США определится и в мужском одиночном разряде. Интриги здесь особой нет. Если не случится чуда — свой очередной трофей Большого шлема завоюет Рафаэль Надаль.

Отлично готов испанец к турниру, а тут ещё и соперник подходящий. 31-летний Кевин Андерсон ранее не играл даже в полуфиналах мэйджоров. Здесь же южноафриканцу повезло оказаться в той самой половине турнирной сетки, где до решающих стадий добрались, например, такие ребята, как Пабло Карреньо-Буста или Диего Шварцман. К чести Кевина — он не сплоховал и использовал свой шанс, выйдя в финал.



Думаю, выше головы Андерсону прыгнуть не удастся. Неохота также гадать, проиграет ли Надаль, либо же учинит разгром. В принципе, подача Андерсона может позволить ему добраться до тай-брейка, где шансы есть у всех. С другой стороны, в предыдущих четырёх матчах Кевин сумел выиграть всего одну партию у Надаля. Сумеет ли сегодня теннисист из ЮАР повторить подобный успех — сказать не берусь.

Потому предложу прогноз, основанный на статистике. Индивидуальный тотал Андерсона по невынужденным ошибкам букмекеры установили на отметке в 31,5. Все соперники Рафы на нынешнем турнире эту отметку превосходили. Даже в трёхсетовых непродолжительных поединках. Обоснование простое — в матчах против Надаля крайне сложно не ошибаться. Когда испанец вытаскивает с одном розыгрыше по нескольку казалось бы победных ударов, у соперника не выдерживают нервы и стремление добить наверняка выливается в ошибки. На этом, к слову, многократно «погорел» Дель Потро в полуфинале.



Думаю, подача Андерсона позволит ему подольше задержаться в финале и успеть насовершать невынужденных ошибок.

UPD. Увы, но в момент работы над статьей букмекер, которого мы используем для подбора коэффициентов, снял данный исход с линии… Если ваша контора предлагает подобный вариант — советую им воспользоваться. Мы же будем придерживаться правил. И потому предлагаю запасной вариант — индивидуальный тотал Надаля меньше 20,5 гейма. Возможно, Андерсону удастся затянуть один-два сета. Но не победить в них.

Ставка: тотал первого сета больше 10,5 гейма за 4.00 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 6000 фишек).

Предварять мужской финал будет решающая встреча в женском парном разряде. Чешский дуэт Люция Градецка/Катержина Синякова будет противостоять Чань Юнжань из Китайского Тайбэя и знаменитой швейцарке Мартине Хингис. Хингис при поддержке Джейми Маррея вчера вырвала победу в миксте. Сегодня может сделать золотой дубль.



Но от ставок на исход воздержусь. Коэффициент на Юнжань и Хингис слишком мал. А фору они могут и не пробить. Возрастная Хингис не факт что полностью восстановится после вчерашней победы в миксте, да и Градецку с Синяковой не стоит сбрасывать со счетов. Люция является титулованной парницей, а Катержина — очень перспективной молодой теннисисткой.



Поэтому здесь проверю тотал. Тотал первого сета. Встреча обещает быть напряженной — на пути к финалу соперницы не проиграли ни одного сета. И в решающем матче будут биться как в последний раз. А биться они умеют. Дважды встречались девушки в таком составе — оба раза в нынешнем году. В первом случае Юнжань и Хингис победили со счётом 7:6, 6:2, во втором — со счётом 5:7, 7:5, 10:7.



Как видим, в первых сетах в обоих случаях всё решалось в самой концовке. За 4.00 имеет смысл поставить на то, что и сегодня теннисистки сыграют минимум 12 геймов в первой партии.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 124 408 фишек.