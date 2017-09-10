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Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Тренер-вундеркинд приведёт «Шальке» к новой победе

Ставки на матчи очередных туров Бундеслиги и Примеры — в новом выпуске «Футбольных фишек».
10 сентября 2017, воскресенье. 17:30 Ставки
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«Футбольные фишки» шагают не только по Европе, но и по Южной Америке. Ставим на игры в Дублине, Реджо-нель-Эмилии и Буэнос-Айресе.

Анализ предыдущего выпуска, по большому счёту, не требуется. Все ставки оказались неудачными. До сих пор ваш покорный слуга и болельщики сборной Аргентины не могут понять, во что играла «альбиселесте» в матче с худшей командой Южной Америки — Венесуэлой. Настоящий позор, который было неимоверно трудно спрогнозировать.

Ирландия показала полную беззубость в атаке, хотя значительную часть матча с Сербией провела в большинстве. Забить «парням в зелёном» не удалось, и они до предела усложнили себе задачу по выходу на мундиаль. Вариант «обе забьют» так и не сыграл.

Что же до Италии, то и она провела отвратительный матч с Израилем, играла через силу, лишь чудом победив с минимальным счётом. Инсинье мог поспособствовать тому, чтобы нам вернулась хотя бы изначальная ставка, но на последней минуте первого тайма он в упор пробил прямо в голкипера.

Теперь в нашем банке лишь 84 179 фишек при стартовых 50 000.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Штутгарт
Штутгарт

Ставка: победа «Шальке» и тотал больше 2,5 мяча за 2.65 (см. все коэффициенты на матч).

В каждый новый сезон «Шальке»вступает с большими ожиданиями, но все последние получаются крайне неудачными. Прошлогодняя перестройка в руководстве и приглашение Маркуса Вайнцирля делу не помогло. Теперь на тренерский мостик заступил 31-летний специалист Доменико Тедеско. Его уже сравнивают с рулевым «Хоффенхайма» Юлианом Нагельсманом. Они вместе учились на тренерских курсах, и, поговаривают, Тедеско был даже успешнее. В начале этого года из молодёжной команды «Хоффенхайма» его позвали спасать «Эрцгебирге» от вылета из 2-й Бундеслиги. Команда шла на последнем месте, но Тедеско удалось невозможное. «Шальке» приметил такое чудо и позвал Тедеско к себе, несмотря на действующий контракт.

В первом матче сезона «кобальтовые» расправились с «РБ Лейпциг», очень грамотно поймав соперника на контратаках. Но в Ганновере Гельзеркихен потерпел минимальное поражение. Правда, Тедеско тут же заявил, что знает, в чём причина неудачи. У него было две недели, чтобы поработать над ошибками.

Матч со «Штутгартом» — это верная возможность для «Шальке» разжиться тремя очками. По составу швабы сильно уступают хозяевам, они только вернулись из 2-й Бундеслиге. Да и обычно на «Фелтинс-Арене» «Штутгарт» играл очень неудачно, помногу пропуская. Предполагаю и сейчас задорный матч, в котором гельзенкирхенцы при помощи восстановившегося забивалы Бургшталлера обрушатся на оборону гостей. Итогом противостояния должна быть результативная победа «Шальке».

Испания - Примера. 3-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья

Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1) за 2.64 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3280 фишек).

«Вильярреал» из рук вон плохо начал сезон — 2 поражения подряд на старте. Но надо заметить, что «субмарина» пока не играла дома. Да и прошлый сезон под руководством Франа Эскриба жёлтые начинали не лучшим образом, но затем раскачались.

Пора выигрывать команде из валенсийского пригорода, по своим возможностям «Вильярреал» претендент на топ-4. Усилился в межсезонье и «Бетис», но у него новый тренер Кике Сетьен, которому ещё предстоит навести свои порядки. Предпочитает этот специалист атакующий стиль, а с такими бесшабашными командами «Вильярреал» обычно разбирался образцово.

Отличная группа атаки у «подводников»: тут и Бакамбу, и Бакка, Сансоне и Унал могут выйти на замену. Фланги в лице Кастильехо и Форнальса действуют чрезвычайно активно. «Бетис» очень слабо выглядел в первом гостевом матче против «Барсы», ничего не создал впереди. Думаю, немногое изменится и сейчас, когда «Вильярреал», нуждающийся в победе, как следует надавит на севильцев.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 79 179.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бетис Вильярреал Шальке-04 Штутгарт Бесплатные прогнозы
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