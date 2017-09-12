Старт Лиги чемпионов: ставим на голы в Барселоне и фолы в Лиссабоне

Тренер-вундеркинд приведёт «Шальке» к новой победе Ставки на матчи очередных туров Бундеслиги и Примеры — в новом выпуске «Футбольных фишек».

Вернулся клубный футбол, пришла радость и на нашу улицу. Две воскресные ставки с коэффициентами выше 2.6 сыграли, принеся в наш банк более 8000 фишек. Конечно, встречи были не самыми афишными, но, когда выбираешь выигрышный вариант, не так важно, на ком ты заработал — на «Альбасете» или мадридском «Реале».



Достаточно уверенно «Шальке» сумел переиграть «Штутгарт». Примечательно, что на старте встречи в ворота швабов был назначен пенальти после видеопросмотра. Бенталеб счёт открыл, но гостям под занавес первой половины удалось отыграться. Зато сразу после перерыва два подряд мяча залетели в сетку ворот возвращенцев из 2-й Бундеслиги. Налдо отметил свой 35-й день рождения точным ударом, а закрепил успех австрийский бомбардир Гвидо Бургшталлер.

С «Вильярреалом» всё получилось несколько сложнее. «Подводники» начали с того, что пропустили от «Бетиса». Но в тот момент всё равно была уверенность, что как минимум расход мы получим. Ставили на хозяев с форой (-1). Спасибо Антонио Адану, вратарь бело-зелёных решил обвести в своей штрафной Карлоса Бакку, за что и был наказан. А после перерыва Кастильехо и Унал забили ещё два мяча. 3:1 — первая победа «субмарины» в сезоне.



Теперь в нашем банке 92 949 фишек при стартовых 50 000. Встречаем Лигу чемпионов!

«Бенфика» — ЦСКА

Ставка: тотал фолов больше 26,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).



Долго думал при выборе ставки именно на этот матч. Сложен он для понимания. Вроде бы «Бенфика» не имеет права терять очки в домашней встрече с ЦСКА, но нельзя сказать, что «орлы» сейчас высоко парят. В чемпионате более-менее всё гладко, но ведь уровень португальской лиги в последние годы потихоньку проседает. Даже трио грандов далеко не прорывается.



Из «Бенфики» летом ушли важные фигуры — голкипер Эдерсон, центральный защитник Нильссон-Линделёф, правый винг-бэк Семеду. В центре обороны сейчас настоящая дыра. Есть ветеранчик Луизао, с ним обычно играет Жардел, но он получил травму. Заменит его Лисандро. В центре поля был полный порядок, но останется ли он — вопрос. Травму получил и Фейса.



В общем, к «Бенфике» вопросов не меньше, чем к ЦСКА. Поэтому не буду ставить ни на результат, ни на забитые мячи. Склоняюсь к тому, что будет «низ», но вдруг в концовке «армейцы» посыплются?



Сделаю ставку на количество фолов. Очевидно, что москвичи будут сдерживать хозяйский порыв в том числе и за счёт мелких нарушений. Лиссабонцы в свою очередь будут фолить при попытках красно-синих убежать.



Посмотрел статистику фолов «Бенфики» в домашних матчах прошлого сезона с «Бешикташем» и киевским «Динамо», а, на мой взгляд, сегодняшняя встреча будет походить именно на них, так вот тогда ставка на больше 26,5 фолов проходила.

«Рома» — «Атлетико»

Ставка: обе команды забьют за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2500 фишек).



«Рома» перед матчем с «Атлетико» не сумела провести матч в Серии А из-за ливня в Генуе. Скажется ли на «волках» вынужденный отдых, увидим сегодня. Но, вероятно, хозяева захотят выплеснуть всю злость, которая копилась с момента поражения от «Интера».

Как будет играть «Атлетико», все знают и понимают. Гризманн и Ко, конечно, будут иметь шансы в контратаках. Даже если «Рома» всей командой встанет сзади, наверняка пропустит. К тому же она сама предпочитает играть агрессивно на своём поле.



Предполагаю, что обмен голами в этом матче произойдёт. Стиль «Ромы» этому событию благоволит. Она и сама создаст достаточно голевых моментов, и, конечно же, что-то привезёт на свои.

«Бавария» — «Андерлехт»

Ставка: победа «Баварии» в 1-м тайме с форой (-1,5) за 2.33 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3325 фишек).



«Бавария» получила мощный отпор в матче с «Хоффенхаймом», проиграла 0:2. Два подряд плохих матча от мюнхенцев — это нонсенс. Под раздачу должен попасть «Андерлехт». Брюссельцы ужасно стартовали во внутреннем первенстве, уже отстали от лидера на 8 очков, а от «Брюгге» — на 7. Никак не получается найти замену Тилемансу, который обеспечивал баланс в игре.



Думаю, что сразу же «Бавария» возьмётся за соперника и устроит ему кровавую баню. Полагаю, все помнят, что она сотворила год назад с «Ростовом». На этот раз может быть даже проще, учитывая, что бельгийцы толком и обороняться не умеют. Ставлю на ударный первый тайм в исполнении команды Анчелотти. Отдельная мотивация должна быть у Роберта Левандовского, на которого накинулись легенды «Баварии» после того, как поляк выразил разочарование отсутствием сумасшедших покупок у мюнхенцев, указав на трансферную политику «Барсы» и «ПСЖ».

«Барселона» — «Ювентус»

Ставка: обе команды забьют за 1.74 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2220 фишек).

Все помнят, чем закончилось противостояние «Барселоны» и «Ювентуса» в четвертьфинале прошлого розыгрыша. Тогда каталонцы за 180 минут так и не сумели распечатать Буффона. На этот раз жду иной игры. Не будет 0:0 на «Камп Ноу», никаких сомнений в этом нет.



«Ювентусу» не нужно оборонять преимущество в три мяча, ему нужны очки, он будет больше атаковать. Да и на сегодняшний день оборона туринцев далека от идеала. Бонуччи ушёл, Кьеллини на больничном, а парой Ругани — Барцальи сложно напугать Месси и Ко. А реваншистские настроения у хозяев обязательно будут присутствовать. Они забьют: хотя бы мяч, но забьют.



При этом атака у самого «Юве» роскошная. В космической форме Пауло Дибала. Группа атаки у итальянского чемпиона шикарная — Игуаин, Дибала, Дуглас Коста, Бернардески. Не уверен, что у «Барсы» лучше.



Считаю, что в этот раз уж по мячу команды сообразят.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 10 000 фишек. В банке осталось 82 949.