Шулер отберёт очки у «Спартака» в Мариборе

Старт Лиги чемпионов: ставим на голы в Барселоне и фолы в Лиссабоне Новый выпуск «плюсовой» рубрики «Футбольные фишки» приурочен к старту Лиги чемпионов. Пять ставок вашему вниманию.

Полный провал в стартовом дне Лиги чемпионов. Наверное, главная ошибка была совершена даже не при выборе ставок, хотя и это тоже, а в потраченной сумме.



Анализировать особенно нечего. Обидно, что «Ювентус» так и не забил, шансов хватало. Фолы в матче «Бенфика» — ЦСКА также не зашли, хотя в середине второго тайма ситуация была оптимистичной, но за последние 24 минуты Мальенко свистнул всего дважды. Лиссабонцы катали мяч без особого обострения, «армейцам» и не приходилось нарушать правила.

Огорчила и «Бавария». Забили мюнхенцы уже на 11-й минуте, и с той же поры они начали играть в большинстве. Сложившаяся ситуация так расслабила хозяев, что они едва не уснули на поле. Забить второй мяч до перерыва команда Анчелотти не удосужилась. Справедливо «алленаторе» получил порцию критики в свой адрес.



Теперь в нашем банке лишь 82 949 фишек при стартовых 50 000. Пытаемся исправиться.

Ставка: «Марибор» не проиграет за 1.97 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1940 фишек).



«Спартак» стартует в негостеприимном словенском Мариборе. Российскому болельщику он запомнился ещё в 2009-м, когда здесь уступила сборная Хиддинка и не попала на мундиаль в ЮАР.



Стиль игры местного клуба в полной мере напоминает тот футбол, который проповедует словенская сборная. «Марибор» делает упор на качественную оборону. Чтобы не пропустить, он пускает в ход разнообразные методы. Тактика мелкого фола здесь в почёте. А если нужно, то словенцы могут и ноги оторвать. Стадион «Людски врт» по европейским меркам крохотный, но болеют там горячо. На эмоциях «Марибор» очень опасен, в чём успели убедиться все визитёры. Несколько лет назад и «Челси» не сумел победить на этой арене.



«Спартак», на мой взгляд, сейчас не в том состоянии, чтобы коэффициент на его победу составлял 1.83. Большим опытом игры в Лиге чемпионов в составе красно-белых обладает разве что Луис Адриано. Важность матча может слишком надавить на спартаковцев, да и фаворитский статус тоже.



В составе «Марибора» сложно кого-то выделить. Команда без звёзд, но крепких профи хватает. Один из них это центральный защитник Марко Шулер, который участвовал в том памятном матче со сборной России. Впереди неплохо смотрится аргентинец Маркос Таварес. Конечно, в целом, состав словенцев уступает спартаковскому. Но «Марибор» отличается тактической грамотностью, выдержкой. Обыграть его будет очень тяжело. Поэтому моя ставка — 1X, означающая, что хозяева возьмут минимум 1 очко.

Ставка: обе команды забьют и «Монако» не проиграет за 2.4 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2800 фишек).

«РБ Лейпциг» дебютирует в Лиге чемпионов, и сразу же ему достался полуфиналист прошлого розыгрыша — «Монако». Отчего-то букмекеры считают хозяев достаточно явным фаворитом матча. Впрочем, такая история повторяется год за годом. Монегаски не в чести у специалистов. Конечно, сейчас команда Жардима ослабла, ушли многие важные персоны. Но постепенно «Монако» наберёт обороты и станет не менее опасным, чем в предыдущем сезоне.



Но и сейчас, как мне кажется, чемпион Франции, имеющий в составе очень классных и опытных исполнителей, вполне может не уступить команде без опыта. Фалькао наверняка свой момент отыщет. В обороне не всё гладко у красно-белых, это было видно по игре с «Ниццей» (0:4). Так что на свой гол «быки» также могут рассчитывать. 1:1 или 1:2 — наиболее вероятные исходы встречи.

Ставка-экспресс: обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.82 и тотал угловых в 1-м тайме больше 4,5 за 1.83, общий коэффициент — 3.33 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 5825 фишек).

И хотел бы предложить экспресс на сегодняшние матчи. На «Уэмбли» сойдутся «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия». От этих команд мы вправе ждать весёлого футбола, обилия моментов и голов. Даже не знаю, что может этому помешать. «Шпорам» будет не хватать Деле Алли, отбывающего дисквалификацию, но Эриксен и Кейн и без него могут найти путь к воротам Бюрки. Качественной обороной Дортмунд никогда не отличался. Но и у команды Боша есть великолепная атака под предводительством Обамейянга. Почти убеждён, что в Лондоне состоится самый яркий матч дня.



«Ливерпуль» после пощёчины от «Манчестер Сити» ринется в атаку с первых минут игры с «Севильей». Жду в первую очередь активной фланговой игры. Наверняка андалусийцы заполнят всё пространство перед своей штрафной. У мерсисайдцев наконец-то должен выйти Коутиньо, это серьёзное подспорье. Мане будет рвать и метать, заглаживая вину за удаление в матче АПЛ. В общем, активность хозяев в первой половине может вылиться в град угловых, да и голов, наверное, тоже.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6500 фишек. В банке осталось 76 449.