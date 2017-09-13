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Текст: Алексей Агеев
Фото: Reuters

Выиграл и спас больную раком жену. Как нельзя рекламировать игорные сайты

Потому что это по-настоящему отвратительно.
13 сентября 2017, среда. 16:50 Ставки

В Великобритании разгорается скандал вокруг скандальной рекламной акции крупнейших игорных операторов страны.

Два британских сайта-аффилята (зарабатывающие на том, что приводят клиентов на игорные сайты за определённую комиссию) разместили у себя одинаковую статью.

В ней якобы репортер Daily News рассказывал историю британца по имени Уильям. Жизнь Уильяма стремительно катилась под откос. Жена Уильяма лечилась от рака, в результате чего долг за услуги врачей достиг 130 тысяч фунтов. Чтобы оплатить счета, Уильям заложил свой дом. Но даже этих денег не хватало. Уильям был в отчаянии.

Жена Уильяма лечилась от рака, в результате чего долг за услуги врачей достиг 130 тысяч фунтов. Чтобы оплатить счета, Уильям заложил свой дом. Но даже этих денег не хватало. Уильям был в отчаянии.

Был в отчаянии ровно до тех пор, пока не наткнулся на рекламу игорного сайта. После этого Уильям установил приложение оператора на свой мобильный и начал играть.

Уильяму тут же начало невероятно везти: он за раз выиграл сумму, в 30 раз превышающую его годовой доход. После чего оплатил все больничные счета жены, выкупил обратно свой дом и на радостях отправился с супругой в романтическое путешествие.

Под статьей в комментариях читатели все как один делились схожими историями счастливых выигрышей из своей жизни. Комментарии перемежались рекламными баннерами, ведущими на сайты известных игорных брендов 888 Holdings, Ladbrokes, Sky Betting & Gaming и Casumo.

Как вы уже догадались, вся история Уильяма, от начала и до конца была враньем. Как и комментарии вымышленных «читателей». Настоящей была лишь реклама онлайн-операторов.

Получив множество гневных жалоб от пользователей, Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) приняло решение оштрафовать рекламировавшиеся подобным образом бренды.

Уильям выиграл сумму, в 30 раз превышающую его годовой доход. После чего оплатил все больничные счета жены, выкупил обратно свой дом и на радостях отправился с супругой в романтическое путешествие.

Те, в свою очередь, ожидаемо построили свою защиту на том, что якобы понятия не имели, как их услуги рекламируются на сторонних сайтах. Но ASA не удовлетворилась подобными оправданиями, заявив, что операторы, заключившие договоры с аффилятами, ответственны за их рекламные инициативы, сообщает The Guardian.

После того, как история попала в прессу, для минимизации репутационных потерь представители 888 Holdings, Ladbrokes, Sky Betting & Gaming и Casumo поспешили публично извиниться перед пользователями, признав рекламные акции с поддельными статьями и подобным контентом неуместными и оскорбительными.

Также операторы заверили, что разрывают сотрудничество с перешедшими грань аффилятами, и впредь будут контролировать рекламный контент своих партнёров.

На фоне этой скандальной истории в Великобритании всё активнее обсуждается возможность более строгих ограничений рекламы игорных компаний.

В средствах массовой информации основное внимание уделяется тому, что количество страдающих от игорной зависимости граждан ежегодно растёт. А представители лейбористской партии на прошлой неделе пообещали, что в случае победы на ближайших выборах запретят игорным брендам спонсировать футбольные клубы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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