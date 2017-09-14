Антитренд. Ждём результативности от «Локо» и закрытого футбола от «Зенита»

Шулер отберёт очки у «Спартака» в Мариборе В рубрике «Футбольные фишки» прогнозируем исходы встреч Лиги чемпионов с участием «Спартака» и «Монако».

Вчера Александр Служаков достойно реабилитировался за собственные ошибки вторника. Все три прогноза коллеги на лигочемпионские матчи среды были успешными.

Как нам и требовалось, «Лейпциг» и «Монако» обменялись голами и при этом клуб из Франции не проиграл. «Спартак» не сумел выиграть в Мариборе, позволив сыграть ставке на непроигрыш чемпиона Словении. А экспресс прошёл ещё более уверенно. «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» обменялись голами и пробили тотал уже в первые 15 минут матча на «Уэмбли», а «Ливерпуль» и «Севилья» оперативно подали пять угловых в пером тайме.



В результате банк рубрики пополнился более чем 10 тысячами фишек и сейчас их в нём 93 514. Начинали мы, напомню, с 50 000.

Ставка: победа «Арсенала» с форой "-1,5" за 2.07 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2140 фишек).

В четверг старт группового этапа состоится во втором по значимости еврокубке. Начнём с прогноза на главного фаворита турнира, если верить букмекерским котировкам.

Лондонский «Арсенал» совсем неудачно провёл прошлый сезон в АПЛ и не смог занять даже своего любимого четвёртого места, оставив болельщиков без Лиги чемпионов. Думается, Арсен Венгер и компания совсем не прочь пройти по прошлогоднему пути «Манчестер Юнайтед». Который к евротрофею присовокупил путёвку в групповой этап ЛЧ.



Стартовать в Лиге Европы «канониры» будут домашним матчем с «Кёльном». Рискнём предположить, что лондонцы одержат уверенную победу. С разницей от двух голов и больше. Не стоит и вовсе исключать разгрома немцев.

«Арсенал» по умолчанию является более классной командой. А тут ещё и играет дома. Но ещё больше бросается в глаза ужасающая форма «Кёльна».

«Козлы» проиграли все три матча в Бундеслиге, забив при этом всего один гол. И это при том, что соперников уровня «Баварии» или дортмундской «Боруссии» у команды Петера Штёгера не было. Семь пропущенных мячей в трёх матчах — это много. Особенно для того, чтобы противостоять нападению уровня «Арсенала». В атаке у «Кёльна» также беда. После того, как главный бомбардир команды последних лет, Антони Модест, отправился в Китай, забивать в клубе попросту некому.



Букмекеры дают на уверенную победу «Арсенала» коэффициент выше двойки? Отлично, его и заиграем.

Ставка: тотал матча больше 2,5 гола за 2.45 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2900 фишек).

А в матчах с участием российских клубов сыграю вопреки котировкам. От встречи «Копенгагена» и «Локомотива» букмекеры ждут настолько закрытого футбол, что на тотал больше 2,5 гола дают сразу 2.45. Оно и понятно — репутация у команды Юрия Сёмина соответствующая. Способны при желании засушить «железнодорожники» практически любую игру. Гостевой стартовый матч может быть как раз таким случаем.

Но результаты последних игр команд говорят о том, что пробивать тоталы они умеют. Более того, так чаще всего и случается. Во всех четырёх последних встречах с участием «Копенгагена» забивалось минимум три гола. «Локо» играл на больше в трёх случаях из четырёх, лишь в матче с «Ахматом» остановившись на 1:1. Полагаю, за столь высокий коэффициент имеет смысл проверить тотал больше и в сегодняшнем поединке.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1960 фишек).

А вот в случае с «Зенитом» сыграю «низ». Были споры у нас насчёт этого варианты, но всё же проверю свой выбор. Отталкиваться в прогнозе буду прежде всего от последних результатов «Зенита».

После неплохого старта разладилась игра в нападении у команды Роберто Манчини. Но при этом в обороне питерцы стали даже более надёжны. Как итог — в последних пяти встречах «Зенит» забил два гола, а пропустил один. В том числе и оба матча с далеко не самой закрытой командой, «Утрехтом», были сыграны на меньше.



На фоне такой статистики ставку ТМ 2,5 гола в сегодняшней гостевой встречей «Зенита» с «Вардаром» считаю перспективным вариантом.

Да, македонцы хороши в домашних встречах. Но всё же думаю, что ничья с фаворитом группы их вполне устроит. Не станут рисковать хозяева, не побегут большими силами в атаку с первых минут. А «Зенит» в Скопье отправился без Леандро Паредеса и Олега Шатова. Россиянин традиционно является важным звеном в атакующих порядках питерского клуба, а аргентинец и вовсе проводил на поле 99% игрового времени.

Итого: сделано три ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 87 514 фишек.