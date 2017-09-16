ЦСКА и «Ливерпулю» придётся непросто после лигочемпионских баталий

Антитренд. Ждём результативности от «Локо» и закрытого футбола от «Зенита» 14 сентября в «Футбольных фишках» поговорим о матчах российских клубов в Лиге Европы.

Старт группового этапа Лиги Европы принёс убытки «Футбольным фишкам». Решил я сыграть от противного в матчах российских клубов, поставив на тотал больше в игре «Локомотива» и тотал меньше во встрече «Зенита». На деле же команды сыграли так, как этого от них ждали букмекеры. «Локомотив» затащил «Копенгаген» в такую унылую игру, что соперники общими усилиями на двоих не создали и одного голевого момента за матч. Какой там тотал больше… «Зенит» же выдал практически идеальный матч, уничтожив на выезде обычно крепкий в родных стенах «Вардар» со счётом 5:0.



От полного провала спас лондонский «Арсенал». Расхлябанно начали «канониры» встречу против «Кёльна». И по итогам первого тайма уступали со счётом 0:1. Но после перерыва лондонцы переключили передачу и укатали-таки аутсайдера Бундеслиги. 3:1 и фора "-1,5" пробита.



1860 фишек в результате лишился банк рубрики. И сейчас их в нём 91 654 при 50 000 стартовых.

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.16 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2320 фишек).

Субботу начнём с матча РФПЛ. Московский ЦСКА в ранге героя будет принимать «Ростов». Во вторник «армейцы» неожиданно для всех привезли три очка из Лиссабона. Как минимум двум из этих трёх очков футболисты ЦСКА обязаны арбитру Альберто Ундиано Мальенко, дважды ошибшегося с пенальти в пользу российского клуба. Но это уже частности. Главное, что ЦСКА теперь имеет неплохие шансы на выход в весеннюю часть главного еврокубка после того, как обыграл главного конкурента за второе место у него же дома.



Но в чемпионате России свои реалии. «Ростову» нет никакого дела до еврокубковых подвигов команды Гончаренко. Уже понятно, что сумел Леонид Кучук удержать команду после ухода половины основного состава в межсезонье. И ждать провала от ростовчан не стоит. Идут они в лидирующей группе и не проигрывают уже семь матчей подряд.

Думаю, дадут южане бой и ЦСКА. Во-первых, должна сказаться усталость футболистов ЦСКА после крайне непросто выездного матча в Лиге чемпионов. Особенно в условиях, когда приходится им играть одним составом. Во-вторых, «Ростов», как уже говорилось, сейчас хорош. Не проигрывал он на выезде в том числе и «Зениту». А питерцы на данный момент как минимум не уступают ЦСКА. В-третьих, на своём поле «армейцы», как бы это не выглядело странно, выступают куда хуже, чем в гостях. Уже три раза проиграл ЦСКА в нынешнем чемпионате. И все три раза — на «ВЭБ Арена».



Если в дело не вмешаются околофутбольные факторы (а мы, конечно же, верим, что в чемпионате России таких явлений не бывает), то ставка на непроигрыш «Ростова» за двойку с лишним имеет все шансы оказаться успешной.

Ставка: обе забьют за 2.09 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2180 фишек).

«Ливерпулю» старт в Лиге чемпионов удался похуже, нежели ЦСКА. Не удержали победу над «Севильей» англичане. Та встреча была только в среду. А уже в субботу футболистам Юргена Клоппа нужно реабилитироваться за позор недельной давности. Если кто забыл, то в прошлые выходные «Ливерпуль» был размазан по полю в Манчестере, где «Сити» отправил в ворота «красных» сразу пять безответных мячей. Такая вот боль.



Домашняя игра со скромным «Бёрнли» — хорошая возможность взять три очка и вернуть уверенность в своих силах. Но думаю, не всё так просто будет для хозяев «Энфилда». Команда Шона Дайча, несмотря на отсутствие громких имён в составе, весьма бодро начала сезон, в первом же туре усадив в лужу чемпиона, причём на его же поле. После победы над «Челси» футболисты «Бёрнли» не сбавили обороты и продолжили ковать железо. Была и ничья с «Тоттенхэмом» на выезде и домашняя победа над «Кристал Пэлас». Прямо-таки гроза лондонских клубов.

Не знаю, получится ли у «Бёрнли» набрать очки на «Энфилде». Не удивлюсь, если получится в свете усталости «Ливерпуля» и предыдущих гостевых успехов «бордовых». Но всё же не рискну играть непроигрыш «Бёрнли». После унижения в Манчестере футболисты «Ливерпуля», думается, будут рвать и метать. Иначе их может порвать уже собственный тренер.



Поэтому предложу другой вариант. «Обе забьют» за коэффициент выше двойки. В голе «Ливерпуля», думаю, сомневаться не приходится. Но вот с обороной у команды не всё ладно. Три пропущенных гола от «Уотфорда», пять от «Ман Сити», два от «Севильи». «Бёрнли» же забивал в трёх из четырёх своих матчах нынешней АПЛ, включая два гостевых. Имеются здесь все предпосылки к обмену голами.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал матча больше 2,5 гола за 1.88 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1760 фишек).

Здесь буду краток. «Атлетико» играет первый матч на новом «Ванда Метрополитано». «Атлетико» не сумел забить в двух последних встречах (с «Валенсией» в Примере и «Ромой» в Лиге чемпионов) при том, что имел множество моментов. Антуан Гризманн наконец-то сможет помочь своей команде после дисквалификации за удаление в первом туре.

Ну а «Малага» является одной из худших команд испанского чемпионата. Три матча — три поражения и один забитый мяч. И все эти матчи были против достаточно скромных команд («Эйбар», «Жирона» и «Лас-Пальмас»).

Думаю, «Атлетико» сегодня имеет все шансы учинить разгром по случаю торжественного для команды события.

Итого: сделано три ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 85 654 фишки.