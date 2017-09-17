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Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

«Челси» поквитается с «Арсеналом» за два упущенных трофея

В рубрике «Футбольные фишки» прогнозируем исход лондонского дерби «Челси» — «Арсенал», а также матчи Бундеслиги и Примеры.
17 сентября 2017, воскресенье. 14:35 Ставки
ЦСКА и «Ливерпулю» придётся непросто после лигочемпионских баталий
Субботний выпуск «Футбольных фишек» будет посвящён матчам ЦСКА — «Ростов», «Ливерпуль» — «Бёрнли» и «Атлетико» — «Малага».

Лишь одна ставка из трёх прошла в рубрике «Футбольные фишки» в субботу. Снова не подвёл «Ливерпуль», который снова пропустил. Никак не может Юрген Клопп наладить игру в обороне, а атака не так хороша, чтобы забивать по несколько мячей за встречу. В итоге ничья 1:1 с «Бёрнли», которая нас удовлетворила. Задействован был вариант ставки — «обе команды забьют».

К сожалению, «Ростов» не сумел взять очки в матче с ЦСКА. Гол со стандарта в середине первого тайма позволил «армейцам» чувствовать себя вольготно, у южан в атаке игра не клеилась. То же самое можно сказать и о мадридском «Атлетико», который не слишком кмфортно чувствовал себя на новой арене. Он мог и вовсе не выиграть у слабенькой «Малаги», но минимальной победы всё-таки добился. Нам же хотелось увидеть более внятную игру «матрасников» впереди.

Теперь в нашем банке лишь 89 744 фишки при стартовых 50 000.

«Челси» — «Арсенал»

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон

Ставка: победа «Челси» за 1.84 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2520 фишек).

«Арсенал» и «Челси» встречались на финише прошлого сезона в матче за Кубок Англи, начинали нынешний в игре за Суперкубок. И всякий раз побеждали «канониры». Не очень здорово удаются команде Конте противостояния на «Уэмбли». Но на этот раз матч на «Стэмфорд Бридж», где синие очень хорошо себя чувствуют. С 2011 года «Челси» не терял очков в матчах с «Арсеналом» у себя дома, в пяти матчах разница — 15:2.

Забуксовав на старте, подопечные Конте уже пришли в себя, в Лиге чемпионов зарядились положительной энергией. Соперничать сейчас с ними очень сложно. «Арсенал» к тому же свой еврокубковый матч проводил лишь в четверг, да ещё и начало игры было перенесено на час. Физически футболисты «Челси» должны выглядеть лучше, да и реваншироваться нужно. Слишком уж часто в последнее время «канониры» портили жизнь «пенсионерам». Предлагаю сделать ставку на хозяев поля.

«Боруссия» Дортмунд — «Кёльн»

Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Кёльн
Кёльн

Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» в первом тайме больше 1,5 за 2.8 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3600 фишек).

Очень слабо начал сезон «Кёльн», вообще не похож на себя образца прошлого чемпионата. Проигрывают «козлы» и в Бундеслиги, и в Лиге Европы. Всё совсем плохо у команды Штёгера. Конца и края этому пока не видно. А играть предстоит на «Сигнал Идуна Парк» против разозлённой «Боруссии». Дортмундцы в прошлые выходные не реализовали численное преимущество в Фрайбурге, на неделе проиграли в Лондоне «Тоттенхэму» при ужасном судействе итальянца Рокки. В общем, нужна команде Боша уверенная победа.

«Кёльн» в последних сезонах очень здорово выглядел в Дортмунде, не проигрывал. Но сейчас он в таком состоянии, что вряд ли сможет конкурировать с жёлто-чёрными. Предполагаю, что ещё в первой половине игры «Боруссия» выместит свою злость на сопернике и забьёт два мяча. Пора уже прерывать печальную традицию встреч с «козлами».

«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»

Испания - Примера. 4-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид

Ставка: гол «Реал Сосьедада» в первом тайме за 2.3 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2600 фишек).

Очень мощно начал сезон «Реал» из Сан-Себастьяна. В чемпионате никто его не может остановить, а в четверг под горячие ноги басков попались футболисты «Русенборга». Великолепна команда Сакристана в атаке. На таком сумасшедшем кураже она играет, что может создать большие проблемы даже мадридскому «Реалу». На «Аноэте» гранды вообще не очень любят играть, сложный выезд. А уж сейчас, когда «Сосьедад» так разошёлся, Мадриду придётся выложиться на все сто.

Команда Зидана испытывает кадровый дефицит. Не может по-прежнему играть в Примере Роналду, травмировался Бензема, не сыграет из-за дисквалификации Марсело. Всеми этими подарками судьбы хозяева обязаны воспользоваться. Жду от них яркого дебюта встречи, считаю, что им по силам забить в первые 45 минут.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 7000 фишек. В банке осталось 82 744.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Боруссия Д Кёльн Реал Сосьедад ФК Реал Мадрид Челси Бесплатные прогнозы
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