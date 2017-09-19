«Эйбар» первым в сезоне огорчит «Барселону» на «Камп Ноу»

В рубрике «Футбольные фишки» выбираем ставки на центральный матч Бундеслиги «Шальке» — «Бавария», а также на очередную игру «Барселоны».

«Челси» поквитается с «Арсеналом» за два упущенных трофея В рубрике «Футбольные фишки» прогнозируем исход лондонского дерби «Челси» — «Арсенал», а также матчи Бундеслиги и Примеры.

Сделать хет-трик в воскресенье у нас не получилось. «Челси» провёл достаточно бледный матч против «Арсенала». «Канониры» в первом тайме даже лучше смотрелись и имели серьёзные претензии на забитый мяч. Впрочем, и Педро убегал на свидание с Петром Чехом, но опытнейшего кипера не перехитрил. Нулевая ничья отняла у нас 3 тысячи фишек.

Зато сильно повезло в случае с матчем в Дортмунде, где «Боруссия» принимала «Кёльн». Нам нужно было два забитых мяча от хозяев в стартовые 45 минут игры. И с первой частью задачи подопечные Боша справились моментально. Филипп на второй минуте замкнул подачу Ярмоленко. В ходе тайма жёлто-чёрные продолжали создавать моменты, но реализация хромала на обе ноги. И всё-таки ставка зашла. Уже в компенсированное время после подачи углового вратарь «козлов» Тимо Хорн выпустил мяч из рук, и Сократис Папастатопулос пропихнул его в сетку. Рефери изначально зафиксировал фол на вратаре, но ему поступил сигнал из просмотровой комнаты: нарушения, на самом деле, не было. Патрик Иттрих в итоге засчитал гол, несмотря на все протесты гостей. Фола, конечно, не было, но возник вопрос, успел ли мяч пересечь линию ворот до того момента, как раздался свисток. Сейчас «Кёльн» требует переигровки, настаивая на том, что судья засчитал взятие ворот уже после собственной трели. Нас это не касается. Ставка сыграла.

Не подвёл и «Реал Сосьедад». Сыграл он слабее, чем многие ожидали. «Реал Мадрид» истинную силу показал даже при всех потерях. Но гол в первом тайме баски нам обеспечили.

В нашем виртуальном банке на данном этапе 92 944 фишки при стартовых 50 000.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.9 (см. все коэффициенты на матч), «Шальке» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 3.78 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2200 фишек (возможная прибыль — 1980 фишек), 1000 фишек (возможная прибыль — 2780 фишек).

«Шальке» — «Бавария» — знаковое противостояние в Бундеслиге. Да, 8-10 лет назад гельзенкирхенцы постоянно навязывали борьбу мюнхенцам в борьбе за чемпионство, а в последние годы «кобальтовые» были не так хороши. Но к сегодняшней встрече команды подходят, имея по 9 очков.

«Бавария» снова потеряла Мануэля Нойера, он выбыл до конца года. У Анчелотти нет ни одного здорового левого защитника: в лазарете и Алаба, и Бернат. Не сыграет на «Фелтинс-Арене» и Арьен Роббен. Проблем целый ворох. Да и игра «ФК Голливуд» на старте чемпионата далека от идеала.

«Шальке» при новом тренере Доменико Тедеско смотрится очень интересно, интригует работа молодого специалиста, который очень умело варьирует различные тактические варианты. Посмотрим, что он придумает сейчас, какие задачки поставит перед «Баварией». Учитывая фактор Левандовского, от схемы с тремя защитниками он отказываться не будет. Но Тедеско может дать интересные задания своим футболистам, которые могут поставить в тупик гостей.

Мне кажется, что у «Шальке» очень неплохие шансы не проиграть. Но сразу вспоминается матч прошлого сезона, когда гельзенкирхенцы 60 минут играли с преимуществом, душили «Баварию», а в итоге уступили — 0:2. Нельзя мюнхенцев хоронить раньше времени, вспыхнуть они могут в любой момент. Но качество их футбола не убеждает. «Хоффенхайм» показал, как нужно переигрывать подопечных Анчелотти. Наверняка Юлиан Нагельсман поделился наработками с приятелем Тедеско.

Предложу два варианта. Рискованный — «Шальке» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча". Ну а можно просто поставить на «тотал меньше 3 мячей». В этой игре будет больше тактики, интересных перестроений. Не жду фейерверка голов. Редко такое случается в мид-уик в матчах чемпионата.

Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт в первом тайме за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2125 фишек).

«РБ Лейпциг» дважды выходил вперёд по ходу матча с гладбахской «Боруссией» в выходные, но победу не удержал. Сей факт должен разозлить «быков». Они уже прилично отстают от прошлогоднего графика, хотя качество футбола довольно высокое.

«Аугсбург» в последних двух турах набирал по три очка. Жертвами баварцев стали «Кёльн» и «Айнтрахт», которые пока играют ниже своих реальных возможностей. Думаю, что третий подряд содержательный матч от «Аугсбурга» ждать сложновато. Всё-таки состав у команды ограниченный, играть в мид-уик она не привыкла. Да и во Франкфурте была такая рубка, что сразу сложно прийти в себя.

«РБ Лейпциг» мне видится фаворитом. Но главное — жду искромётного начала от подопечных Хазенхюттля. Им нельзя разбрасываться эмоциями. Впереди сложный матч с «Айнтрахтом», от которого «быки» в прошлом сезоне получили по первое число, дальше Лига чемпионов. «Аугсбург» нужно проходить с запасом. Считаю, что ещё в первом тайме гости сумеют забить.

Ставка: обе команды забьют за 1.98 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2940 фишек).

«Барселона» идёт без потерь в Примере, однако я бы не стал говорить, что все проблемы она уже преодолела, что всё у неё будет прекрасно. По-прежнему не считаю, что она фаворит чемпионской гонки. У «Реала» куда больше оснований претендовать на вторую победу подряд. Щадящий был график у «блауграна» на старте, который позволяет ей раскатиться. Гостевой «Бетис», «Алавес» и «Хетафе» — это орешки без скорлупы для каталонцев. Ну а дерби с «Эспаньолом» только на «Корнелья — Эль Прат» бывают интригующими.

«Эйбар», конечно, тоже не бог весть какая преграда на пути Месси и Ко. Но нужно отметить тот факт, что ежегодно команда Мендилибара забивает на «Камп Ноу». Баскский коллектив очень сыгранный, здесь все знают свой манёвр. Своими шансами скромняги из «Эйбара» постараются распорядиться идеально. Свой гол, конечно же, и «Барса» должна забить. Поэтому за 1.98 стоит сыграть вариант — «обе команды забьют».

Итого: сделано 4 ставки на сумму 8700 фишек. В банке осталось 84 244.