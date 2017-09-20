Каррере нужна победа! Ставим на «Спартак» в Краснодаре

«Эйбар» первым в сезоне огорчит «Барселону» на «Камп Ноу» В рубрике «Футбольные фишки» выбираем ставки на центральный матч Бундеслиги «Шальке» — «Бавария», а также на очередную игру «Барселоны».

Приходится констатировать, что предыдущий выпуск рубрики вышел не самым благополучным. Сыграла основная ставка на голы обеих команд в матче «Барселона» — «Эйбар». Каталонцы выиграли с разгромным счётом, но баски свою миссию выполнили довольно рано. Особенно волноваться не пришлось.



А вот Бундеслига на сей раз нас подвела. В выходные видеоповторы принесли нам барыши, речь о матче Дортмунда с «Кёльном». На этот раз с подачи рефери в студии был назначен пенальти в ворота «Шальке». Но, честно говоря, решение бригады судей кажется очень странным. Да, мяч попал в руку Налдо, но расстояние во время прострела было небольшим, к тому же снаряд срикошетил в руку от корпуса бразильца. Не очень понятно, почему это не было принято во внимание. Но в итоге из-за этого решения, по сути, не зашёл риск дня — «Шальке» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча", да и вариант «тотал меньше 3 мячей» ушёл в расход. Что ж, и такое случается.

А вот «Лейпциг» разочаровал, он и вовсе проиграл «Аугсбургу». Надеялись мы на гол «быков» в первой половине. Но им явно не хватает энергии. А вот к баварскому клубу стоит присмотреться, всё же третья виктория кряду.



Наш банк потерял всего 560 фишек. Движемся дальше, на данном этапе мы располагаем 92 384 фишками при стартовых 50 000.

«Тамбов» — «Арсенал»

Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.95 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставок: 3000 фишек (возможная прибыль — 2850 фишек).



«Тамбов» — один из лидеров ФНЛ, команда претендует на выход в РФПЛ. На своём поле команда из Черноземья идёт без осечек. И, конечно же, надо помнить, что в Тамбове работает Андрей Талалаев, суперамбициозный наставник. Наверняка он хотел получить в 1/16 финала более маститого соперника, чтобы на его примере показать, как хорош тамбовский коллектив. Но нужно играть против «Арсенала».



Подопечные Божовича в Премьер-Лиге славятся тем, что играют достаточно открыто для команды, которая пока не претендует на высокие места. И «Тамбову» при Талалаеве зачастую качество футбола важнее результата.



Букмекеры же настаивают на своём. Раз кубковая игра, так они пророчат «низ». Но, думаю, именно эти оппоненты могут сыграть агрессивно впереди. Судьба встречи будет решаться не в крепости оборонительных порядков, а в импровизации при атакующих действиях.

«Гамбург» — «Боруссия» Дортмунд

Ставка: обе забьют за 1.74 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2220 фишек).



Четыре тура прошло в Бундеслиге, а Дортмунд ещё не пропускал. Практически фантастическое событие. «Гамбург» в двух последних матчах забить не смог, но о безнадёге речи не идёт. Травмы выкосили важных исполнителей — Николая Мюллера, Филиппа Костича. Но против жёлто-чёрных «динозавры» всегда готовы показать практически лучшую игру.

«Боруссия» пока не достигла того уровня игры в обороне, чтобы поставить на поток сухие матчи. То, что происходило в стартовых турах, в большей степени указывает на случай. Моменты у ворот Романа Бюрки возникают регулярно.



На мой взгляд, «Гамбург», исправно из года в год забивающий дома Дортмунду, и на этот раз добьётся успеха при помощи Вуда, Хана и Холтби. Вновь подписанный Салихович позволит хозяевам создать моменты и со стандартов. Наверняка и гости ответят голом в контратаках. Обамейянг, Пулишич, Ярмоленко, Филипп — эта атакующая группа готова покорить любую оборону в Бундеслиге.

«Фрайбург» — «Ганновер»

Ставка: победа «Фрайбурга» и тотал больше 1,5 мяча за 3.74 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 5480 фишек).



Никто не думал, что «Ганновер», вернувшийся из второй Бундеслиги, после четырёх туров возглавит Бундеслигу первую. Брайтенрайтер образцово подготовил команду к сезону, отсюда и результаты. Но уже пошли травмы у «96-х». Ведущий защитник Фелипе не сможет сыграть во Фрайбурге. Та же участь постигла и Жонатаса, а экс-форвард «Рубина» уже успел стать своим на новом месте.



Команда Кристиана Штрайха в межсезонье потеряла важных футболистов — Грифо и Филиппа. Но наставнику не впервые приходится работать в условиях кадрового дефицита. Он к этому привык. К тому же остаётся в клубе великолепный нападающий Флориан Нидерлехнер. «Фрайбург» всегда делал упор на домашние встречи. И сейчас, после фиаско в Леверкузене, нужно реабилитироваться. «Ганновер» и так прыгнул выше головы. По уровню исполнителей «Фрайбург» не хуже. Поэтому хочу предложить рискованный вариант — «победа „Фрайбурга“ и тотал больше 1,5 мяча». Коэффициент 3.74, как мне кажется, перебор для ставки на подопечных Штрайха в их вотчине.

«Кубань» — «Спартак»

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.82 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1640 фишек).

Ох, как же тяжело предсказывать встречи с участием «Спартака». Не будем сейчас обращать внимание на непроверенную информацию о всевозможных конфликтах внутри чемпионской команды. Нам это не нужно. Вовсе не считаю, что команда сливает Карреру. Пропускать на последних минутах — это истинно умение, которым обороны красно-белых вряд ли обладает. Скорее, тренер, не обладающий соответствующим опытом, делает не совсем верные ходы, ну и мотивация красно-белых отстаёт от той, которую они демонстрировали весной, когда гнали за золотом.



Но дальше уже нужно избегать потерь, иначе ситуация станет необратимой для тренерского штаба, да и для футболистов тоже. Спартаковцы всегда натужно играли в Краснодаре, но сейчас «Кубань» испытывает серьёзнейшие проблемы с составом. Многие футболисты в лазарете. У команды Калешина в ФНЛ непростая ситуация. Нужно думать, как не вылететь. Не можёт себе «Спартак» позволить новую насмешку над собой. Класс москвичей скажется, они выиграют в основное время, даже если будут перестановки в составе. Какой именно счёт будет? Не берусь предсказывать. Возможен весь спектр — от 1:0 до 3:1. За 1.82 имеет смысл ставить на победу команды Карреры при тотале меньше 4,5 мяча.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 10 000 фишек. В банке осталось 82 384.