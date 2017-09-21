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Александр Кокорин
Текст: Алексей Агеев
Фото: РИА «Новости»

В питерском дерби скучно не будет

21 сентября в «Футбольных фишках» поговорим о матчах 1/16 Кубка России «Енисей» — «Ахмат» и «Динамо» СПб — «Зенит».
21 сентября 2017, четверг. 13:15 Ставки
Каррере нужна победа! Ставим на «Спартак» в Краснодаре
В рубрике «Футбольные фишки» предвосхищаем матчи Кубка России, а также немецкой Бундеслиги.

Не задался вчера день у коллеги Служакова. «Тамбов» и «Арсенал» в кубковом матче растранжирили кучу моментов и не сумели общими усилиями забить хотя бы два гола.

В Бундеслиге в матче «Гамбурга» и дортмундской «Боруссии» нам требовался обмен забитыми мячами. Дортмундцы с задачей справились на отлично, отличившись трижды. А вот футболисты «Гамбурга» не сумели забить ни разу, притом что трижды за матч выходили три в одного.

«Фрайбург» в домашней встрече с «Ганновером» мог выходить вперёд уже на 54-й минуте матча, но Флориан Нидерлехнер не реализовал пенальти. А потом хозяева и вовсе пропустили. Сумели в итоге отыграться, но ставке на победу «Фрайбурга» при общем тотале матча больше 1,5 гола это не помогло.

Не подвёл лишь «Спартак». Красно-белые после серии неудач решили не накалять и без того напряжённую атмосферу в команде и на кубковый матч с «Кубанью» поехали основой, несмотря на плотный график. В результате «Спартак» уверенно победил за счёт дубля в исполнении Промеса.

Но это не спасло банк рубрики от масштабных потерь. Разом 5640 фишек лишились мы и теперь имеем 86 744 условных единиц. Начинали мы, напомню, с 50 000.

«Енисей» — «Ахмат»

Кубок России. 1/16 финала
21 сентября 2017, четверг. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 – Чичерин – 35, 2:0 – Кутьин – 52, 3:0 – Исаев – 71

Ставка: проход «Ахмата» за 1.72 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2800 фишек (возможная прибыль — 2016 фишек).

Сегодня будут сыграны оставшиеся матчи 1/16 финала Кубка России. Для начала поговорим о матче «Енисей» — «Ахмат». Команда Дмитрия Аленичева после 14 туров лидирует в ФНЛ и начинает всерьёз подумывать о дебюте в главном дивизионе страны. Уже через три дня красноярцев ждёт важнейший матч первенства с «Крыльями Советов», которые идут вторыми. Настоящая битва за шесть очков.

В такой ситуации не исключаю варианта, что Аленичев с Титовым могут прибегнуть к ротации в кубковой встрече, чтобы слегка разгрузить лидеров. Борьбы на два фронта в условиях крайне насыщенного графика ФНЛ основа «Енисея» может не выдержать.

Что касается «Ахмата», то футболистам этого клуба экономия сил ни к чему. В чемпионате грозненцы выступают кое-как и после трети дистанции идут в середине таблицы. В еврокубках «Ахмат» также не задействован. А при нынешней ситуации попасть в международный турнир на следующий сезон команда из Чечни может скорее именно через Кубок. Тем более в кубковых соревнованиях грозненцы редко вылетают на начальных стадиях.

Думаю, в нынешней ситуации больше шансов на проход в 1/8 финала у представителя РФПЛ.

«Динамо» СПб — «Зенит»

Кубок России. 1/16 финала
21 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Зенит
Санкт-Петербург

Ставка: обе забьют за 2.78 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3560 фишек).

Закрывать текущую стадию Кубка России будет дерби Санкт-Петербурга. «Динамо» на самом скандальном стадионе страны будет принимать «Зенит». Резерва у команды Роберто Манчини хватит и на три турнира. Думаю, увидим мы в этом матче смешанный состав «Зенита». Который всё равно будет на голову выше соперника в плане индивидуального мастерства.

Но не думаю, что «Динамо» сдастся без боя. Принципиальный это матч для коллектива Александра Точилина. А играть этот коллектив умеет: в ФНЛ динамовцы идут на третьем месте. И достаточно забивают при этом.

Жду, что здесь мы можем увидеть яркий футбол. Где одни будут забивать за счёт мастерства, а другие из-за чрезмерного стремления уколоть в дерби самый обеспеченный клуб страны.

Итого: сделано две ставки на сумму 4800 фишек. В банке осталось 81 944 фишки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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