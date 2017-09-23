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Текст: Александр Служаков
Фото: РИА Новости

В дерби «Динамо» — ЦСКА будут голы, «Спартак» не поскупится на угловые

В рубрике «Футбольные фишки» предвосхищаем матчи РФПЛ и Бундеслиги.
23 сентября 2017, суббота. 15:45 Ставки
В питерском дерби скучно не будет
21 сентября в «Футбольных фишках» поговорим о матчах 1/16 Кубка России «Енисей» — «Ахмат» и «Динамо» СПб — «Зенит».

Коллега Агеев перед отпуском принёс небольшой плюс рубрике «Футбольные фишки», предположив, что в петербургском дерби «Динамо» — «Зенит» соперники обменяются голами. Так и вышло на деле. Более того, все вы знаете, что в том матче грянула сенсация: динамовцы выбили из Кубка России лидера РФПЛ.

А вот «Ахмат» оказался не готов к игре на искусственном поле в манеже против красноярского «Енисея». Команда Аленичева и Титова при жёсткой ротации всё равно смела грозненцев. Толком и борьбы никакой не получилось. Сибиряки прошли в 1/8 финала.

Перед уик-эндом в нашем банке 86 784 фишки при стартовых 50 000.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 – Огустен – 28

Ставка: победа «Лейпцига» в первом тайме и в матче за 2.58 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3160 фишек).

Начнём с Бундеслиги. Всё-таки хочется мне переломить печальную традицию. Никак не шли ставки на матчи немецкого чемпионата в последнее время. Пробуем поправить положение.

«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне не так хорош, приспособились к команде Ральфа Хаззенхюттля, да и везение «быкам» не сопутствует. С учётом матча против «Монако» в Лиге чемпионов вице-чемпион прошлого сезона не может победить на протяжении трёх матчей. Пришла пора взять полновесные три очка.

Сразу скажу, соперник не из простачков. «Айнтрахт» — типично гостевая команда. В трёх выездных встречах он ни разу не пропустил, набрав 7 очков. Но у Франкфурта беда с атакой: за пять матчей забито лишь 3 мяча. В прошлом сезоне, правда, подопечные Нико Ковача играли в той же манере, но в Лейпциге не выдержали и проиграли 3:0. В том противостоянии гости быстро лишились вратаря, после чего и нарвались на разгром. Нет сомнений, что и сейчас «Лейпциг» бросится на соперника с первых минут. Нужно ведь улучшать результаты. А «Айнрахт» только-только провёл сложный гостевой матч в Кёльне, где пришлось долгое время отбиваться.
Всё это меня наводит на мысль о победе хозяев, причём, на мой взгляд, они будут вести уже к перерыву.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах

Ставка: гол «Боруссии» Мёнхенгладбах в первом тайме за 2.5 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек).

Не удалось поймать прекращение сухой серии Дортмунда в Гамбурге, но в чудеса я всё равно не верю. Команде Петера Боша очень сильно складывается. Везёт ей откровенно почти в каждом матче. Как только она нарвалась на хорошую атаку, а было это в Лондоне, так сразу же три пропустила. Возможно, Мёнхенгладбах не обладает нападением уровня «Тоттенхэма», но оно сильнейшее из тех, что встречались на пути жёлто-чёрных в Бундеслиге на старте сезона.

В распоряжении Дитера Хеккинга сейчас все лучшие силы — Штиндль, Азар-младший, Раффаэл, даже Херрман постепенно набрал форму. Дортмунд, конечно же, сразу пойдёт вперёд, но обязательно нарвётся на контрудар, причём, на мой взгляд, это случится ещё в первой половине. Роману Бюрки придётся распрощаться со своей крутой серией.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
23 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 0
ЦСКА
Москва

Ставка: гол в обоих таймах — да за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 2500 фишек).

Дерби всегда прогнозировать сложно. Вроде бы в первом туре, когда «Динамо» играло со «Спартаком», виктория красно-белых напрашивалась, а на выходе 2:2. Сейчас «армейцы» явные фавориты, да и в составе бело-голубых нет Кирилла Панченко, но динамовцы припёрты к стене. Они не забивают, с очками напряжёнка. Калитвинцев на грани отставки. Если он проигрывает дерби, то у меня почти нет сомнений, что вскоре у «Динамо» будет новый рулевой.

А веду я к тому, что хозяева не будут сидеть в окопах. Они постараются мобилизовать все свои ресурсы, чтобы прервать четырёхматчевую серию без голов. Получится ли? Не уверен. Класса в нападении «Динамо» маловато. Но зато футбол должен получиться интересным, с моментами. Может быть, «армейская» оборона что-то привезёт.

Думаю, голы будут в обоих таймах. Старт встречи будет активным. Если забьёт «Динамо», то ЦСКА нужно будет активизироваться, бежать вперёд и сравнивать. Поведут красно-синие, то после перерыва бело-голубым нужно будет раскрываться, идти ва-банк.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
23 сентября 2017, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Анжи
Махачкала

Ставка: тотал угловых в первом тайме больше 4,5 за 2.12 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2280 фишек).

Предсказывать матчи «Спартака» — занятия не для слабонервных. С одной стороны — всё говорит за домашнюю победу над «Анжи». А с другой — получится ли у красно-белых качественно сыграть в атаке без Промеса, Зе Луиша, Роши и Глушакова?

Удивило меня и то, что коэффициент на вариант «обе команды забьют» с почти 2.4 упал до 1.85. Какие к этому предпосылки? Всё это несколько странно.

Я предпочту поставить на «верх» по угловым ударам в первом тайме. Понятно, что «Спартак» пойдёт вперёд, ему нужно выигрывать, а заодно желательно сэкономить силы перед «Ливерпулем». Будет создаваться давление на ворота махачкалинцев, но исполнительского мастерства может не хватить, чтобы быстро вскрыть оборону гостей. Какое-то время «Анжи» точно будет обороняться на пристойном уровне. И команда Гончаренко наверняка постарается контригру найти, опять же и на другом конце поля вероятны угловые удары.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 8500 фишек. В банке осталось 78 284.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Боруссия Д Боруссия М ПФК ЦСКА РБ Лейпциг ФК Динамо Москва ФК Спартак Бесплатные прогнозы
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