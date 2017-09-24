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Текст: Александр Служаков
Фото: РИА Новости

«Зенит» со злости растерзает оборону «Краснодара»

В рубрике «Футбольные фишки» готовимся к главным матчам дня в РФПЛ, которые состоятся на юге России.
24 сентября 2017, воскресенье. 15:20 Ставки
В дерби «Динамо» — ЦСКА будут голы, «Спартак» не поскупится на угловые
В рубрике «Футбольные фишки» предвосхищаем матчи РФПЛ и Бундеслиги.

По итогам вчерашнего выпуска констатируем небольшую прибыль — чуть менее 1000 фишек.
Совсем не удалось разобраться с матчем «Динамо» — ЦСКА. Точнее, тот сценарий, по которому пошла игра, никого удивить не мог. Его мы видели во встрече бело-голубых с «Зенитом». И вот снова команда Калитвинцева сыграла на ничью. Обвинять специалиста в этом не будем. Но с графиком «ничья дома и поражение в гостях» легко можно вылететь.

Что касается игры в Дортмунде, то, к сожалению, серия жёлто-чёрных без пропущенных мячей прервалась во втором тайме, а не в первом. Хотя и за стартовые 45 минут гладбахцы могли отличиться. Штиндль не сумел реализовать шансы при выходе 3 в 1. Пусть поучиться у футболистов «Анжи». А Азар, оказавшись с глазу на глаз с Романом Бюрки, не пробил швейцарского голкипера.

Зато «РБ Лейпциг» обеспечил проход ставки с отличным коэффициентом, выиграв стартовый тайм у «Айнтрахта» и удержав преимущество после перерыва.

Матч «Спартак» — «Анжи», как я и предполагал, оказался непредсказуемым по части результата и сценария. Но заявленные 5 угловых за первую половину команды подали.

В нашем банке теперь 87 724 фишки при стартовых 50 000.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 0
Локомотив М
Москва

Ставка: индивидуальный тотал жёлтых карточек «Локомотива» больше 2,5 за 2.5 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставок: 2000 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек).

«Ростов» и «Локомотив» входят в лидирующую группу после трети сезона. Но и те, и другие потихоньку начинают выдыхаться. Южане в двух последних турах пропустили в два раза больше, чем за предыдущие восемь. «Железнодорожники» уступили «Амкару», вылетели из Кубка России, играя практически основным составом.
У букмекеров команда Кучука идёт фаворитом. Логику здесь проследить не так сложно. «Локо» свой кубковый матч проводил на день позже, да ещё и два экстра-тайма отбегал. «Ростов» же на второй передаче выиграл свою встречу. Настроение у него лучше, физическая готовность тоже.

Хватит ли этого для победы хозяев? А вот в этом я не убеждён. В этой встрече ни один из исходов меня не удивит. Попробую другой вариант, как раз связанный с возможной усталостью красно-зелёных. График у них, действительно, более плотный, чем у ростовчан. Стоит попробовать вариант — «индивидуальный тотал жёлтых карточек „Локомотива“ больше 2,5». То есть для прохода ставки нам нужно, чтобы москвичи получили минимум три «горчичника». Коэффициент очень неплохой. Игра, на мой взгляд, стоит свеч. В этом матче и стычки могут быть — соперники нацелены на результат. И во втором тайме может сказаться усталость гостей после 120 минут в Самаре.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 мяча за 2.59 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 4770 фишек).

Матч в Краснодаре почти все ждут с особым нетерпением. Дело тут не только в том, что «Краснодар» и «Зенит» занимают первые две строчки, а сама встреча пройдёт на великолепном стадионе. Велика вероятность увидеть настоящее шоу — с голами, интригующем сценарий, пламенной развязкой.

Если говорить о ставке, то нужно принимать во внимание вылет обеих команд из Кубка России. И Шалимов, и Манчини решились на ротацию, и оба прогорели. Особенно, конечно, обидно должно быть зенитовцам, которые играли на своей арене. В предстоящем матче, на мой взгляд, «Зенит» однозначный фаворит. Конечно, строительство команды ещё не завершено, но уже сейчас она в плане баланса превосходит «Краснодар». У «быков» откровенно слабая оборона. И персоналии не тянут, и в целом организации мало. «Зенит» выезжает за счёт индивидуально сильных качеств защитников. Все видели, с какой лёгкостью «Црвена Звезда» создавала моменты у ворот южан. У «Зенита» исполнители ещё круче. Думаю, у них сегодня будет большое количество моментов, потому как «Краснодар» дома закрываться не будет.

Учитывая, что порой на эмоциях хозяевам удаётся вытягивать безнадёжные матчи, поставлю на то, что «Зенит» забьёт минимум два. Выиграет или нет? А этот вопрос нас уже не волнует.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 82 724.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов Бесплатные прогнозы
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