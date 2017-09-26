«Ливерпуль» готовит минимум две бомбы для «Спартака»

«Зенит» со злости растерзает оборону «Краснодара» В рубрике «Футбольные фишки» готовимся к главным матчам дня в РФПЛ, которые состоятся на юге России.

Воскресный выпуск рубрики «Футбольные фишки» ознаменовался проходом лишь одной ставки из двух, зато наиболее важной. Конечно, хотелось, чтобы и вариант с жёлтыми карточками «Локомотива» прошёл, но рефери Роман Галимов проявил недюжинное спокойствие и лишь дважды предупредил москвичей. Поводов было хоть отбавляй, буквально выпрашивал «горчичник» Алексей Миранчук, но Галимов на этот раз был чересчур либерален.



А вот ставка на минимум два гола «Зенита» во встрече с «Краснодаром» прошла ещё в первой половине. Признаюсь, практически не сомневался в положительном исходе данного мероприятия, поэтому отправил в бой 3000 фишек, а коэффициент был существенным — 2.59.

В нашем банке на сегодняшний день 90 424 фишки при стартовых 50 000.

«Бешикташ» — «РБ Лейпциг»

Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.21 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставок: 2000 фишек (возможная прибыль — 2420 фишек).



Котировки на победу «РБ „Лейпциг“ — это самое большое удивление в двух первых турах Лиги чемпионов. И с „Монако“ „быков“ считали явными фаворитами, и сейчас. Даже не знаю, как это прокомментировать. „Бешикташ“ опытнее, состав у него уверенный в себе. Добавляем сюда домашнюю обстановку, сумасшедшую поддержку трибун. От ставки на победу хозяев меня останавливает лишь то, что стамбульцы в выходные выложились в дерби с „Фенером“, в котором забивал Жулиано, удалялся Нету. „Канарейки“ выиграли 2:1, реализовав 2 пенальти, в матче же было 5 удалений. Эмоций было потрачено даже с перебором.



Вот поэтому ожидаю на этот раз более спокойного футбола. После победы в Порту „Бешикташ“ чувствует себя замечательно. Рисковать с „Лейпцигом“ не стоит, иначе Вернер с Форсбергом могут доставить неприятности. „Быков“, в принципе, устроит ничья в гостевой встрече. Так что я бы здесь предпочёл поставить на „низ“. Не верится, что команды безрассудно понесутся друг на друга и подарят всем нам фейерверк из забитых мячей.

«Монако» — «Порту»

Ставка: победа «Монако» и тотал меньше 4,5 мяча за 2.48 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2200 фишек (возможная прибыль — 3256 фишек).



«Порту» в первом туре показался попросту беззубой командой. «Бешикташ» раскатал его на «Драгау» на раз-два. С другой стороны, в чемпионате «драконы» идут без потерь, одержали 7 побед при разнице 19:3. Впрочем, на примере «Бенфики» мы видели, что уровень португальского первенства сейчас стремительно падает. Лучших игроков топ-клубы так быстро забирают из составов грандов Примейры, что те не успевают растить новых. «Драконы» этим летом вынуждены были отпустить Андре Силву, Рубена Невеша и Бруну Мартинса Инди. Каждый из них был ключевым игроком в составе «Порту».

«Монако», впрочем, вообще распродал полсостава, но это не мешает команде из княжества оставаться на плаву. В первую очередь виновник этого Леонарду Жардим, который практически для всех ушедших подобрал адекватную замену. Только один срыв был у монегасков в этом сезоне: они были разгромлены в Ницце. Но ведь такая же оказия случилась и в прошлом сезоне.



Дома «Монако» безупречен, а в Лиге чемпионов на «Луи II» почти никому не удаётся выстоять. Только «Ювентус» смог весной огорчить Жардима и его подопечных, в остальных встречах хозяева побеждали. Предлагаю ставить на них и сейчас, тем более просто восхитителен Фалькао, который захочет забить бывшей команде.

«Боруссия» Дортмунд — «Реал Мадрид»

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 мяча за 2.03 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2200 фишек (возможная прибыль — 2266 фишек).



Старые знакомые встретятся сегодня на «Сигнал Идуна Парк». Вновь в гости к дортмундской «Боруссии» заглянет мадридский «Реал». Команда Петера Боша находится в идеальном состоянии — забивает пачками, пропускает лишь по большим праздникам. Про «Реал» то же самое сказать нельзя. Всё ещё раскачиваются «сливочные» после бурного старта сезона, когда они взяли два трофея. Далеко не всегда Зидану удаётся собрать на поле всех сильнейших. И на этот раз не будет Бензема, Марсело и Ковачича.



Но «Реал» остаётся «Реалом»: магическим образом эта команда умеет собираться на важные встречи. Сегодня мадридцам важно не уступить. Ничья их вполне устроит. Конечно, они не будут сидеть в обороне, будут отвечать ударом на удар. А «Боруссия» предложит ураганные скорости, в этом можно не сомневаться. Обилие голевых моментов должно вылиться в результативный матч, а как иначе? Так что здесь выбираю вариант «обе команды забьют и тотал больше 3,5 мяча».

«Боруссия» Дортмунд — «Реал Мадрид»

«Манчестер Сити» — «Шахтёр»

«Спартак» — «Ливерпуль»

Ставка-экспресс: обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.5 x тотал угловых «Ман Сити» в 1-м тайме 4 или больше за 1.78 x индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5 мяча за 1.64, общий коэффициент — 4.38 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2400 фишек (возможная прибыль — 8112 фишек).



Попробуем сделать рискованную ставку, которая, впрочем, имеет очень неплохие шансы на проход, на мой взгляд. Экспресс — это особенный вид ставки, увлекаться им не стоит. Но порой можно проверить себя.



Как я уже сказал, жду от встречи в Дортмунде результативности, причём очень высокой. Не знаю, что может помешать «Боруссии» и «Реалу» порадовать публику на «Сигнал Идуна Парк» ярким футболом. Уж как минимум соперники обменяются голами и забьют минимум три мяча. Всё для этого у них есть. Буду крайне удивлён, если в Германии вечер получится томным.

Ставить в последнее время на матчи «Спартака» и «Ливерпуля» — это всё равно что ходить с гранатой в кармане. На результат во встречах этих команд полагаться бесполезно. Чудят они беспрестанно, поэтому ограничусь тоталом гостей. Все мы знаем о слабости обороны красно-белых, понимаем, что мерсисайдцы обладают огненной, летучей атакой, которой теперь снова будет дирижировать Филиппе Коутиньо, вернувшийся в состав. Исполнительское мастерство Мане, Фирмино, Салаха и собственно Коутиньо — это самый настоящий космос. А уж если дать этим парням капельку свободы, то уже ничто не спасёт. Сомневаюсь, что «Спартак» заставит себя на переполненном стадионе сидеть в окопах. А это означает, что у «Ливерпуля» хватит пространства для реализации своих замыслов.



Помним мы и о проблемах с составом у спартковцев. Всё против команды Карреры. Поэтому ставка «индивидуальный тотал „Ливерпуля“ больше 1,5 мяча» кажется надёжной.



И сюда же добавим угловые «Манчестер Сити». «Горожане» одни из лидеров европейского сезона по числу зарабатываемых корнеров. Посоревноваться с ними может разве что «Барселона». Учитывая форму подопечных Гвардиолы, понятно, что они с первых минут полетят по направлению к воротам Пятова. Получится ли сразу вскрыть оборонительные порядки «горняков» — это вопрос. Но есть уверенность, что осада «Сити» приведёт к большому количеству угловых. И даже забив один мяч, хозяева играть не бросят, им нужно будет заполучить солидный перевес, чтобы с комфортом добрести до финального свистка. Впереди матч с «Челси». Поэтому логично выложиться в первом тайме, а затем уже экономить силы. Жду минимум четырёх угловых от манкунианцев в стартовой половине.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 8800 фишек. В банке осталось 81 624.