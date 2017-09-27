100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

«МЮ» в матче с ЦСКА не повторит ошибок «Ливерпуля»

В рубрике «Футбольные фишки» готовим ставку на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед».
27 сентября 2017, среда. 14:30 Ставки
«Ливерпуль» готовит минимум две бомбы для «Спартака»
В рубрике «Футбольные фишки» ставим на матчи Лиги чемпионов.

С переменным успехом для рубрики «Футбольные фишки» прошли вторничные баталии в Лиге чемпионов. Наибольшее разочарование доставила игра в Монте-Карло, где полуфиналист прошлого розыгрыша был бит «Порту» — 0:3. До сих пор не верится в такой исход, но против факта не попрёшь. Такого вялого «Монако» давно не приходилось видеть в Лиге чемпионов. Возможно, с составом ошибся Жардим. Не исключено, что случилась банальная недооценка: уж больно плох был «Порту» в стартовом туре.

Экспресс, к сожалению, также не прошёл. «Манчестер Сити» играл без искры, не настаивал даже на владении — вообще в первом тайме «Шахтёр» был лучше. Повлияло на действия «горожан» отсутствие аншлага. Приезд украинского чемпиона в Манчестере заинтересовал немногих.

Зато не подвели «Боруссия» и «Реал», организовавшие на двоих четыре мяча. «Бешикташ» посягнул на установленный тотал, забив дважды ещё в стартовые 45 минут, но затем игра успокоилась, голов в Стамбуле более не случилось.

По итогам дня мы получили даже мизерную прибыль, чуть менее 100 фишек. В нашем банке теперь 90 510 фишек при стартовых 50 000.

«ПСЖ» — «Бавария»

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия

Ставка: обе команды забьют и тотал меньше 3,5 мяча за 3.6, тотал угловых «ПСЖ» больше 5,5 за 1.89 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1800 фишек (возможная прибыль — 4680 фишек), 2500 фишек (возможная прибыль — 2225 фишек).

Начнём с матча «ПСЖ» — «Бавария», который состоится на «Парк де Пренс». Для хозяев поля предстоящая встреча — возможность заявить о себе во весь голос. Идёт мощная сила, которая готова сокрушить всех европейских грандов. Одно дело — громить «Селтик», совсем другое — победить «Баварию».

Честно говоря, не знаю, каким будет итоговый результат. Матч на три результата. Легко можно представить, что мюнхенцы наконец-то соберутся и покажут свой фирменный футбол. Победа парижан также никого не удивит.

Приглянулась мне ставка с коэффициентом 3.6 — «обе команды забьют и тотал меньше 3,5 мяча». Голы должны быть с обеих сторон, но есть сомнения, что их будет очень уж много. Чересчур раскрываться команды вряд ли будут, понимая, чем это грозит. К тому же это всё-таки групповой этап, нет смысла сразу же раскрывать все козыри. В этом варианте, признаюсь, мне просто очень нравится коэффициент. За 2.6 я не стал бы его трогать, а за 3,6 — почему нет? 1:1 или 2:1 в пользу той или иной команды — что в этом нереального?

Также стоит взять угловые хозяев. Париж будет владеть инициативой, Неймару захочется показать, что он прекрасен без Месси и Суареса даже при максимальном сопротивлении. Давление от «ПСЖ» выльется в корнеры у ворот Ульрайха.

«Андерлехт» — «Селтик»

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Селтик
Глазго, Шотландия

Ставка: тотал фолов больше 23,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2550 фишек).

Интересные расхождения на данный момент есть в букмекерских конторах. Некоторые предлагают тотал в 25,5 фола на встречу в Брюсселе, но вот «Лига Ставок», например, установила планку на отметке 23,5 фола. Попробую этим воспользоваться. Встреча чрезвычайна важна для «Андерлехта» и «Селтика», потому как они в очном противостоянии будут определять, кому же играть в Лиге Европы. Шотландцы на чужом поле будут всеми методами сдерживать бельгийцев. Ничья их вполне устроит. Будет ведь ответный матч на «Селтик Парк». А судит встречу испанец Хесус Хиль Мансано, рефери жёсткий, любящий покрасоваться, посвистеть.

Предложение, на мой взгляд, чрезвычайно выгодное.

«Спортинг» — «Барселона»

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Барселона
Барселона, Испания

«Карабах» — «Рома»

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Рома
Рим, Италия

«ПСЖ» — «Бавария»

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Бавария
Мюнхен, Германия

Ставка-экспресс: обе команды забьют за 1.56 x обе команды забьют за 1.91 x обе команды забьют за 1.4, общий коэффициент — 4.17 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 6342 фишки).

Снова составлю небольшой экспресс. Без риска становится скучно. Отобрал три встречи, в которых, по моему мнению, сыграет вариант «обе команды забьют». Про игру в Париже объяснение даны выше. Что касается встречи в Лиссабоне, то «Спортинг» показал в первом туре, насколько классная у него атака. Заматерела команда Жезуша. В прошлом сезоне ей не удалось дать бой «Боруссии» и «Реалу», но дома она им забила. И сейчас не вижу ничего невероятного в том, чтобы «львы» огорчили каталонскую защиту, которая не является такой уж непроходимой, как многим кажется. Гол Месси и Ко — это само собой разумеющееся событие.

Лига чемпионов добралась до Азербайджана. При переполненных трибунах в Баку «Карабах» сделает всё, чтобы забить свой первый мяч в главном клубном турнире мира. В квалификации ему это регулярно удавалось. Сейчас соперник более серьёзный. Но «Рома» хороша своей атакой, оборона же проваливается довольно часто. Невероятным образом римляне не получили в свои ворота ни мяча в противостоянии с «Атлетико». На этот раз везение будет не на их стороне. Как мы видели вчера, своё поле и переполненные трибуны творят чудеса.

ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.17 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2925 фишек).

Добрались мы до главного матча дня для российских болельщиков. ЦСКА против «Манчестер Юнайтед», встреча лидеров группы А. Свою порцию везения, на мой взгляд, «армейцы» уже потратили в Лиссабоне. И рефери немного помог, и реализация не подвела. Всякий раз так фартить не будет. Турнирная судьба команды Гончаренко будет решаться в играх с «Базелем», а не с «МЮ». С таким тяжеловесом ЦСКА будет тяжело тягаться. Ума не приложу, как защита красно-синих будет справляться с Ромелу Лукаку. Могучий бельгиец — настоящая машина по забиванию мячей. Сдержать его в этом сезоне практически никому не удаётся. При нём ведь и обслуживающий персонал экстра-класса. Мхитарян может отдать любую передачу. Фланги у «дьяволов» замечательные.

«Манчестер Юнайтед» сейчас не тот, что приезжал в Ростов-на-Дону в начале марта. С тех пор Моуринью проделал большую работу, и сейчас «МЮ» уже смело относить к европейским грандам. Он стабилен в отличие от того же «Ливерпуля». У Клоппа команда настроения, которая запросто может потерять очки, отдать своё. «Юнайтед» ничего не дарит, почти не пропускает.

Свой мяч, а то и два гости обязательно забьют, в этом сомнений нет. Исполнительский уровень сумасшедший. Сможет ли ответить ЦСКА? Стараться будет. Но я полагаю, что этого окажется маловато. Ставлю на победу манкунианцев через тотал меньше 3,5 мяча.

Итого: сделано 5 ставок на сумму 11 800 фишек. В банке осталось 78 710.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андерлехт Бавария Карабах Манчестер Юнайтед ПСЖ ПФК ЦСКА Рома Селтик Спортинг Лиссабон ФК Барселона Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
27 сентября 2017, среда
15:00 Прогноз Генича на матч ЦСКА — «МЮ»: бумеранг вернётся, «армейцы» проиграют
14:30 ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
13:59 На ФК «Зенит» и «Локомотив» поданы жалобы из-за контрактов с БК 1xbet
13:45 Две ставки от Валерия Карпина на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»
13:00 «ПСЖ» — «Бавария»: аналитики назвали фаворита матча Лиги чемпионов
11:30 Букмекеры оценили шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»
10:00 Согласно котировкам СКА легко победит «Сибирь» в матче КХЛ
26 сентября 2017, вторник
18:31 Валерий Карпин: немного рискну и поставлю на победу «Боруссии» над «Реалом»
17:15 Дарья Касаткина — Екатерина Макарова: букмекеры не видят фаворита в этом матче
15:30 Букмекеры: «Манчестер Сити» не оставит шансов «Шахтёру», голов будет много
14:00 Две ставки Робби Сэвиджа на матч «Спартак» — «Ливерпуль»
13:45 «Боруссия» Д — «Реал»: две ставки от Константина Генича на матч Лиги чемпионов
13:00 Роналду точно забьёт в матче «Боруссия» Д — «Реал», считают эксперты
12:56 Бывший хоккейный вратарь Тортунов организовал договорной матч в Беларуси
12:15 Бышовец: «Спартак» забьёт «Ливерпулю», но всё равно проиграет
11:30 Букмекеры оценили шансы «Спартака» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
10:00 Согласно котировкам «Металлург» (Магнитогорск) победит «Ак Барс» в матче КХЛ
25 сентября 2017, понедельник
20:00 Халеп разгромит Касаткину на турнире в Ухане, считают аналитики
17:30 Отчисленный за договорной матч футболист отсудил у «Ислочи» $ 2,4 тыс.
15:45 «Арсенал» — «Вест Бромвич»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0
14:18 Букмекеры повысили шансы на увольнение Карреры из «Спартака» после игры с «Анжи»
14:05 Все обвиняемые по делу о договорных матчах в белорусском футболе признали вину
13:00 Прогноз Валерия Карпина на матч «Ахмат» — «Рубин» с коэффициентом 6.74
11:45 «Ахмат» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча 11-го тура РФПЛ
10:05 Согласно котировкам, «Авангард» победит «Динамо» М в регулярном чемпионате КХЛ
09:00 Аналитики: волейболистки сборной России разгромят Болгарию в матче ЧЕ-2017
24 сентября 2017, воскресенье
18:35 Касаткина разгромит американку Риске на турнире в Ухани, считают аналитики
16:00 Генич: «Валенсия», как мне кажется, не проиграет «Реалу Сосьедад» на выезде
14:30 Две ставки от Константина Генича на матч «Краснодар» — «Зенит»
13:30 Букмекеры оценили шансы «Краснодара» в матче 11-го тура РФПЛ с «Зенитом»
12:00 «Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00
10:30 «Ростов» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча 11-го тура РФПЛ
09:00 Согласно котировкам, «Ак Барс» победит «Трактор» в матче КХЛ
23 сентября 2017, суббота
20:43 Аналитики: Возняцки победит Павлюченкову в финале турнира в Токио
16:15 «Ювентус» — «Торино»: букмекеры оценили шансы команд в туринском дерби
14:30 Волейболистки сборной России победят Турцию на ЧЕ-2017, считают эксперты
14:26 Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Анжи»: красно-белые пропустят, но победят
13:00 Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Анжи» на «Открытие Арене»
12:00 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00
10:45 Аналитики: ЦСКА выиграет у «Динамо» в гостях, голов будет немного
09:45 Согласно котировкам, «Авангард» победит «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
09:00 «Атлетико» — «Севилья»: букмекеры назвали фаворита центрального матча Примеры
22 сентября 2017, пятница
20:09 Букмекеры считают «Спартак» фаворитом Кубка России
17:00 Вице-президент ФХУ: мы хотим чистоты хоккея на Украине, и мы к этому придём
15:20 Аналитики: Кербер не пустит Павлюченкову в финал турнира в Токио
Все новости RSS
Партнерский контент