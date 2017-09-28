От «Зенита» ждём голов, в «Локомотиве» есть сомнения

«МЮ» в матче с ЦСКА не повторит ошибок «Ливерпуля» В рубрике «Футбольные фишки» готовим ставку на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед».

Откровенно не задался вчерашний день у коллеги Служакова. Четыре из пяти ставок ушли в молоко…

«ПСЖ» и «Бавария» сыграли наперекосяк прогнозам. Мюнхенцы вместо забивания голов сосредоточились на коллекционировании угловых. Парижане же подачам с угла поля предпочитали удары в створ. Результат — 18-1 по корнерам в пользу «Баварии» и 0:3 по счёту. А значит — обе ставки, на обмен голами и тотал меньше 3,5 гола, а также тотал угловых «ПСЖ» больше 5,5, отправляются в корзину.

Неудачно получилось и с матчем ЦСКА — «МЮ». Служаков верил в победу англичан. И в этом был абсолютно прав. Но решение усилить ставку тоталом меньше 3,5 гола привело к краху. Футболисты Моуринью уже к исходу часа игры пробили этот тотал единолично.

Не доехал и экспресс. Начиналось все неплохо — «Карабах» и «Рома» в раннем матче среды обменялись голами. Но во встречах «Спортинга» и «Барселоны», а также упомянутых «ПСЖ» и «Баварии» забивала только одна из команд.

Единственной сыгравшей ставкой среды стал тотал больше 23,5 фола в матче «Андерлехт» — «Селтик». Команды на двоих совершили 25 нарушений.



Серьёзный удар пришёлся по нашему банку. Он-то, конечно, всё ещё уверенно стоит на плюсовых позициях, но получил внушительную пробоину в виде 6250 утерянных фишек. Сейчас их в нём 84 260 при 50 000 стартовых.

«Зенит» — «Реал Сосьедад»

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 гола за 2.09 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2725 фишек).

Сегодня разговор пойдет о Лиге Европы, где, как и в главном еврокубке, у России имеется два клуба. Оба во втором туре сыграют дома. «Зенит» будет принимать «Реал Сосьедад».



На прошлой неделе команда Роберто Манчини вылетела из Кубка России, но не особо расстроилась и уже в выходные уверенно на выезде разобралась с ближайшим преследователем в чемпионате, уверенно закрепившись во главе турнирной таблицы. Теперь настало время сойтись ещё с одним конкурентом за лидерство. Но уже в Европе.



«Реал Сосьедад» на старте группового этапа разгромил дома «Русенборг» (4:0), в то время как «Зенит» на выезде уничтожал «Вардар» (5:0). Сомнений мало — именно испанский и российский клубы будут бороться за первое место в группе.

Отмечу, что победа над «Русенборгом» на данный момент остаётся для команды Эусебио Сакристана последней в сезоне. Три последние встречи в Примере сан-себастьянцы проиграли. Началось всё с домашнего поражения от мадридского «Реала» (1:3), затем были 0:3 в Леванте и 2:3 дома от «Валенсии». Имеются проблемы в обороне у «Реал Сосьедада», вызванные в том числе и травмами.



У «Зенита» же всё в целом в порядке с результативностью. Особенно когда Манчини играет основой. А на один из ключевых матчей группового этапа, думаю, питерцы выставят свои лучшие силы.

Полагаю, в такой ситуации имеет смысл проверить вариант с минимум двумя голами в исполнении «Зенита». Если уж «Леванте» и «Валенсия» забивают «Реалу Сосьедад» по три мяча, то почему бы лидеру российского чемпионата не отличиться хотя бы дважды?

«Локомотив» — «Фастав»

Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.92 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2300 фишек).

А вот от «Локомотива» и «Фастава» (или «Злина», как ещё называют команду из Чехии) результативности не жду. Нет для этого никаких предпосылок.

«Железнодорожникам» голы сейчас даются непросто. Особенно в матчах с командами, играющими от обороны. А сомнений в том, что «Фастав» предпочтёт именно оборонительную тактику в Москве, лично у меня мало.



На старте группового этапа Лиги Европы оба клуба сыграли нулевые ничьи. Причём «Локомотив» на пару с «Копенгагеном» создал приблизительно ноль голевых моментов. «Фастав» в домашней игре с «Шерифом» лишь дважды за матч пробил в створ.



Матч будет начинаться в 22:00 по московскому времени. Зрителей, гонящих футболистов вперёд, на трибунах это не прибавит. Едва ли улучшит настроение футболистов и погода. Вечером в столице ожидается в районе шести градусов тепла.



Давали бы здесь на тотал меньше что-то из серии 1.60 — задумался бы. Но по равной, считаю, имеет смысл проверить «низ» в данном поединке.

Итого: сделано две ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 79 260 фишек.