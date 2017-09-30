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Массимо Каррера
Текст: Алексей Агеев
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Урал» не должен упускать шанс помучить «Спартак»

В «Футбольных фишках» прогнозируем матчи «Спартак» — «Урал» и «Челси» — «Манчестер Сити».
30 сентября 2017, суббота. 17:20 Ставки
От «Зенита» ждём голов, в «Локомотиве» есть сомнения
В «Футбольных фишках» говорим о матчах «Зенит» — «Реал Сосьедад» и «Локомотив» — «Фастав».

По итогам лигоевропейского четверга мы остались в небольшом, но плюсе. «Зенит» уже к 24-й минуте забил два гола в ворота «Реала Сосьедад», пробив тем самым индивидуальный тотал 1,5 гола. А вот «Локомотив» выдал что-то странное для себя, в матче с «Фаставом» забив три гола в первые 17 минут. Причём все три мяча провёл Мануэл Фернандеш. Затем португалец успокоился и больше голов в матче не было. Но ставку на тотал меньше 2,5 было уже не вернуть.

Сейчас в нашем банке 84 485 фишек. Стартовала рубрика с 50 000.

«Спартак» — «Урал»

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
30 сентября 2017, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Ставка: «Урал» с форой "+1" за 2.03 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 3090 фишек).

«Спартак» продолжает терять игроков в напряжённом осеннем графике. В матче с «Ливерпулем», где красно-белым удалось отстоять ничью, повреждение получил Артём Ребров.

Но и без этого у красно-белых аховая ситуация в чемпионате: лишь одна победа в последних шести матчах. И вновь команду Карреры ждёт игра на фоне усталости после энергозатратной битвы в Лиге чемпионов.

А сейчас ещё и не повезло с соперником. «Урал» пока что лишь раз проиграл в чемпионате. А из четырёх гостевых матчей против «Спартака» в РФПЛ екатеринбуржцы выиграли два.

«Урал» в нынешнем сезоне не уступал «Краснодару», «Зениту», ЦСКА… Почему бы не отобрать очки и у страдающего «Спартака»? Но подстрахуюсь. И возьму гостей с форой "+1". Думаю, в таком случае мы как минимум обойдёмся расходом. Все три победы, что «Спартак» одержал над «Уралом» в последних трёх матчах, были со счётом 1:0. Едва ли сегодня красно-белые если и победят, то крупнее.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
30 сентября 2017, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер

Ставка: победа «Челси» с форой «0» за 1.95 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2850 фишек).

В АПЛ субботним вечером состоится матч с вывеской, мимо которой нельзя проходить. Прошлогодний чемпион «Челси» принимает лидера нынешнего турнира — «Манчестер Сити».

Но лидерство это шаткое. В случае сегодняшней победы «синие» обойдут «горожан» в таблице. И я рискну предположить, что ближе к победе будет именно команда Антонио Конте.

Оба клуба на неделе играли в Лиге чемпионов. Здесь преимущества ни у кого не будет. Если только чуть-чуть у «Ман Сити», который провёл свой матч с «Шахтёром» на день раньше, к тому же дома. «Челси» же пришлось в среду на выезде выцарапывать победу у «Атлетико» в гостях.

Но с задачей лондонцы успешно справились. Это должно придать им уверенности. Отыграться с 0:1 у команды Симеоне на выезде — это достижение для любого клуба мира.

В чемпионате у «Челси» также наладились дела после оглушительного поражения на старте от «Бёрнли». Четыре победы и ничья с «Арсеналом» в дерби.

Да, «Ман Сити», конечно, набрал невероятный ход в АПЛ. 16:0 — с таким общим счётом футболисты Гвардиолы выиграли три последних матча чемпионата.

Но с главным творцом того успеха на днях случилась неприятность. Серхио Агуэро отправился в Амстердам на музыкальный концерт и попал в ДТП. Водитель такси не справился с управлением. Аргентинец отделался сломанным ребром, но не сможет играть в футбол несколько недель. Это потеря для «Манчестер Сити». Агуэро лидирует в АПЛ по системе гол+пас, набрав за неполные шесть матчей девять очков.

Думаю, «Челси» имеет сегодня все шансы, чтобы нанести «Ман Сити» первое поражение в чемпионате. Но не исключаю и вариант с ничьей. Поэтому возьму «синих» с нулевой форой.

Итого: сделано две ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 78 485 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Спартак ФК Урал Челси Бесплатные прогнозы
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