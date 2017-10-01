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Текст: Александр Служаков
Фото: РИА Новости

«Бавария» отметит увольнение Анчелотти, «Зенит» задавит «Анжи»

Ставим на матчи «Баварии», «Реала» и «Зенита» в рубрике «Футбольные фишки».
1 октября 2017, воскресенье. 14:30 Ставки
«Урал» не должен упускать шанс помучить «Спартак»
В «Футбольных фишках» прогнозируем матчи «Спартак» — «Урал» и «Челси» — «Манчестер Сити».

Неудачная неделя для нашей рубрики продолжилась и в субботу. К сожалению, и «Урал» не смог дать бой «Спартаку». Видимо, «шмели» ещё до игры проиграли красно-белым. Команда Тарханова провела худший матч в сезоне, хотя в предыдущих встречах смотрелась серьёзным бойцом.

«Челси» также не смог порадовать, по делу уступив «Манчестер Сити». «Горожане» провели безупречный матч, а на невнятных действиях «пенсионеров» в атаке сказались травма Мораты и не лучшее физическое состояние Эдена Азара.

На данный момент в нашем банке 78 485 фишек при стартовых 50 000.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Герта
Берлин
2 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 – Хуммельс – 10, 0:2 – Левандовски – 49, 1:2 – Дуда – 51, 2:2 – Калу – 56

«Герта» — «Бавария»

Ставка: гол «Баварии» до 31-й минуты включительно за 1.88, тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 3.0 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 2200 фишек), 2500 фишек (возможная прибыль — 5000 фишек).

После унизительного поражения от «ПСЖ» руководство «Баварии» приняло решение проститься с Карло Анчелотти. В матче с «Гертой» командой будет руководить Вилли Саньоль, долгие годы выступавший за мюнхенский суперклуб. Часто так случается, что команда после тренерской отставки сбрасывает оковы и начинает демонстрировать футбол принципиально иного качества. Вспомните, как заиграл «Лестер» после ухода Раньери. Чего-то подобного сейчас жду и от «Баварии».

Чемпиону нужно показать, что он всё ещё на многое способен. «Герта» — соперник кусачий, в особенности на своём поле. Но, похоже, команда Пала Дардаи загнала себя в яму. Играть на два фронта с такой короткой скамейкой невероятно сложно. У берлинцев в четверг был матч в Швеции против «Эстерсунда», причём неудачный. А тут в гости приезжает гипермотивированная «Бавария». Вряд ли «Герта» устоит.

Уверен, что гости сразу примутся за дело. Им нужно возвращать веру фанатов в команду, да и «Боруссия» продолжает побеждать, отпускать её нельзя. На мой взгляд, мюнхенцы сделают максимум, чтобы закрыть матч ещё в первом тайме, да и вообще будут стремиться разгромить соперника. Сделаю две ставки. Более надёжный вариант — «гол „Баварии“ до 31-й минуты включительно». Но можно и рискнуть — «тотал „Баварии“ в первом тайме больше 1,5 мяча» аж за коэффициент 3.0.

Испания - Примера. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Эспаньол
Барселона

«Реал Мадрид» — «Эспаньол»

Ставка: тотал «Реал Мадрида» больше 1,5 мяча в первом тайме за 1.93 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2325 фишек).

«Реал» в нынешнем сезоне ещё ни разу не побеждал дома в чемпионате. Это, конечно, самая настоящая фантастика. Не выиграть в строку у «Леванте», «Валенсии» и «Бетиса»… Как такое может быть? Не будем сейчас копаться в причинах. Матч в Дортмунде показал, что «сливочные» в порядке. Набирает кондиции Роналду, уже хорош Бэйл. На подходе Карим Бензема. Даже травма Карвахаля не должна выбить из колеи лучшую команду Европы.

Пора уже «Реалу» кого-нибудь дома прихлопнуть. «Эспаньол», конечно, не самый слабый коллектив Примеры. Но «Реал» есть «Реал». Если он так разделывается с «Боруссией», то «попугаи» ему не помеха. Считаю, что ещё в первой половине хозяева заставят рукоплескать болельщиков на «Сантьяго Бернабеу», которые увидят минимум 2 гола от своих любимцев в стартовые 45 минут.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Анжи
Махачкала
Зенит
Санкт-Петербург

«Анжи» — «Зенит»

Ставка: тотал угловых «Зенита» больше 6,5 за 2.61 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 4025 фишек).

«Зенит» выдал две великолепные игры за последние 7 дней. Максимальный уровень концентрации продемонстрировала команда Манчини, что привело её к двум классным победам — над «Краснодаром» и «Реал Сосьедадом». Вроде бы по сравнению с такими клубами «Анжи» не котируется, но, на мой взгляд, проблемы у петербуржцев могут возникнуть.

Наверняка будет ротация состава в исполнении «алленаторе». «Анжи» учтёт ошибки, которые он допустил в матче с «Краснодаром», и раскрываться не станет. Всей командой махачкалинцы встанут в оборону, а с такими командами, особенно на выезде, «Зенит» испытывает проблемы. Скорее всего, лидер положит в копилку три очка, но помучиться придётся.

Ожидаю, что голы быстро не придут к зенитовцам, придётся надавить на соперника, что приведёт к большому числу корнеров у ворот «Анжи». Больше 6,5 угловых «Зенита» оцениваются коэффициентом 2,61. Стоит рискнуть. Обычно после очень успешных встреч с сильными соперниками бывает некоторый спад. Возможна и недооценка со стороны сине-бело-голубых. Поэтому пробуем альтернативный вариант.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 10 000 фишек. В банке осталось 68 485.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Бавария Герта ФК Зенит ФК Реал Мадрид Эспаньол Бесплатные прогнозы
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