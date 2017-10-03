Чёртов «Ливерпуль»! Как команда Клоппа похоронила два отличных экспресса

После такого и вы бы возненавидели мерсисайдцев.

Судя по информации в аккаунте, пользователь с ником @delamarejj живёт на острове Джерси и болеет за «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» в таком случае едва ли входит в число любимых команд бородача.

Но лучше при нём в ближайшее время не вспоминать команду Юргена Клоппа. Ведь именно красные в течение одной недели похоронили два отличных экспресса этого британского любителя футбола и ставок.

Началось всё с Лиги чемпионов. Наш герой составил экспресс из 10 событий второго тура группового этапа, поставив 10 фунтов стерлингов. Выигрыш мог составить 839 фунтов.

Сыграли все матчи. «Челси» одержал волевую гостевую победу над «Атлетико», «Барса» додавила «Спортинг», «ПСЖ» разгромил «Баварию». Все события, кроме одного… «Ливерпуль» в Москве не сумел одержать верх над расшатанным травмами «Спартаком».

Delamarejj расстроился, но ненадолго. На выходные он вновь составил экспресс. И вновь из 10 событий: в дело пошли все матчи седьмого тура АПЛ. Размер ставки остался неизменен — 10 фунтов. Зато выигрыш мог быть куда более солиден — £ 17 662.

И вновь сошлось всё. «Ман Сити» в гостях был сильнее «Челси», «Борнмут» и «Лестер» сыграли вничью, «Вест Хэм» на последней минуте забил победный гол в ворота «Суонси». Куш был так близок, если бы снова не «Ливерпуль»… Мерсисайдцы повели в счёте в матче с «Ньюкаслом», пропустив ответный мяч, висели на воротах соперника всю вторую половину. Но, увы — 1:1.

«Чёртов „Ливерпуль“, — только и нашёлся написать невезучий житель Джерси в комментарии к фото с едва не ставшей золотой карточкой.