ЧМ-2018: осторожно, двери закрываются!

Календарь с наиболее топовыми событиями для ставок в октябре.

Лига чемпионов

В главном еврокубке сыграно уже два тура группового этапа. Российские клубы ведут борьбу с переменным успехом – ЦСКА набрал три очка, обыграв на выезде «Бенфику», но затем дома уступил «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом 1:4. Победа красно-синих в турнире котируется за 251.00.

«Спартак» пока собрал в своей корзине на одно очко меньше, но зато ни разу не проиграл, завершив матчи против «Марибора» и «Ливерпуля» с одинаковым счётом 1:1. Победа чемпиона России в турнире оценивается коэффициентом 301.00.

Что касается главных фаворитов Лиги чемпионов, то «Барса», победившая «Спортинг» и «Ювентус», котируется у букмекеров за 7.00, но главным фаворитом у аналитиков остаётся «Реал Мадрид» с коэффициентом 4.80.

Сменившая главного тренера «Бавария» станет обладателем еврокубка за 7.50. «Пари Сен-Жермен», в последнем матче разгромивший мюнхенцев, теперь котируется за 5.60. Посмотреть все остальные результаты и предстоящие встречи можно здесь.

17 октября «Спартак» примет на домашнем стадионе «Севилью». Испанская команда — явный фаворит с коэффициентом 1.74, матч закончится вничью за 4.00, а красно-белые победят за 4.96.

А вот ЦСКА в третьем туре фаворит. Победа «армейцев» в домашней встрече с «Базелем» котируется за 1.952, ничья «стоит» 3.64, а победа гостей — 4.16 (см. все коэффициенты на матчи).

Лига Европы

В другом еврокубке дела у российских клубов идут намного лучше. «Зенит» вырывается на первое место в группе, обыграв «Вардар» и «Реал Сосьедад». Итоговая победа питерцев в Лиге Европы оценивается коэффициентом 21.00. «Локомотив» также лидирует в своей группе, но шансы «железнодорожников» на трофей куда ниже (91.00).

Главными претендентами на трофей являются лондонский «Арсенал» (6.30) и «Милан» (7.00). «Лацио» и «Вильярреал» «стоят» по 17.00. На остальные клубы котировки свыше 21.00.

19 октября «Зенит» примет дома «Русенборг». Российский клуб, согласно котировкам, выступает явным фаворитом (1.37). Шансы команд сыграть вничью оцениваются коэффициентом 4.96, а победа норвежцев «стоит» 10.50.

У «Локо», по мнению аналитиков, также есть преимущество над соперником в предстоящей встрече 2.17. Игра закончится ничейным результатом за 3.32, а «Шериф» победит за 3.76.

ЧМ-2018

В октябре станет известен окончательный состав участников мирового первенства, которое в 2018 году пройдёт в России. В европейском отборе стоит отметить сборную Нидерландов, которая рискует второй раз подряд проехать мимо крупного турнира.

7 октября команда Дика Адвоката сыграет на выезде с Беларусью, а 10-го – дома со Швецией. Шансы «оранжевых» занять одно из первых двух мест в группе А оцениваются коэффициентом 8.00. За 1.08 можно поставить на то, что Нидерланды не попадут даже в стыковые матчи.

В группе I на выход в финальную часть претендуют сразу четыре сборные: Хорватия, Исландия, Турция и Украина. Шансы сборной Андрея Шевченко финишировать в двойке котируются за 3.05. На победу украинцев в группе можно поставить за 7.50 (см. все коэффициенты на исходы турнира). В оставшихся двух турах Украина сыграет на выезде с Косово и дома с Хорватией.

Кипят страсти и на южноамериканском континенте. Аргентина на данный момент попадает лишь в стыковые матчи. Впрочем, букмекеры сомневаются, что мундиаль пройдёт без Лионеля Месси. Коэффициентом 1.40 оценивается выход аргентинцев на ЧМ напрямую, 4.00 — через стыковые матчи, за 10.00 можно ставить на невыход «альбиселесте» в финальную часть турнира.

Сборная России в ожидании ЧМ наращивает мощь в товарищеских матчах. 7 октября футболисты Черчесова сыграют с Южной Кореей, а 10-го – с Ираном. В обоих случаях букмекеры считают россиян фаворитами. Их победа над корейцами «стоит» 1.85, над Ираном – 2.00.

АПЛ

В главном английском дивизионе нога в ногу идут два клуба из Манчестере — «Сити» и «Юнайтед», набравшие по 19 очков в семи турах. Но в плане чемпионства впереди уверенно идут «горожане» с коэффициентом 1.70. Подопечные Жозе Моуринью станут чемпионами за 3.80.

Шансы «Челси» защитить титул оцениваются коэффициентом 8.50. «Тоттенхэм» котируется за 13.00, «Ливерпуль» и «Арсенал» — по 25.00.

Бундеслига

«Бавария» очень слабо по своим меркам начала сезон. Что в Лиге чемпионов, что в Бундеслиге. В результате Карло Анчелотти лишился своего поста, а котировки на чемпионство мюнхенцев растут.

Золотые медали для «Баварии» «стоят» уже 1.40. Дортмундская «Боруссия», лидирующая в чемпионате с пятиочковым отрывом, котируется за 3.15. Остальные команды едва ли вмешаются в чемпионскую гонку – их трофей оценивается коэффициентами от 29.00 и выше.

Серия А

В итальянском чемпионате букмекеры определили двух главных претендентов на золотые медали: «Наполи» лидирует по итогам семи туров, но аналитики по привычке ждут победы в чемпионате от «Ювентуса» (2.00), неаполитанцы котируются за 2.38. «Рома» победит уже за 15.00, а «Интер» за 17.00.

Лига 1

«Пари Сен-Жермен» не оставляет шансов своим конкурентам – золото Неймара и компании в чемпионате Франции «стоит» копеечные 1.04. Ближайший конкурент «Монако» котируется уже за 15.00, «Лион» за 65.00…

Примера

Если «Барселона» не уйдёт из Примеры вместе с Каталонией, то сине-гранатовые имеют неплохие шансы выиграть чемпионат. «Барса» опережает ближайшего преследователя на пять очков, а «Реал Мадрид» — на сем. Чемпионство каталонцев котируется за 1.55, а «Реала» — за 2.48. Шансы мадридского «Атлетико» оцениваются коэффициентом 17.00.

РФПЛ

Если верить букмекерским росписям, интриги в чемпионате России уже практически нет. «Зенит» теряет очки в матче с «Анжи», но это не сказывается на чемпионских шансах команды из Санкт-Петербурга. Победа питерцев в чемпионате котируется за 1.20.

Идущий вторым «Локомотив» оценивается уже коэффициентом 8.50. «Краснодар» и ЦСКА «стоят» по 20.00 (см. все коэффициенты).

22 октября нас ждёт дерби двух столиц между клубами – ЦСКА будет принимать «Зенит». Фаворитами выступают гости за 2.36. Победа красно-синих увеличит ставку в 3.28 раза, а матч завершится вничью за 3.34.

В связи с неудовлетворительными результатами «Спартака», букмекеры начали принимать ставки на смену главного тренера в красно-белой команде. Увольнение Массимо Карреры в сезоне-2017/18 котируется за 2.75. А на то, что «Спартак» расторгнет с итальянцем контракт до 20.12.2017, предлагается ставить за 4.00.

КХЛ

В самом разгаре регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. Основные претенденты на обладание Кубком Гагарина всё те же – СКА (2.42) и ЦСКА (3.90).

Шансы других клубов существенно ниже. «Ак Барс» котируется за 6.65, «Салават Юлаев» за 8.90. Магнитогорский «Металлург» «стоит» уже 14.00, ярославский «Локомотив» 17.00.

НХЛ

5 октября стартует главный в мире клубный хоккейный турнир. Фаворитом турнира аналитики считают действующего обладателя Кубка Стэнли – «Питтсбург Пингвинз».

Третий кряду трофей команды Кросби и Малкина оценивается коэффициентом 8.00.

Вторым идёт «Вашингтон Кэпиталз». Если Александру Овечкину наконец-то удастся поднять заветный кубок над головой, сыграет ставка с коэффициентом 8.80.

Также букмекеры предлагают поставить на лучшего российского бомбардира регулярного чемпионата. Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» котируется за 4.00. Александр Овечкин, Евгений Малкин и Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса «стоят» по 5.00.

НБА

В октябре начнётся праздник и у поклонников главной баскетбольной лиги мира. Правда, букмекеры не ждут интриги от нового сезона НБА. Если верить котировкам, «Голден Стэйт Уорриорз» вновь достаточно легко победит в турнире. Победа команды Стефена Карри и Кевина Дюранта оценивается небольшим коэффициентом 1.50.

Ведомый Леброном Джеймсом «Кливленд Кавальерс» едва ли сподобится на общую победу. На «Кавс» предлагается ставить за 5.00. У остальных команда коэффициенты и вовсе под десятку: «Бостон» с 9.700, «Хьюстон Рокетс» с 12.50, «Сан-Антонио» с 13.00 и так далее.

Евролига

12 октября возьмёт старт баскетбольная Евролига сезона-2017/18. Здесь главным претендентом на победу числится российский клуб. Московский ЦСКА котируется за 3.70. Действующий чемпион Европы «Фенербахче» — за 4.40, а мадридский «Реал» — за 4.50.

Формула-1

В главной формульной серии близится развязка. В октябре любителей Формулы-1 ждут три гонки: Гран-При Японии (8 октября), Гран-При США (22 октября) и Гран-При Мексики (29 октября).

Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и без того считался фаворитом турнира, а в последних гонках британец упрочил своё преимущество. Теперь сомнений в победе Хэмилтона минимум. И у букмекеров тоже. Коэффициентом 1.08 оценили они очередной титул для пилота.Себастьяну Феттелю потребуется чудо, чтобы ликвидировать отрыв и выйти на первое место. Чудо в исполнении представителя «Ферррари» котируется за 7.00.