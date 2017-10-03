Шарапова снова поиграет на нервах своих фанатов в матче с Халеп

Надаль лишит зрелища в финале US Open «Теннисный БетОн» завершает цикл ставок на Открытый чемпионат США прогнозом на мужской финал и женский парный.

Все четыре «мейджора» сезона миновали. Выдержали мы паузу после финала US Open. Рубрика «Теннисный БетОн» возвращается. Начинаем прогнозировать женский турнир в Пекине, ведь в китайской столице собрался весь цвет женского тенниса.

В банке на данный момент 128 208 фишек при стартовых 100 000.

Каролин Гарсия — Элисе Мертенс

Ставка: победа Мертенс за 2.68 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2520 фишек).

Каролин Гарсия на прошлой неделе одержала классную победу на турнире в Ухани. Француженка, действительно, выиграла абсолютно заслуженно, играла в атакующей манере, и её напора и желания хватило на все матчи. Возникли тогда проблемы на старте в матче с Кербер, ну и финал с Барти затянулся.

Но, на мой взгляд, Гарсия пока не достигла того уровня, чтобы неделю за неделей демонстрировать лучшие образцы своей игры. Сейчас вообще в женском туре таких игроков почти нет. Кто-то после завоевания титула берёт передышку, кто-то приезжает на следующий турнир и сразу вылетает. Как мне кажется, в случае с Гарсией сыграет второй вариант. Пока ей нужно время, чтобы переварить свой успех. Как следует отдохнуть француженка не успеет. А чтобы показывать свой фирменный теннис, Каролин нужно ощущать уверенность в собственных силах. На душе должно быть спокойно. Если же она нервничает, то мячи разлетаются по всему стадиону.

Соперница у неё в первом круге не самая простая. Элисе Мертенс в этом сезоне немало крови попортила фаворитам, играла достаточно много, поднялась в топ-40. Завоевала она главный трофей в Хобарте, далеко проходила в Стамбуле и Нью-Хэйвене. Бельгийка отличается стабильностью, умением держать концентрацию. Обыграть её можно, но вывести из равновесия тяжело.

Считаю, что Мертенс по силам преподнести сенсацию. В первом круге она легко расправилась с Доминикой Цибулковой. Способна она выбить уставшую, но довольную Гарсию.

Мария Шарапова — Симона Халеп

Ставка: индивидуальный тотал Марии Шараповой больше 12,5 геймов за 2.06 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2120 фишек).

Мария Шарапова уже успела дважды порадовать своих поклонников в Пекине. Но и понервничать им пришлось как следует, особенно в стартовом матче россиянки, в котором она взяла реванш у Анастасии Севастовой за поражение на US Open. С Екатериной Макаровой также пришлось играть три сета, но решающая партия получилась куда более простой.

Пока что Шарапова, судя по всему, не способна показывать стабильно высокий уровень на протяжении всего матча. Так было и на US Open. Есть классные отрезки, но хватает и абсолютно провальных.

Предполагаю, что и матч с Симоной Халеп получится качельным. Да, румынка в семи матчах ни разу не побеждала россиянку, пороха не хватает. Присутствует робость перед великой Марией. Но проблемы у Шараповой в матчах с Халеп возникали, в том числе и в недавнем матче в Нью-Йорке. И сейчас наверняка матч не пойдёт ровно в одну или другую сторону. Шарапова — фаворит, но сомневаюсь, что она закроет встречу в двух простых сетах. Поэтому лучше выбрать вариант такой — «индивидуальный тотал Марии Шараповой больше 12,5 геймов».

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 124 708.