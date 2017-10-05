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Элина Свитолина
Текст: Алексей Агеев
Фото: Reuters

Свитолина не оставит Весниной шансов, Квитова проучит Возняцки

В «Теннисном БетОне» продолжаем прогнозировать матчи женского турнира в Пекине.
5 октября 2017, четверг. 06:00 Ставки
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Рубрика «Теннисный БетОн» прогнозирует матч Марии Шараповой.

Возвращение «Теннисного БетОна» после перерыва вышло неудачным. Оба прогноза на матчи женского турнира в Пекине прошли мимо кассы.

Элисе Мертенс на равных сражалась с Каролин Гарсия, имела больше брейк-поинтов, лучше подавала первую. Но в решающие моменты более опытная и титулованная француженка была точнее. В итоге 7:6, 6:4 в пользу Гарсия. А вот Мария Шарапова просто-напросто провалилась. Без особых шансов уступила она Симоне Халеп, с которой ранее играла удачно. Заодно отправила Маша в корзину нашу ставку на тотал больше 12,5 гейма в её исполнении.

В результате минус 3500 фишек от банка и сейчас в нём их 124 708 при 100 000 стартовых.

Элина СвитолинаЕлена Веснина

Пекин (ж) 2017. 3-й круг
05 октября 2017 года, четверг. 11:30 МСК
Элина
Свитолина
Елена
Веснина

Ставка: 2:0 по сетам в пользу Свитолиной за 1.82 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1640 фишек).

В четверг в столице Китая состоятся оставшиеся матчи третьего круга. Елена Веснина за выход в четвертьфинал поборется с украинкой Элиной Свитолиной.

Третья ракетка мира после US Open взяла паузу на отдых и к финальной части сезона подошла отдохнувшей. В результате Чжу Линь и Эшли Барти не сумели оказать особого сопротивления Свитолиной, уступив в двух сетах.

Рискну предположить, что подобная участь ждёт и Веснину. Елена демонстрирует сейчас добротный теннис, но Свитолина выглядит явно мощнее, быстрее и вариативнее.

Последние два матча украинка выиграла у россиянки достаточно легко, в двух партиях. Также не будем забывать, что Свитолина проводит отличный сезон — уже пять выигранных турниров в её активе в 2017 году. И если на «мэйджорах» Элина пока успехов не добивалась, то на остальных соревнованиях очевидно хороша. Пекин как раз из их числа. Жду здесь уверенной победы Свитолиной в двух сетах.

Каролина ВозняцкиПетра Квитова

Пекин (ж) 2017. 3-й круг
05 октября 2017 года, четверг. 14:30 МСК
Петра
Квитова
Каролина
Возняцки

Ставка: победа Квитовой за 2.22 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1830 фишек).

Наиболее привлекательным матчем дня с точки зрения вывески видится поединок между Каролиной Возняцки и Петрой Квитовой.

Петра продолжает набирать форму после ужасных травм, полученных в результате вооруженного ограбления. На US Open чешская теннисистка выглядела очень неплохо и лишь на тай-брейке решающего сета уступила путёвку в полуфинал Винус Уильямс.

Каролина Возняцки выступает в своём излюбленном стиле. Берёт не качеством, а количеством.

Практически не пропускает турниров представительница Польши. На ТБШ по традиции терпит фиаско, но цепляет трофеи помельче. Правда, уже не в таких масштабах, как ранее. Совсем недавно в Токио девушке улыбнулась удача — выиграла свой первый титул в году Каролина.

Букмекеры выставляют фаворитом теннисистку из Дании. Не соглашусь. На мой взгляд, логичнее здесь давать теннисисток по равной. В плане таланта у Квитовой серьёзная фора. Форму чешка под конец сезона набрала. И на харде играет лучше. 6:5 по личным встречам в пользу Квитовой в данной паре, но на быстрых покрытиях преимущество Петры ещё ощутимее.

Не отдала пока ни сета в Пекине Квитова. Думаю, имеет она все шансы в очередной раз победить Возняцки. За коэффициент выше двойки подобное стоит проверять.

Итого: сделано две ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 121 208 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Веснина Каролина Возняцки Петра Квитова Элина Свитолина Бесплатные прогнозы
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