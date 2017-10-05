В Глазго ожидается рубка, Дания засушит матч с Черногорией

Прогнозы на ключевые матчи в группах E и F европейского отбора ЧМ-2018 в рубрике «Футбольные фишки».

«Бавария» отметит увольнение Анчелотти, «Зенит» задавит «Анжи» Ставим на матчи «Баварии», «Реала» и «Зенита» в рубрике «Футбольные фишки».

Серия неудачных для рубрики дней продолжилась и с наступлением октября. «Бавария» достаточно быстро открыла счёт в гостевой встрече с «Гертой», но забитый мяч лишь подсластил горечь от следующих неудач. Мюнхенцы имели неплохую возможность на исходе первой половины игры удвоить своё преимущество, однако воспользоваться ей не смогли.

Стоит отметить, что действующие чемпионы Германии всё-таки удвоили счёт через несколько минут после перерыва, но затем расслабились, и хозяева сумели вырвать ничью.

«Реал Мадрид» достаточно уверенно разобрался дома с «Эспаньолом», отличившись по разу в каждом из таймов. Прогноз на первую домашнюю победу мадридцев оказался верным, но низкий КПД в завершающей стадии предопределил очередной «минус» для рубрики.

Проблемы «Зенита» в противостоянии с «Анжи» авторам представлялись с высокой долей вероятности. Плотный график, отсутствие должного взаимопонимания и определённая расхлябанность сыграли злую шутку с питерцами. Хозяева дважды вели в счёте, вынуждая подопечных Манчини взламывать эшелонированную оборону соперников. Ход встречи подразумевал большое количество угловых, но, не исполнив ни одного корнера до перерыва, сине-бело-голубые развеяли надежды о плюсовом исходе дня.

Таким образом, наш банк продолжает уменьшаться и теперь составляет 73 185 фишек при стартовых 50 000.

Шотландия – Словакия

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2325 фишек).

Три команды в группе F претендуют на право принять участие в стыковых матчах к отбору на чемпионат мира, и две из них встречаются в Глазго. По текущему раскладу преимуществом обладает Словакия из-за домашней прогулки с Мальтой и разборок между Шотландией и Словенией в последнем туре. Но разве хоть один из игроков или тренеров будет рассуждать о будущем в нынешней ситуации? Каждому нужна только победа.

Ожидается невероятно упорное противостояние и большое количество «горчичников». Предстоящую встречу уже позволительно назвать игрой плей-офф, так как проигравшая команда может смело бронировать диваны для просмотра мундиаля из дома, и существует большая вероятность стать свидетелями ещё одного «промаха века» в исполнении шотландцев.

Любое развитие событий, кроме тотального разгрома одной из сторон, будет способствовать агрессивной борьбе и нервному напряжению, а переполненный «Хэмпден Парк» добавит страсти и в без того фантастический по накалу матч. Статистика в данном конкретном случае отходит на второй план из-за важности события. Сильное волнение и чрезмерное желание добиться успеха обязательно приведут к жёстким стыкам и как следствие, к необходимому количеству жёлтых карточек.

Черногория – Дания

Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1275 фишек).

В группе E также будет сыгран важнейший матч, имеющий колоссальное влияние на итоговые шансы команд для продолжения борьбы. В перспективе битвы за вторую строчку датчан вполне устроит ничейный исход, ведь первое место поляки наверняка сохранят за собой. Мирный результат оставит возможности обоим коллективам на проход в стыки, а неудача перечеркнет старания на протяжении всего отборочного цикла, риск очень велик.

Главные тренеры скорее предпочтут дождаться подарка от своих оппонентов, нежели отрядят в атакующую линию серьёзные по численности силы. Прибавим стандартные положения и веру в индивидуальное мастерство своих лидеров, согласитесь, сложно считать данные аргументы весомыми для «верха» в ключевой момент отбора.

Обслуживать поединок доверили бригаде Бьорна Куйперса, опытного арбитра, которому должно хватить опыта для принятия взвешенных решений, особенно, по части картинных падений в штрафной площади. Кстати, в первом круге, соперники на двоих сообразили лишь один забитый мяч и аналогичной результативности можно ожидать и сегодня.

Мальта – Литва

Ставка: победа Литвы за 2.12 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2240 фишек).

Рассмотрим встречу двух аутсайдеров группы F. Да, Литва проиграла пять игр подряд, но Мальта уступила во всех своих матчах. Кого ещё обыгрывать прибалтам, если не футбольного карлика? Литовцы обязаны воспользоваться шансом, чтобы прервать череду неудач и реабилитироваться за скомканный отборочный цикл.

В некоторых встречах островитянам удавалось держать оборону больше тайма, но конечный результат всегда был отрицательным. Зачастую, у соперников мальтийцев присутствовало пренебрежительное отношение, которое создавало иллюзию упорных поединков. Подопечные Эдгараса Янкаускаса буду испытывать спортивную злость и желание показать себя из-за провальной серии, как школьник, отыгрывающийся в песочнице на малышах после насмешек от старших.

Солидный коэффициент лишь подчёркивает необходимость этого выбора. Если бы соперники сыграли друг с другом 10 раз, то гости оказались бы сильнее не менее чем в пяти случаях, поэтому на длинной дистанции событие окажется прибыльным.

Итого: сделано три ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 67 185 фишек.