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Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Стрыцова в очередной раз покорно склонит голову перед Квитовой

Рубрика «Теннисный БетОн» прогнозирует исход четвертьфинала турнира WTA в Пекине.
6 октября 2017, пятница. 09:30 Ставки
Свитолина не оставит Весниной шансов, Квитова проучит Возняцки
В «Теннисном БетОне» продолжаем прогнозировать матчи женского турнира в Пекине.

Спасибо коллеге Агееву, который закрыл проигрыш рубрики, пришедшийся на среду. В четверг всё прошло как по нотам. Да, Элина Свитолина сама себе создала проблемы во втором сете матча с Еленой Весниной, но вышла-таки из тяжёлого положения, взяв партию с 3:5. Тем самым украинка закрыла встречу 2:0, собственно, как мы того и желали.

Несмотря на то что Петра Квитова не была фаворитом встречи с Каролиной Возняцки, ставка на неё читалась. В таких поединках всё всегда зависит от качества игры чешки. И на этот раз она вышла на встречу с высокой степенью концентрации. Достаточно качественно отыграла Квитова, а Возняцки выглядела уставшей и даже побороться не смогла. Уверенная победа чешской примы.

В банке на данный момент 128 178 фишек при стартовых 100 000.

Пекин (ж) 2017. 1/4 финала
06 октября 2017 года, пятница. 10:15 МСК
Елена
Остапенко
Сорана
Кырстя
6:4 6:4

Елена Остапенко — Сорана Кырстя

Ставка: тотал больше 21,5 геймов за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек).

Очень сильно удивляет Сорана Кырстя в Пекине. Победы над Бартель и Макхэйл были в порядке вещей, но поразила их лёгкость. Но уж совсем нельзя было себе представить, что румынка выбьет из борьбы Каролину Плишкову, да ещё в двух партиях. Это большой успех Сораны.

Наверное, в пользу Кырсти играет покрытие в Китае, оно достаточно медленное. А как известно, румынские теннисистки предпочитают грунт. В Пекине не земля, но скорость отскока по сравнению с американскими сериями гораздо ниже. Кырстя успевает за мячами, обрабатывает. Всё у неё складывается здорово.

Елена Остапенко в матче 1/8 финала провела лишь три гейма, после чего Шуай Пенг снялась. С одной стороны, таким образом девушка из Латвии заполучила пропуск в четвертьфинал, но наверняка ей бы хотелось провести полноценный матч.

С учётом формы Кырсти, её настроя можно предположить борьбу в этой встрече. Остапенко вообще любит проводить трёхсетовые матчи. Порой она на ровном месте придумывает проблемы, начинает допускать невообразимое количество ошибок. Для меня Остапенко — фаворит, но Кырстя как минимум способна затянуть игру. Поэтому приглянулся вариант — «тотал больше 21,5 гейма».

Пекин (ж) 2017. 1/4 финала
06 октября 2017 года, пятница. 11:40 МСК
Барбора
Стрыцова
Петра
Квитова
3:6

Барбора Стрыцова — Петра Квитова

Ставка: победа Квитовой 2:0 по сетам за 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1365 фишек).

Богатая история личных встреч у Стрыцовой с Квитовой. Барборе, правда, удалось выиграть лишь раз. Было это достаточно давно. Обычный же расклад — победа Петры в двух партиях. Не думаю, что на этот раз будет иначе. Всё-таки Стрыцова сильно уступает соотечественнице в подаче, мощи ударов. Она может лишь контратаковать, ну и что-то изобретать во время розыгрышей, пытаться менять темп. Но если Квитова хорошо готова, то все эти уловки на неё никак не подействуют.

В четверг у нас была возможность убедиться, что сейчас Петра заряжена на борьбу, хочет побеждать. От Каролины Возняцки не осталось и следа. В какой-то мере игра Стрыцовой похожа на то, что обычно делает на корте датчанка. Правда, чешка чуть агрессивнее способна действовать. Но в матче с Квитовой обеим приходится терпеть, держаться под прессом атак Петры.

Возможно, в одном из сетов удастся завязать борьбу Стрыцовой, но это не убережёт её от поражения в двух сетах. Разница в качестве подачи колоссальная. Если Квитова некоторые свои геймы будет брать свободно, то на приёме она постоянно будет напрягать Барбору.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 124 678.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Барбора Стрыцова Елена Остапенко Петра Квитова Бесплатные прогнозы
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