Турки будут жечь, украинцы страховаться от потерь

В Глазго ожидается рубка, Дания засушит матч с Черногорией Прогнозы на ключевые матчи в группах E и F европейского отбора ЧМ-2018 в рубрике «Футбольные фишки».

Дебют Владимира Прокофьева в «Футбольных фишках» оказался успешным. Правда, и без везения не обошлось. Но обо всём по порядку.



Датчане достаточно быстро открыли счёт в матче с Черногорией — на 16-й минуте отличился Эриксен. Но больше голов в этой встрече зрители не увидели. И наша ставка на тотал меньше 2,5 гола благополучно сыграла.



А вот литовцы разочаровали. Кризис в футболе этой страны таков, что сборная Литвы уже не может выиграть у Мальты. 1:1 — и прогноз на победу прибалтов отправляется в корзину.

Со ставкой на матч Шотландии и Словакии получилось интереснее. Сначала она уверенно проходила, затем «горела», но в итоге нас ждал хеппи-энд. Прогноз был сделан на то, что в матче будет показано минимум пять предупреждений. Уже к 23-й минуте арбитр Милорад Мажич вынес три предупреждения, заодно удалив словацкого форварда Роберта Мака. Казалось, что такими темпами тотал может быть пробит уже в первом тайме. Но дело застопорилось. Спас Барри Бэннан, получивший «горчичник» за откидку мяча на 94-й минуте.



В итоге 1600 фишек плюса к нашему банку, в котором сейчас 74 785 при 50 000 стартовых.

Турция — Исландия

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1350 фишек).

В пятницу продолжатся матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Поговорим о матчах в группе I, где закрутилась едва ли не самая главная интрига европейской части квалификации. Сразу четыре сборные претендуют в том числе и на первое место. Две из них в девятом туре сыграют между собой. Турция будет принимать Исландию.



Ожидается рубка. И речь здесь идёт даже не столько про горячие турецкие трибуны, подвигающие своих футболистов как на футбольные подвиги, так и на откровенные безумства. С турнирной точки зрения турок устроит только победа. Исландия в последнем туре играет с Косово дома, Украина с Косово на выезде в туре нынешнем, хорваты дома будут принимать откровенно слабых финнов. В теории, конечно, шансы останутся. Но на практике даже в случае ничьей сегодня туркам нужно будет везение, чтобы зацепить хотя бы второе место.

А это значит, что команда Мирчи Луческу будет биться без оглядки на будущее. Футболисты не будут жалеть ни себя, ни соперника. И не будут думать о переборе жёлтых карточек. Судить матч будет поляк Шимон Марциняк, который бывает весьма щедр на предупреждения. Думаю, мы вправе ожидать минимум пять «горчичников» в этой встрече.

Косово — Украина

Ставка: Косово с форой "+1,5" гола за 1.76 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1520 фишек).

Косово проводит свой первый отборочный турнир в истории. После оптимистичной гостевой ничьей с финнами на старте косовары сдали позиции и проиграли все последующие матчи. Но дать бой они способны. Проигрывали они туркам два мяча, хорватам и исландцам — с разницей в один гол.



Не думаю, что Украина сегодня разгромит соперника. Слишком велик риск ошибки. И если футболисты Андрея Шевченко выйдут вперёд, то вряд ли на радостях понесутся добивать соперника. Скорее, станут играть по счёту.



В первой игре украинцы победили Косово со счётом 3:0. Думаю, фактор поддержки трибун, пускай матч и проходит в Албании, поможет косовским футболистам избежать разгрома в домашней встрече.

Итого: сделано две ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 71 285 фишек.