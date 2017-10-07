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Елена Остапенко
Текст: Алексей Агеев
Фото: Reuters

Остапенко сыграет любимый «верх», Квитова уверенно пройдёт в финал

В «Теннисном БетОне» поговорим о полуфинальных матчах турнира в Пекине Симона Халеп — Елена Остапенко и Петра Квитова — Каролин Гарсия.
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Рубрика «Теннисный БетОн» прогнозирует исход четвертьфинала турнира WTA в Пекине.

Всего пара геймов отделила «Теннисный БетОн» от второго подряд стопроцентного результата. Петра Квитова вновь не подвела. В двух сетах девушка зачехлила соотечественницу Барбору Стрыцову. А вот с матчем Остапенко — Кырстя вышла промашка. Ждали мы минимум 22 гейма от девушек, зная про особенность Алёны отдать несколько геймов, а то и сет на ровном месте исключительно своими ошибками. Но на этот раз теннисистка из Латвии была стабильнее прежнего и не без борьбы, но победила в двух партиях — 6:4; 6:4. Но и тут были близки мы к успеху. Во втором сете при счёте 3:3 Сорана вела на своей подаче со счётом 40:0. Но в итоге умудрилась проиграть гейм. Женский теннис, что поделаешь...

635 фишек минуса у рубрики. Сейчас в нашем банке 127 543 фишки при 100 000 стартовых.

Симона ХалепЕлена Остапенко

Пекин (ж) 2017. 1/2 финала
07 октября 2017 года, суббота. 09:30 МСК
Елена
Остапенко
Симона
Халеп

Ставка: тотал матча больше 21 гейма за 2.08 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2700 фишек).

Вода камень точит. Попробуем всё же добить историю с тоталом больше в матче Остапенко. В полуфинале Алёне предстоит серьёзное испытание в виде Симоны Халеп. Румынка по ходу турнира набирает форму. И если на старте побеждала с трудом, то в последних двух кругах разгромила россиянок Шарапову и Касаткину.

Остапенко и Халеп встречались между собой один раз. Ту встречу Симона забудет ещё не скоро. Со счётом 6:4, 3:0 вела Халеп в финале недавнего «Ролан Гаррос» и была в шаге от первой в карьере победе на турнире серии Большого шлема. Но Остапенко удалось перевернуть игру и самой покорить Париж.

Думается, Симона жаждет мести. С одной из неприятных для себя соперниц в Пекине Халеп уже поквиталась, с восьмой попытки победив Мария Шарапову.

Но и Остапенко, как мы знаем, без боя не сдаётся. Для неё и раньше не было авторитетов, а сейчас тем более. Пока не проиграла ни одного сета в столице Китая латвийская теннисистка. С чего ей вдруг легко отдавать победу Халеп?

Думаю, это будет затяжной матч. С равными шансами на успех. И не исключено, что с тремя сетами. Но предпочту более аккуратный вариант — тотал больше 21 гейма за 2.08.

Петра КвитоваКаролин Гарсия

Пекин (ж) 2017. 1/2 финала
07 октября 2017 года, суббота. 14:30 МСК
Петра
Квитова
Каролин
Гарсия

Ставка: победа Квитовой с форой "-3,5" по геймам за 1.91 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1365 фишек).

Во втором полуфинале Петра Квитова сыграет с Каролин Гарсия.

В 1/4 финала чешка легко разобралась с соотечественницей Барброй Стрыцовой в двух сетах. А вот француженка выдала более чем трёхчасовой триллер на пару с Элиной Свитолиной. Встреча завершилась за полночь по пекинскому времени на тай-брейке третьего сета.

Успеет ли после такого Гарсия восстановиться к полуфиналу? Не факт. А тут ещё и впечатляющая готовность Квитовой, которая буквально сносит соперниц с корта.

Встречались девушки совсем недавно, на US Open. Тогда Петра разгромила Каролин со счётом 6:0, 6:4. Думаю, и на этот раз Квитова одержит уверенную победу.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 123 543 фишки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Остапенко Каролин Гарсия Петра Квитова Симона Халеп Бесплатные прогнозы
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