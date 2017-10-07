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Александр Кокорин
Текст: Глеб Евдошенко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кокорин отметит возвращение в сборную забитым мячом

7 октября сборная России встретится с командой Южной Кореи. Делаем прогноз на это противостояние и поединок Болгарии с Францией.
7 октября 2017, суббота. 14:40 Ставки
Турки будут жечь, украинцы страховаться от потерь
Прогнозы на матчи Турция — Исландия и Косово — Украина в рубрике «Футбольные фишки».

Коллега Агеев на вчерашний игровой день предложил две ставки: на тотал жёлтых карточек в матче Турция – Исландия больше 4,5 и на победу Косово с форой "+2,5" в поединке с командой Украины.

После первого тайма казалось, что Шимон Марциняк позволит пройти нашей ставке на тотал «горчичников», причём довольно уверенно. Однако, показав три «горчичника» в первые 45 минут, поляк ограничился всего одним предупреждением после перерыва.

Зато ожидания коллеги Агеева по поводу того, что Украина не сможет разгромить Косово, полностью оправдались. Первый мяч жёлто-синие забили лишь на исходе часа игры, а второй за несколько минут до окончания встречи записал на свой счёт Ярмоленко. Этого украинцам вполне хватило.

Благодаря тому, что фишки были распределены правильным образом, наш банк немного прибавил в весе. Теперь в нем 74805 фишек.

Россия – Южная Корея

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Россия
Южная Корея
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Ставка № 1: победа сборной России за 1.72 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 720 фишек).

Ставка № 2: Александр Кокорин забьет за 2.70 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1700 фишек).

Несмотря на то, что сегодня состоится сразу несколько важнейших поединков в рамках квалификации ЧМ-2018, для российских болельщиков центральным противостоянием дня является поединок сборной России с командой Южной Кореи.

До чемпионата мира времени осталось совсем немного, поэтому для серьёзных экспериментов возможностей уже мало, хоть Черчесов и говорит, что у него еще есть время определиться с составом. В сборную вызваны те футболисты, которых мы почти наверняка увидим и на мировом первенстве. Наконец-то приглашение получил Александр Кокорин.

Полагаем, в Москве российская дружина сможет добиться успеха и отомстить «азиатским тиграм» за неудачу на чемпионате мира в Бразилии (если, конечно, вы не считаете ничью 1:1 удачным исходом).

Особенность подопечных Син Тэ Ёна заключается в том, что вне своего государства они испытывают серьёзный дискомфорт. В рамках отбора Южная Корея сумела выиграть четыре домашних матчах из пяти, тогда на как выезде это было три поражения и две ничьих.

Кроме того, можно рассчитывать на гол Кокорина. Александр находится в отличной форме, и будет странно, если Черчесов не даст нападающему «Зенита» шанс проявить себя в сборной. Остальное – за Кокориным.

Болгария – Франция

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 9-й тур
07 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Болгария
Франция

Ставка: победа Болгарии с форой (+2) в матче за 1.81 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1215 фишек).

Сборная Болгарии в родных стенах демонстрирует отличные результаты. Люксембург, Беларусь, Нидерланды и Швеция – ни одна из этих команд не сумела увезти очки из Софии. Хотя после тяжелейшей победы болгар над Люксембургом со счётом 4:3 в первой домашней встрече, казалось, что проблем здесь голландцы и шведы уж точно не испытают.

Сделаем выбор в пользу того, что футболисты Петара Хубчева не допустят своего же разгрома в игре с французами.

Французы обладают куда более высоким классом? Французы выступали в финале домашнего чемпионата Европы? Французы вынесли голландцев со счётом 4:0? Почему тогда «трёхцветные» не сумели одолеть на выезде Беларусь и дома Люксембург (по 0:0), хотя должны были их громить?

Когда «львы» играют при поддержке домашних трибун, у них словно и командный класс повышается, и все остальное. Да, французы едут в Софию за победой, ибо в ином случае коллектив Дидье Дешама рискует потерять первое место в группе. Возможно, они её и добьются, но с учётом результатов Болгарии дома и того, что на выезде Франция еще никого не разгромила, ожидаем в худшем случае уверенную победу гостей.

Итого: сделано три ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 71 305 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Болгарии - Футбол Сборная России — Футбол Сборная Франции — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Бесплатные прогнозы
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