Кокорин отметит возвращение в сборную забитым мячом

Коллега Агеев на вчерашний игровой день предложил две ставки: на тотал жёлтых карточек в матче Турция – Исландия больше 4,5 и на победу Косово с форой "+2,5" в поединке с командой Украины.
После первого тайма казалось, что Шимон Марциняк позволит пройти нашей ставке на тотал «горчичников», причём довольно уверенно. Однако, показав три «горчичника» в первые 45 минут, поляк ограничился всего одним предупреждением после перерыва.
Зато ожидания коллеги Агеева по поводу того, что Украина не сможет разгромить Косово, полностью оправдались. Первый мяч жёлто-синие забили лишь на исходе часа игры, а второй за несколько минут до окончания встречи записал на свой счёт Ярмоленко. Этого украинцам вполне хватило.
Благодаря тому, что фишки были распределены правильным образом, наш банк немного прибавил в весе. Теперь в нем 74805 фишек.
Россия – Южная Корея
Ставка № 1: победа сборной России за 1.72 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 720 фишек).
Ставка № 2: Александр Кокорин забьет за 2.70 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1700 фишек).
Несмотря на то, что сегодня состоится сразу несколько важнейших поединков в рамках квалификации ЧМ-2018, для российских болельщиков центральным противостоянием дня является поединок сборной России с командой Южной Кореи.
До чемпионата мира времени осталось совсем немного, поэтому для серьёзных экспериментов возможностей уже мало, хоть Черчесов и говорит, что у него еще есть время определиться с составом. В сборную вызваны те футболисты, которых мы почти наверняка увидим и на мировом первенстве. Наконец-то приглашение получил Александр Кокорин.
Полагаем, в Москве российская дружина сможет добиться успеха и отомстить «азиатским тиграм» за неудачу на чемпионате мира в Бразилии (если, конечно, вы не считаете ничью 1:1 удачным исходом).
Особенность подопечных Син Тэ Ёна заключается в том, что вне своего государства они испытывают серьёзный дискомфорт. В рамках отбора Южная Корея сумела выиграть четыре домашних матчах из пяти, тогда на как выезде это было три поражения и две ничьих.
Кроме того, можно рассчитывать на гол Кокорина. Александр находится в отличной форме, и будет странно, если Черчесов не даст нападающему «Зенита» шанс проявить себя в сборной. Остальное – за Кокориным.
Болгария – Франция
Ставка: победа Болгарии с форой (+2) в матче за 1.81 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1215 фишек).
Сборная Болгарии в родных стенах демонстрирует отличные результаты. Люксембург, Беларусь, Нидерланды и Швеция – ни одна из этих команд не сумела увезти очки из Софии. Хотя после тяжелейшей победы болгар над Люксембургом со счётом 4:3 в первой домашней встрече, казалось, что проблем здесь голландцы и шведы уж точно не испытают.
Сделаем выбор в пользу того, что футболисты Петара Хубчева не допустят своего же разгрома в игре с французами.
Французы обладают куда более высоким классом? Французы выступали в финале домашнего чемпионата Европы? Французы вынесли голландцев со счётом 4:0? Почему тогда «трёхцветные» не сумели одолеть на выезде Беларусь и дома Люксембург (по 0:0), хотя должны были их громить?
Когда «львы» играют при поддержке домашних трибун, у них словно и командный класс повышается, и все остальное. Да, французы едут в Софию за победой, ибо в ином случае коллектив Дидье Дешама рискует потерять первое место в группе. Возможно, они её и добьются, но с учётом результатов Болгарии дома и того, что на выезде Франция еще никого не разгромила, ожидаем в худшем случае уверенную победу гостей.
Итого: сделано три ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 71 305 фишек.