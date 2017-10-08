Сказки Эриксена: лидер «Тоттенхэма» отправит Данию как минимум в «стыки»

Кокорин отметит возвращение в сборную забитым мячом 7 октября сборная России встретится с командой Южной Кореи. Делаем прогноз на это противостояние и поединок Болгарии с Францией.

Коллегу Евдошенко можно поздравить с «плюсовым» возвращением в рубрику «Футбольные фишки». Александра Кокорина он точно не может за это поблагодарить. Форвард «Зенита» в первом тайме упустил убойный момент. А во втором Антон Заболотный не выкатил ему мяч практически на пустые ворота. Правда, тот эпизод и так завершился взятием ворот. Алексей Миранчук поставил точку в моменте. Гола Кокорина мы так и не дождались, хотя на него ставили. Зато сборная России победила, что позволило нам слегка отыграться.

А вот болгары не подвели. Достаточно качественный матч они провели против французов и уступили лишь с минимальным счётом, что позволило пройти плюсовой форе. «Трёхцветных» явно выбила из колеи ничья с Люксембургом. Чувствуют они себя не здорово, уверенность придётся возвращать снова.

Наш банк получил прибавку, в нём сейчас 75 740 фишек при стартовых 50 000.

Словакия — Мальта

Ставка: победа Словакии в 1-м тайме с форой (-1,5) за 2.16 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2320 фишек).

Сборная Словакии в случае непопадания в стыковые матчи может винить только себя. Лихо команда Яна Козака исправила ситуацию после неудачного старта. Но матч в Шотландии больно ударил по её амбициям.

Подвёл словаков Роберт Мак, удалившийся уже на 23-й минуте встречи в Глазго. В меньшинстве Словакии было куда сложнее придерживаться плана, организовывать контратаки. Фантастическую игру показал кипер словаков Мартин Дубравка, но и он не помог на 89-й минуте, когда ещё один наш старый знакомец Мартин Шкртел срезал мяч в свои ворота.

Теперь Словакии нужно дома разделывать под орех Мальту и верить в то, что словенцы дадут бой шотландцам. В принципе, расклад не такой уж суровый. В Словении пока ещё никто не побеждал, более того, никто не забивал, даже Англия. Проблема в другом — соберутся ли словенцы на матч, который для них уже, по сути ничего не значит. Им самим надо уповать на то, что Мальта не уступит в Трнаве.

В любом случае Словакии нужно справляться со своей задачей, побеждать Мальту. Предполагаю, что сразу же хозяева обрушатся на островитян. Нужно же выместить злость за неудачу в Глазго. Под прессом атаки словаков рушилась Шотландия, что уж говорить о футбольном карлике. Мальтийцы, правда, на выезде выглядят лучше, чем дома. Но сейчас не тот случай. Церемониться с ними сегодня никто не будет.

Предположу, что подопечные Козака уже после первого тайма будут вести минимум в два мяча.

Дания — Румыния

Ставка: гол Дании до 36-й минуты включительно за 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2640 фишек).

Поражает то, как преобразилась сборная Дании на финише отборочного цикла. Сплотил команду норвежец Оге Харейде. Парни объединились вокруг гения Кристиана Эриксена, который творит невероятные вещи. Четыре подряд победы на счету датчан, причём три гостевых. А в единственной домашней игре была уничтожена Польша — 4:0. Тот матч был лучшим для Дании за последние несколько лет — она царила на поле и летала над ним, не замечая Левандовского и Ко.

Сейчас Дании нужно взять минимум 1 очко, которое отправит её в стыки. Есть крохотная надежда и на победу в группе, но тут мало выиграть самим, надо дождаться поражения Польши от Черногории. В такое чудо не верится.

А вот с немотивированной Румынией при поддержке переполненного «Паркен» разбираться необходимо. Уверен, что так и произойдёт, причём начнётся всё с быстрого гола. В последнее время старт встреч — это конёк датчан.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 70 740.