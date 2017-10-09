Светофор Брыха: Украина и Хорватия, бойтесь гнева немецкого судьи

Сказки Эриксена: лидер «Тоттенхэма» отправит Данию как минимум в «стыки» Ставки на квалификацию чемпионата мира в России — в рубрике «Футбольные фишки».

Неудача постигла меня в воскресенье — обе ставки оказались проигрышными. Что можно сказать в своё оправдание? Наставник сборной Дании Оге Хайреде отчего-то решил выпустить в стартовом составе Никласа Бендтнера, а не находящегося в отличной форме Андреаса Корнелиуса. Лорд весь матч бегал со жвачкой во рту. И без того он тяжеловат, а тут ещё жевать надо. Он запорол в первом тайме выход один на один, а на исходе 36-й минуты всё-таки забил. Можно было бы радоваться, однако немецкая бригада судей отменила гол из-за липового офсайда. Того лайнсмена срочно нужно к врачу: он ведь затем ещё несколько раз поднимал флажок без повода.

Что касается матча в Словакии, то первый тайм завершился со счётом 1:0, а нужно было хотя бы 2:0. Мальтийцы даже к воротам Дубравки не приближались, хозяева моменты создавали, но забывали их реализовывать.

В банке на данный момент 70 740 фишек при стартовых 50 000.

Уэльс — Ирландия

Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.7 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3400 фишек).

Одна из главных битв вечера состоится в Кардиффе. Уэльс и Ирландия борются за второе место в группе, но при этом каждая из команд может занять даже первую строчку, если оступится Сербия. Соперники вынуждены играть на победу. С одной стороны, валлийцев могла бы устроить ничья, но при таком раскладе она рискует стать худшей из вторых команд. Только победа избавит ото всех проблем. Про Ирландию и говорить нечего: «парни в зелёном» настраиваются только на викторию.

Первый матч команд в Дублине получился малособытийным. Главный момент той игры — жесточайший фол Тейлора на Шеймусе Коулмане. Капитан ирландцев до сих пор не оправился от перелома. Тот безобразный фол также внесёт дополнительную интригу, заставит подопечных О'Нила с ещё большим остервенением атаковать.

Ситуация обязывает обе команды побеждать, поэтому игра не должна получиться закрытой. В любой момент встречи кому-то нужно будет идти вперёд и раскрываться. Поэтому я бы рискнул поставить на «тотал больше 2,5 мяча», тем более за такой вариант дают очень высокий коэффициент — 2.7.

Украина — Хорватия

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 6,5 за 2.18 (см. все коэффициенты на матч), удаление в матче за 3.55 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 2300 фишек (возможная прибыль — 2714 фишек), 1700 фишек (возможная прибыль — 4335 фишек).

Очень горячо сегодня должно быть в Киеве. Переполненный «НСК Олимпийский» будет лицезреть за противостоянием Украины и Хорватии. Здесь ситуация ровно такая же, как и в группе Уэльса и Ирландии. Исландия первая, вряд ли она допустит осечку в матче с Косово. Украине и Хорватии нужно сражаться только за победу. Ничья оставит обе команды за бортом стыковых матчей.

Игра должна получиться пылающей, искры будут лететь в разные стороны с первых минут. В этом нет практически никаких сомнений. Слишком многое поставлено на карту. УЕФА к тому же и судью очень здорово подобрал. Феликс Брых — один из самых принципиальных рефери Европы. Он работал всего на двух матчей квалификации и в обоих показал по 8 жёлтых карточек. Предположим, что в такой горячей игре он хотя бы семерых футболистов предупредит. Резонно здесь ставить и на удаление. Не исключено, что в конце встречи тот, кого не будет устраивать результат, отчаянно начнёт грубить. Впрочем, и команда, обороняющая нужный результат, может уберегать его разными методами, порой самыми кровожадными. Там уже дело за Брыхом, какой свет показывать — красный, жёлтый или зелёный.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 64 740.