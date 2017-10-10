Кокорин забьёт Ирану, Португалия отправит Швейцарию в стыки

Прогнозируем решающие матчи в группах А и В отбора ЧМ-2018, а также делаем «догон» на главного форварда сборной России.

Светофор Брыха: Украина и Хорватия, бойтесь гнева немецкого судьи Прогнозы на решающие матчи отбора ЧМ-2018 Украина — Хорватия и Уэльс — Ирландия — в рубрике «Футбольные фишки».

К сожалению, второй игровой день подряд заканчивается для рубрики тотальным фиаско.

В противостоянии двух британских дружин на первое место ожидаемо вышли борьба и упрямство, в которой нам необходимо было стать свидетелями трёх забитых мячей. Хозяева поля болезненно переживали отсутствие своей главной звезды и действовали слишком предсказуемо. Угловые, бесконечные навесы и дальние удары – идеальный вариант ведения атакующей игры валлийцами для мощной ирландской обороны, привыкшей именно к подобной манере игры.

Не сумев предложить оригинальные ходы в нападении и пропустив гол после собственного «привоза», полуфиналисты прошлогоднего чемпионата Европы закончили отборочный цикл домашним поражением с минимальным счетом, чем огорчили своих фанатов и персональных поклонников Гарета Бэйла.

Отчаянный шаг, предпринятый руководством хорватской федерации футбола, встряхнул Модрича и товарищей, которые смогли добиться нужного результата в Киеве. В первой половине матча игроки обеих команд часто допускали простейшие ошибки в работе с мячом, что разбивало поединок на эпизоды. Боязнь оказаться в роли догоняющих привела практически к полному отсутствию откровенной грубости или быстрых контратак, которые могли бы быть сорваны ценой жёлтых карточек.

После перерыва подопечные Анте Чачича продемонстрировали совершенно иной уровень футбола, заставив украинцев много бегать без мяча и фолить. Но, во-первых, гости достаточно быстро сняли все вопросы о победителе, что значительно снизило градус напряжения, а во-вторых, отдельного внимания заслуживает Феликс Брих. Немецкий рефери имел все основания, чтобы показать Тарасу Степаненко целых три «горчичника», но он решил обойтись без удалений, оставив наши ожидания нашими же проблемами.

После серии неудач в банке 64 740 фишек при стартовых 50 000.

Португалия — Швейцария

Ставка: победа Португалии и Швейцария не забьёт за 2.50 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3750 фишек).

Существует ли вероятность не отобраться напрямую на чемпионат мира после 9 побед из 9 возможных? Да! И шансы на подобное развитие событий гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. В заключительном туре группы В Португалия принимает Швейцарию и постарается нанести сыроварам первое поражение за весь цикл. Европейские бразильцы обладают огромным командным и индивидуальным опытом, который регулярно используют в решающих матчах.

Не стоит забывать и о психологическом аспекте: зачастую команды, которые выходят на гостевой стадион против более статусного соперника с мыслями об устраивающей их ничьей, проводят невзрачные поединки и проигрывают ещё до стартового свистка.

Возможно, что для дружины Владимира Петковича было бы лучше знать, что только «виктория» над действующими чемпионами Европы позволит швейцарцам без стыковых матчей попасть на ЧМ-2018. А в нынешней ситуации рассуждения о мирном исходе никуда не выкинешь из подсознания, и это может сыграть злую шутку с гостями.

Предположу, что португальцы с первых минут поединка возьмут мяч под свой контроль и начнут планомерную, но осторожную осаду ворот. Рано или поздно Роналду с партнёрами взломают чужую оборону, а затем, устроят показательный мастер-класс игры по счёту.

Россия — Иран

Ставка: Кокорин забьет за 2.50 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2250 фишек).

Кокорин проводит персонально лучший сезон в карьере и заслужил возвращение в национальную команду. Во встрече с Южной Кореей нападающий был хорош во многих компонентах: активно перемещался, открывался, раздавал передачи, отвлекал внимание защитников, навязывал борьбу. Но главное, чего ожидали болельщики и тренерский штаб, так и не состоялось – Александр загубил вернейший момент и ушёл с поля без гола.

Атакующих футболистов, которые способны выполнять черновую работу, в составе сборной России хватает с избытком, но стране нужен бомбардир! Форвард «Зенита» повзрослел, стал более рассудительным и не может не осознавать, что только забитые мячи дадут право рассчитывать на место основного игрока в команде Черчесова.

Станислав Саламович — жёсткий и принципиальный наставник. Тренер ясно даёт понять, что шансы предоставляются многим футболистам, и те, кто не покажет свой максимум, будут сильно жалеть об этом летом. Кроме того, оборона Ирана не представляет собой непроходимую стену. Сегодняшние гости в последней официальной встрече с сирийцами пропустили дважды. Карлош Кейруш может позволить себе провести некоторые эксперименты с составом и попробовать разные тактические варианты, что должно сказать на слаженности защитной линии.

В предыдущей встрече россиян авторами была также сделана ставка на гол Кокорина, поэтому постараемся сделать «догон» с расчётом на успех сегодня.

Нидерланды — Швеция

Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.17 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2340 фишек).

В группе А Нидерланды пока лишь мечтают о проходе в стыковые матчи со второго места. Только победа с разницей в семь или более мячей устраивает оранжевых. Арьен Роббен уже заявил, что не верит в необходимый разгром, но разве хозяева не попытаются сотворить футбольное чудо?

Да, голландцы могут опустить руки и провести второй тайм в режиме тренировки, но в первой половине игры «Амстердам Арена» погонит вперёд своих любимцев и заставит бросить все силы в атаку. В течение 45 минут нам предстоит наблюдать за классическим сценарием: позиционное нападение всей командой против кинжальных контратак, которые имеют все шансы привести к двум или более забитым мячам. Не исключено, что Сергей Карасёв может стать одним из героев предстоящего матча и предоставит подопечным Дика Адвоката возможность пробить пенальти в стартовом игровом отрезке.

Учитывая турнирную ситуацию и необходимость очень крупной победы, всё, что остаётся наследникам ван Бастена и Круиффа, – лететь вперёд с первой минуты.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 58 740 фишек.