«Спартаку» не видать победы в Грозном

Кокорин забьёт Ирану, Португалия отправит Швейцарию в стыки Прогнозируем решающие матчи в группах А и В отбора ЧМ-2018, а также делаем «догон» на главного форварда сборной России.

Второй заход Владимира Прокофьева в рубрику вновь оказался плюсовым. Сборная Португалии одержала сухую победу над швейцарцами, обеспечив себе прямое попадание на ЧМ-2018, а нам проход коэффициента 2.50. Не подвели и футболисты сборной Нидерландов, в одиночку пробившие тотал 1,5 гола в первом тайме встречи со Швецией. Не оправдал ожиданий лишь Александр Кокорин, не сумевший отличиться во втором подряд товарищеском матче сборной России с далеко не топовым соперником.



Впрочем, веры в российского бомбардира у нас было немного, а потому размер ставки на гол Кокорина был минимален. В результате два попадания из трёх да к тому же с коэффициентами выше двойки принесли рубрике 4590 фишек. Сейчас в банке «Футбольных фишек» 69 330 условных единиц при 50 000 стартовых.

«Ахмат» — «Спартак»

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал матча меньше 4,5 гола за 1.87 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1740 фишек).

В пятницу после паузы возобновятся национальные чемпионаты. В РФПЛ будет играть чемпион. Московский «Спартак» отправится на выезд в Грозный.



Думаю, ничего хорошего от этой поездки спартаковцам ждать не стоит. Команду по-прежнему лихорадит. Да, в последнем туре красно-белые победили «Урал», но при этом продолжают идти вне еврокубковой зоны.



У «Спартака» по-прежнему имеются проблемы с составом. Травмированы Ребров, Зобнин, Тимофеев, Зе Луиш, Тигиев, Джано. Глушаков и Промес, вроде бы, восстановились после повреждений и полетели в Грозный. Но как они сыграют после повреждений, сколько сыграют — вопросы открытые.

Не будем забывать про матчи сборных. «Спартак» делегировал в национальные команды больше игроков по сравнению с «Ахматом». Из сборных футболисты возвращаются в разных состояниях — как физических, так и психологических. Успеет ли Каррера привести своих игроков к единому знаменателю — тоже вопрос.



«Ахмат» проиграл три последних матча «Спартаку». Но до этого трижды побеждал красно-белых на своём поле. Команда Кононова сейчас играет непредсказуемо — может уступить дома «Арсеналу», а затем на выезде победить ЦСКА. Но играть «Ахмат» умеет. И на данный момент набрал очков поровну со «Спартаком».



Ожидаю, что при поддержке трибун грозненцы сумеют как минимум не проиграть. Также учитывал бы тот факт, что «Спартаку» совсем скоро предстоит важнейший матч Лиги чемпионов. Подспудно могут футболистов отвлекать мысли о грядущей битве с «Севильей». У «Ахмата» такой заботы не имеется.



И усилю ставку тоталом. На сегодня обе команды скорее «низовые» и пять мячей на двоих забьют едва ли.

«Лион» — «Монако»

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал матча больше 2,5 гола за 2.88 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 3760 фишек).

В Лиге 1 сегодня состоится матч тура. Встречаются две команды, которые по совокупности достижений в последние годы входят в тройку во Франции. «Лион» принимает «Монако».



Линия перегружена в пользу хозяев. Логика в этом имеется. «Монако» после чемпионства растерял треть своих лидеров и уже не выглядит столь же безупречно, как в прошлом сезоне. Лидер монегасков Фалькао только-только рубился в отборе ЧМ-2018 и обвиняется в организации договорного матча прямо в ходе игры.



Но я всё же рискну сыграть от гостей. Дело в том, что «Лион» сейчас выглядит ещё хуже. Команда за восемь туров сумела победить лишь трижды, да и то клубы, находящиеся внизу турнирной таблицы. «Монако» при всех своих бедах выглядит стабильнее и проиграл лишь раз.



Бонусом к «иску» на команду Жардима добавлю вариант с тоталом больше. Большинство последних встреч этих клубов были результативными, включая три последние. В текущем чемпионате обе команды не испытывают особых проблем с забиванием голов. У «Лиона» их 17 в восьми матчах, у «Монако» и вовсе 22.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 65 330 фишек.