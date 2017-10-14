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Футболисты ФК «Краснодар»
Текст: Глеб Евдошенко
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Быки» огорчат обескровленный ЦСКА, в Риме ожидается много голов

14 октября состоятся центральные матчи в рамках РФПЛ и Серии А. Делаем прогнозы на игры «Краснодар» – ЦСКА и «Рома» – «Наполи».
14 октября 2017, суббота. 13:45 Ставки
«Спартаку» не видать победы в Грозном
В пятницу 13-го в «Футбольных фишках» поговорим о матчах «Ахмат» — «Спартак» и «Лион» — «Монако».

Пятничный игровой день закончился для нашей рубрики неудачно. Коллега Агеев предложил две комбинационных ставки – на непроигрыш «Ахмата» в матче со «Спартаком» при тотале меньше 4,5 голов и на непроигрыш «Монако» в игре с «Лионом» при тотале больше 2,5 мячей.

В первом случае выбор был обоснован, в частности, полным лазаретом красно-белых. Даже от возращения Промеса и Глушакова не приходилось ждать чего-то хорошего, ибо они только-только восстановились. Однако первый гол был забит Денисом с передачи Квинси, а закончился матч викторией красно-белых 2:1.

Проигрыш по ставке на второй поединок получился совсем обидным. Победный мяч был забит Набилем Фекиром на исходе пятой минуты добавленного ко второму тайму времени, тогда как на табло резервного арбитра горела цифра «4» – 3:2 в пользу «Лиона».

Таким образом, наш банк потерял 4000 и теперь составляет 65 330 фишек.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
14 октября 2017, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва

«Краснодар» – ЦСКА

Ставка № 1: победа «Краснодара» с форой «0» за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль 1300 фишек).

Ставка №2: «Краснодар» забьёт во втором тайме за 1.75 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1125 фишек).

Начну с самого главного: ЦСКА в предстоящей встрече не помогут сразу четыре игрока основного состава. Защитники Виктор Васин и Василий Березуцкий, а также полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин по причине травм не вылетели в Краснодар.

Чего ждать в Краснодаре от команды, лишенной порядка 40% полевых игроков основного состава? Уж точно не победы. И вот почему.

ЦСКА провёл на выезде пять поединков, три из которых выиграл: 3:1 с «Анжи», 2:1 с «Тосно» и 1:0 с «Амкаром». В игре с махачкалинцами первый гол забил Васин, а второй Головин. В противостоянии с «Тосно» победный мяч на счету Дзагоева. А единственный успешный выстрел в сражении с «Амкаром» принадлежит Тимуру Жамалетдинову, отличившемуся с передачи Алана.

Можно ещё добавить, что во всех трёх домашних победах ЦСКА в решающих голах участвовали именно те футболисты, которых сегодня вечером мы на поле не увидим.

В общем, «Краснодар» имеет весьма высокие шансы взять три очка в этой встрече. Однако, учитывая не самую успешную игру «быков» в последних турах (два подряд поражения «Зениту» и «Арсеналу»), подстрахуемся нулевой форой.

Кроме того, симпатично смотрится ставка на гол хозяев после перерыва. В Краснодар прилетело всего 16 футболистов ЦСКА, со свежестью игры у гостей могут возникнут проблемы. В таких условиях более бодрые «быки» вполне могут рассчитывать на гол во втором тайме.

Италия - Серия А. 8-й тур
14 октября 2017, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Наполи
Неаполь

«Рома» – «Наполи»

Ставка: обе команды забьют и тотал матча больше 2,5 гола за 1.63 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 945 фишек).

В восьмом туре чемпионата Италии состоится сразу три интереснейших поединка: «Ювентус» – «Лацио», «Рома» – «Наполи» и «Интер» – «Милан». Сегодня мы уделим внимание встрече римлян с неаполитанцами.

1:3 с «Интером», 3:0 с «Вероной» и 3:1 с «Удинезе» – таковые результаты «волков» на стадионе «Олимпико».
3:1 с «Вероной», 3:0 с «Болоньей», 4:1 с «Лацио» и 3:2 со СПАЛ – так играет в гостях «Наполи».

Как мы видим, во всех без исключения случаях римляне демонстрировали результативный футбол дома, а неаполитанцы делали это на выезде. Так почему в очном сражении что-то должно измениться?

Итого: сделано две ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 60 330 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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