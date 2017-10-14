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Мария Шарапова
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Шарапова упакует Соболенко, чемоданы и отправится в Москву

Рубрика «Теннисный БетОн» прогнозирует финалы недели с участием Марии Шараповой, Рафы Надаля и Роджера Федерера.
14 октября 2017, суббота. 23:00 Ставки
Остапенко сыграет любимый «верх», Квитова уверенно пройдёт в финал
В «Теннисном БетОне» поговорим о полуфинальных матчах турнира в Пекине Симона Халеп — Елена Остапенко и Петра Квитова — Каролин Гарсия.

Последний выпуск рубрики выходил ещё на прошлой неделе и получился откровенно неудачным. Не получилось у Алёны Остапенко остановить Симону Халеп на пути к званию первой ракетки мира. Ну и поразила Каролин Гарсия, которая прошла Петру Квитову, а затем оформила вторую победу на турнирах WTA за 2 недели.

В банке на данный момент 123 543 фишки при стартовых 100 000.

Прогнозируем мужской финал в Шанхае и женский в Тяньцзине.

Рафаэль Надаль — Роджер Федерер

Шанхай 2017. Финал
15 октября 2017 года, воскресенье. 11:30 МСК
Рафаэль
Надаль
Роджер
Федерер

Ставка: победа Надаля и тотал меньше 23,5 геймов за 3.1 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 2100 фишек).

Новая серия противостояния Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. На этот раз они разыграют титул на «Мастерсе» в Шанхае. Как известно, в этом году великие чемпионы разделили победы на турнирах «Большого шлема», но в личных встречах швейцарец ведёт 3:0. Он далеко позади в карьерном противостоянии — 14:25, но какое это имеет значение.

Встречаются теннисисты спустя пару недель после того, как они совместно зажигали на Laver Cup, в том числе и в паре. Но всё это уже позади. Сейчас на кону титул, серьёзные очки для рейтинга. Будет настоящая битва.

Скажу сразу — для меня фаворит Рафаэль Надаль. Для него важно прервать серию поражений в матчах с Федерером, надо же наконец-то выиграть у него в этом сезоне. Кроме того, все победы швейцарца пришлись на первую половину года, даже на первую треть, когда Роджер был удивителен, демонстрировал космический уровень. В последнее время он уже не так хорош, не так резок и точен. К тому же он сильно выложился в полуфинале, желая закрыть поражения от Дель Потро, которое потерпел в Нью-Йорке.

Просто играть победу Надаля не очень хочется. 1.7 — слишком уж мало. Поэтому рискну небольшой суммой и возьму викторию испанца через «низ», то есть через тотал меньше 23,5 гейма. Желание Рафы вкупе с усталостью Роджера должны принести титул действующему лидеру рейтинга.

Мария Шарапова — Арина Соболенко

Тяньцзинь 2017. Финал
15 октября 2017 года, воскресенье. 09:00 МСК
Мария
Шарапова
Арина
Соболенко

Ставка: индивидуальный тотал Соболенко меньше 7 геймов за 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1760 фишек).

Мария Шарапова наконец-то сыграет в Москве! Но это будет через несколько дней. А пока она может выиграть свой первый титул после возвращения в тур. В Тяньцзине рано утром в воскресенье россиянка сыграет с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.

Обе девушки вихрем промчались по сетке, не отдав ни одной из соперниц ни партии. Впрочем, я бы не сказал, что пул теннисисток, приехавших в Китай, будоражит воображение. Шарапова в первом круге могла сыграть с Каролин Гарсия, которая сейчас обыгрывает всех и вся, но француженка снялась. Петра Квитова вылетела после стартового матча. Вроде бы самой опасной соперницей для россиянки должна была стать Шуай Пэн, но в итоге случился разгром — 6:3, 6:1.

Соболенко прошла трёх китаянок подряд, включаю обидчицу Квитовой Чжу Линь, но всё это семечки. Да и в полуфинале досталась итальянка Эррани, которая со своими пушистыми ударчиками не конкурент для белорусской девушки.

Соболенко предпочитает играть активно, мощно, в 1-2 удара. Она может легко забить Эррани, но Шарапова ко всему этому абсолютно готова. К тому же подача у Соболенко нестабильная, много двойных она допускает. Для Соболенко, которая ещё ни разу не входила в топ-100 рейтинга, это первый финал на турнирах WTA. Играть предстоит с Шараповой, а это большой стресс.

Думаю, что Мария должна легко выиграть эту встречу, особенно если подача полетит, как в игре с Пэн. Предположу, что Соболенко возьмёт менее 7 геймов.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 120 543.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мария Шарапова Рафаэль Надаль Роджер Федерер Бесплатные прогнозы
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