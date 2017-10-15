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Футболисты ФК «Зенит»
Текст: Владимир Прокофьев
Фото: РИА Новости

Месси поможет «Зениту» уверенно победить «Арсенал»

В Ростове ожидается битва автобусов, а в миланском дерби Ханданович не позволит огорчить себя дважды.
15 октября 2017, воскресенье. 14:00 Ставки
«Быки» огорчат обескровленный ЦСКА, в Риме ожидается много голов
14 октября состоятся центральные матчи в рамках РФПЛ и Серии А. Делаем прогнозы на игры «Краснодар» – ЦСКА и «Рома» – «Наполи».

Прошедший игровой день ознаменовался для «Футбольных фишек» продолжением чёрной полосы. Все три ставки, сделанные на субботние поединки, оказались проигрышными.

«Краснодар» имел отличные шансы на победу, но умудрился проиграть обескровленному составу ЦСКА. Хозяева били по воротам Акинфеева 22 раза и имели несколько великолепных возможностей для воплощения преимущества в счёт на табло. Армейцы же отличились с помощью рикошета и с каждой минутой всё глубже садились в оборону, пользуясь огромным опытом своей защитной линии и блестящей работой голкипера. Учитывая кадровые проблемы команды Гончаренко, Смолов с партнёрами могли добиться положительного результата, однако, в очередной раз клуб Галицкого подводят некоторая предсказуемость атакующих действий и низкая реализация созданных моментов.

«Наполи», воодушевившись осечкой главного конкурента, продемонстрировал организованный и нацеленный на результат футбол, что редко свойственно горячей команде с юга Италии. Гостевой матч с «Ромой» неаполитанцы провели встречу предельно собрано, тактически грамотно и внимательно у своих ворот. В итоге, сценарий игры оказался отличным от ожидаемого, и основная борьба развернулась в центре поля. Римляне могли свести матч к ничьей, но и такой исход не стал бы спасением для нашей ставки.

Постараемся переломить тенденцию, а пока банк составляет 60 330 фишек при 50 000 стартовых.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
15 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Арсенал
Тула

«Зенит» — «Арсенал»

Ставка: победа «Зенита» с форой "-1,5" за 1.89 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2225 фишек).

Главный фаворит российского первенства принимает на своём поле гостей из Тулы. Оступившись в прошлом туре в Махачкале, «Зенит» постарается подтвердить свои амбиции уверенной победой. В трёх из пяти домашних матчах чемпионата команда Манчини громила соперников, поэтому рассчитываем на аналогичный исход и сегодня.

Миодраг Божович слепил крепкий коллектив, который борется в каждом поединке, но одного желания на «Крестовском» недостаточно. Туляки дважды пропустили от «Рубина», «Тосно», «Урала» и «Ростова», возможно ли с подобной игрой в обороне устоять против лучшей атаки Премьер-Лиги? Кстати, в гостевом матче со «Спартаком» «Арсенал» потерпел поражение с разницей в два мяча, нанеся лишь один удар в створ ворот, что подчеркивает уровень команды.

В рядах «сине-бело-голубых» присутствует пять аргентинцев. После очередного чуда Месси в отборочном цикле «альбиселесте» гарантировали себе участие на чемпионате мира. Мотивация Паредеса и товарищей по сборной становится совершенно запредельной, поэтому особой отдачи ожидаем от латиноамериканцев, каждый из которых мечтает оказаться в заявке на главном турнире четырехлетия.

Учитывая большое количество «сборников» и предстоящую баталию в еврокубках, хозяева могли бы попытаться сэкономить силы и постараться одержать победу «малой кровью», что существенно бы снизило шансы на проход ставки. Но когда на каждую позицию претендуют по два футболиста, то расслабленность может стоить слишком дорого. Максимальная концентрация, поддержка трибун и более высокий класс исполнителей позволят «Зениту» добиться необходимого результата.

Италия - Серия А. 8-й тур
15 октября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Милан
Милан
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
15 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
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«Интер» – «Милан»

«Ростов» — «Рубин»

Ставка-экспресс: индивидуальный тотал «Милана» меньше 1,5 гола за 1.55 + хотя бы одна не забьет в матче «Ростов» — «Рубин» за 1.61; общий коэффициент – 2.50 (см. коэффициенты на матчи)
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2985 фишек).

Попробуем заиграть «двойник», основываясь на статистических данных. В миланском дерби букмекеры фаворитами считают номинальных хозяев, что обусловлено не только местом в турнирной таблице, но и цельностью игры. Лучано Спаллетти нашёл баланс между обороной и нападением, подчинил футболистов своим требованиям и выдаёт продолжительный отрезок без поражений.

«Милан», в свою очередь, не обладает стабильностью и кажется, что проигрывает, прежде всего, по позиции главного тренера. «Красно-черные» слишком зависят от своего настроения и от того, насколько наставник угадает со стартовым составом. Винченцо Монтелла до сих пор находится в поиске оптимальных сочетаний, и данный фактор может оказать ключевое значение в противоборстве с «Интером».

За предыдущие семь туров Самир Ханданович отыграл четыре матча на ноль, а в трёх других пропустил по голу. Рассчитываем на уверенную игру словенского голкипера и сегодня.

Встреча бывшей и нынешней команды Курбана Бердыева вряд ли порадует любителей атакующего футбола. У обоих коллективов серии обидных поражений, продолжение которых способно заставить руководства клубов задуматься о переменах. Тренеры советской закалки, зачастую, предпочитают отстоять «нули», чтобы придать футболистам и себе хоть немного уверенности, нежели лететь за победой.

Оба главнокомандующих проповедуют строгий, закрытый футбол, поэтому каждый из наставников понимает: первый гол с огромной доли вероятности и определит победителя. Поведя в счёте, дончане или казанцы припаркуют целый автобусный парк, который станет непреодолимым препятствием для отыгрывающейся стороны.

Отметим, что во всех шести последних матчах «Рубина» выбранный исход оказывался удачным, а в поединках «Ростова» на отрезке схожей продолжительности обе команды забивали лишь в двух случаях.

Постараемся пополнить банк хотя бы минимальной прибылью, поэтому распределяем суммы ставок таким образом, чтобы проход даже одного события гарантировал определенные дивиденды.

Итого: сделано ставок на сумму 4 500 фишек. В банке осталось 55 830 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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