Рыбарикову в матче с Шараповой хватит на один сет

Шарапова упакует Соболенко, чемоданы и отправится в Москву Рубрика «Теннисный БетОн» прогнозирует финалы недели с участием Марии Шараповой, Рафы Надаля и Роджера Федерера.

Роджер Федерер в воскресенье позабавился над моей верой в Рафаэля Надаля. Решил, что не хочет проигрывать испанцу в этом сезоне. Ему хватило всего двух сетов, чтобы обыграть давнего соперника и засчитать нам минус.

Что касается финала в Тяньцзине, то Арина Соболенко оказала упорное сопротивление Марии Шараповой. Мощно играла девушка из Беларуси, многое у неё получалось. Но подвела нервная система. Не сумела она в первом сете удержать завоёванное преимущество, во втором и вовсе уступила, ведя 5:1. Но мы ждали более убедительной победы Шараповой. Так что и вторая ставка не сыграла.



В банке на данный момент 120 543 фишки при стартовых 100 000.



Переезжаем на Кубок Кремля. Будем надеяться, что здесь получится удачнее.



Кристина Плишкова — Дарья Гаврилова

Ставка: тотал больше 22,5 гейма за 2.18 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1770 фишек).



Дарья Гаврилова ещё в воскресенье была в Гонконге, где сначала пережидала дождь в ожидании финала, а затем играла решающий матч против Анастасии Павлюченковой. Встреча получилась затяжной, и австралийка уступила на тай-брейке в третьем сете, когда на часах было уже за полночь. Прилетела Гаврилова только вчера. Понятно, что физически ей будет тяжело. К тому же нужно будет привыкнуть к корту, атмосфере зала.



Кристина Плишкова никак не может даже приблизиться к уровню игры сестры. Но играть с чешкой всем не очень нравится, особенно в зале. Дело, конечно, в подаче, которая у Кристины даже более мощная, чем у Каролины. В закрытом помещении на харде это большое преимущество.



Ожидаю затяжную встречу. Гавриловой нужно защищать очки за прошлогодний финал. Она будет биться, мучиться. Плишковой вряд ли хватит класса, чтобы победить в двух партиях. Есть свежая личная встреча, в которой в трёх партиях победила австралийка. Было это на быстром харде в Нью-Хэйвене. Тяжелейший матч для первого круга. Но после этого Гаврилова взяла титул.



Ставка — «тотал больше 22,5 гейма»: либо 2 очень плотных сета, либо 3 партии.



Дарья Касаткина — Анастасия Павлюченкова

Ставка: победа Касаткиной за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).



Всё то, что мы сказали про Дарью Гаврилову, применимо и к Анастасии Павлюченковой. Сложно ей будет и физически, и психологически. После своих побед на турнирах Настя обычно неудачно выступает в дальнейшем. Соперница у неё тяжёлая, при этом находящаяся в довольно неплохой форме. Дарья Касаткина довольно убедительно играла в Азии, но с сеткой ей не очень везло. В Москве она уже провела неделю, потренировалась, почувствовала покрытие. У неё будет преимущество в этом плане над Павлюченковой.



Физический аспект недооценивать не стоит. Акклиматизация может ударить по Павлюченковой. Коэффициент на победу Касаткиной упал, но, думаю, и за 1.85 стоит ставить на более молодую россиянку.



Магдалена Рыбарикова — Мария Шарапова



Ставка: индивидуальный тотал Шараповой больше 12,5 геймов за 2.01 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1515 фишек).



Главный матч дня на Кубке Кремля. Но в плане ставок он неимоверно сложный. Мария Шарапова также вернулась из Азии. Правда, её финал в Тяньцзине не был столь затяжным, как матч Павлюченкова — Гаврилова, и дождь ей не мешал. Но всё равно: перелёт, смена часовых поясов, переход в зал, другое покрытие…

Магдалена Рыбарикова на прошлой неделе показывала неплохой теннис, добралась до финала в Линце. То есть к атмосфере зала она привыкла. Проблема в другом. В полуфинале с Голубич она получилась травму бедра. И в финале со Стрыцовой двигалась более-менее нормально только в первом сете. Насколько серьёзное повреждение получила словачка, мы знать не можем. Лучше ли ей — тоже вопрос.



Выберу ставку на «индивидуальный тотал Марии Шараповой больше 12,5 гейма». Уверен, что россиянка не сможет показать свой лучший теннис по понятным причинам. Рыбарикову как минимум на один сет должно хватить. За счёт хорошей подачи, форхенда она может довести его даже до тай-брейка. Что будет дальше? Возможно, она снимется, тогда мы получим расход. Не исключаю, что девушки и три партии сыграют. Вариантов масса. Но совсем уж всё легко для Марии быть не должно, если, конечно, Рыбарикова ещё способна ходить.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 115 543.