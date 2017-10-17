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Футболисты ФК «Спартак»
Текст: Глеб Евдошенко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» выстоит и не позволит «Севилье» победить в Москве

Делаем прогнозы на «Спартак» – «Севилья» и «Манчестер Сити» – «Наполи» в Лиге чемпионов.
17 октября 2017, вторник. 16:00 Ставки
Месси поможет «Зениту» уверенно победить «Арсенал»
В Ростове ожидается битва автобусов, а в миланском дерби Ханданович не позволит огорчить себя дважды.

Предыдущий выпуск рубрики «Футбольные фишки» вновь получился провальным.

В матче «Зенит» – «Арсенал» коллега Прокофьев предложил сделать выбор в пользу победы хозяев поля с форой "-1,5". 62% времени владения мячом, 14 ударов против 3 и 2-1 по ударам в створ, к нашему сожалению, ни к чему не привели. Питерский клуб проиграл тульскому коллективу 0:1, потерпев таким образом первое поражение в РФПЛ в сезоне-2017/18.

Экспресс-ставка началась для нас с выигрыша – в матче «Ростова» и «Рубина» обе команды отличиться не сумели – победа казанцев 1:0. А вот результат миланского дерби разочаровал. «Интер», который до матча с «Миланом» пропустил всего 3 мяча в 7 играх, позволил сопернику поразить свои ворота дважды. Причём самое обидное состоит в том, что второй гол на 81-й минуте записал на свой счёт голкипер чёрно-синих Самир Ханданович, который почти справился с ударом Джакомо Бонавентуры, но в итоге забил сам себе коленом – 3:2 в пользу «Интера».

Таким образом, наш банк потерял 4500 и теперь составляет 55 830 фишек.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
17 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия

«Манчестер Сити» – «Наполи»

Ставка: индивидуальный тотал каждой команды больше 1,5 гола за 4.00 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 3000 фишек).

«Манчестер Сити» в субботу забил семь голов в ворота «Сток Сити», единолично возглавив турнирную таблицу АПЛ. Всего же в 11 встречах нового сезона «горожане» отличились 37 раз – потрясающая результативность.

«Наполи» в субботу одержал викторию с минимальным счётом 1:0 над «Ромой», благодаря чему стал единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, ещё ни разу не потерявшей очки. Забито «голубыми» уже 34 мяча в 12 матчах текущего сезона.

Таким образом, «Ман Сити» забивает в среднем за встречу 3,36 гола, а «Наполи» 2,83. С учётом успешности обеих команд в атаке почему бы каждой из них не отличиться на «Этихаде» минимум по два раза.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
17 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Севилья
Севилья, Испания
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«Спартак» – «Севилья»

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 930 фишек).

Красно-белым в пятницу удалось одержать вторую победу в РФПЛ кряду. На этот раз соперником «Спартака» выступил «Ахмат», принимавший действующего чемпиона России у себя дома. Увезти победу из Грозного довольно тяжело команде любого класса, но коллектив Массимо Карреры с этой задачей справился.

Самое главное, что к этой игре восстановились Денис Глушаков и Квинси Промес, которые и поучаствовали в первом забитом мяче – Промес подал, Глушаков забил. Победный мяч принадлежит Лоренсо Мельгарехо, получившему серьёзный ушиб, но успевшему восстановиться в срок.

«Севилья» на выезде проиграла в субботу «Атлетику» (0:1) и это хорошо. Почему? Потому что в очередной раз подтвердилось, что ещё одни красно-белые в гостях смотрятся так себе.

Да, понятное дело, что «Атлетик» дома – в несколько раз улучшенная версия домашнего «Ахмата». А «Атлетико», которому андалузцы проиграли в шестом туре в гостях, улучшенная версия «Атлетика». Однако в других выездных матчах против «Жироны» и «Хетафе» футболисты Эдуардо Бериццо сумели добиться лишь минимальных побед с одинаковым счётом 1:0. Напомним, что «Жирона» и «Хетафе» прошлый сезон провели в Сегунде.

В общем, верю, что «Спартак» сумеет набрать очки в третьем матче ЛЧ подряд. «Севилья» на выезде не так хороша, как дома, о чём говорит даже прошлый сезон, где в родных стенах испанская команда набрала 46 очков, а в гостях на 20 меньше. Да и уж если «Спартаку» удалось выстоять против «Ливерпуля» три недели назад без Промеса и Глушакова, почему не удастся повторить то же самое сегодня с ними?

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 53 830 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Наполи ФК Севилья ФК Спартак Бесплатные прогнозы
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