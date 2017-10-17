«Большой куш» возвращается вместе со стартом НБА!

В легендарной рубрике читайте, почему «Хьюстон» продержится первую половину против «Голден Стэйт», а Ирвинг отгрузит «Кавс» полную авоську.

«С детства за «Селтикс». «Бостон» остановит домашний «Вашингтон» «Бостон» постарается прервать серию побед столичного коллектива, а Кавай Леонард не сможет набрать 28 очков – в «Большом куше»

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня ночью праздник у всех любителей баскетбола: стартует очередной сезон НБА, после одного из самых горячих периодов межсезонья в истории.

Последний на сегодня выпуск «Большого куша» значительно уменьшил вес банка, и по забавной случайности день рождения нынешнего автора совпал с последним перед реинкарнацией днём рубрики.

Было принято решение о возвращении, поэтому сразу условимся об основных деталях:

1. Количество фишек в банке остаётся таким, каким было на момент последнего выпуска — 68 587.

2. Для удобства читателей выбран стабильный график: прогнозы будут выходить по вторникам, четвергам и субботам в районе 19:00 по московскому времени.

3. В исключительных случаях (Матч всех звёзд или поздние стадии плей-офф) выпуски могут выходить и в другие дни, но в то же самое время.

4. Чтобы в дальнейшем избежать споров по поводу верности коэффициентов сообщаем, что букмекерские линии будут просматриваться в промежутках с 6:00 до 13:00 также по московскому времени. Коэффициенты берутся из той БК, что указана по ссылке в описании ставки.

5. Основными задачами являются: а) создание пространства, в котором читатели могут обсуждать лучшую баскетбольную лигу мира; б) подробное описание прогнозов, важные заметки и аргументация принятых решений; в) улучшение состояния игрового банка.

6. В комментариях вы можете оставлять актуальные вопросы на темы: а) ведение банка; б) мнение о конкретных командах, игроках; в) свои идеи и предложения. Ответы будут во вторничных выпусках.

Итак, новый сезон «Большого куша» объявляется открытым! Первый игровой день порадует настоящих баскетбольных гурманов двумя интригующими вывесками, поэтому поделимся прогнозами на каждую.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.25/4.44, фора (-8,5) за 1.76

Тоталы – хозяева (119,5) за 1.93, гости (109,5) за 1.87, общий (230,5) за 2.0

Выбор – победа «Рокетс» в первой половине с форой (+5,0) с коэффициентом 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1800 фишек).



Действующий чемпион начинает защиту титула матчем против одного из основных конкурентов. Руководство «Уорриорз» выдало рекордный в истории контракт Карри, продлило за адекватные деньги ключевых резервистов и усилило скамейку качественными ролевыми исполнителями. «Рокетс» ответили громким обменом, заполучив Криса Пола, а также подписанием Пи Джей Такера и Люка Мба а Муте, которых можно отнести к добротным «3&D» игрокам, ведь каждый из них в минувшей регулярке реализовывал свыше 39% попыток из-за дуги.

Да, в оптимальном составе «Голден Стэйт» является безоговорочным фаворитом в любом домашнем поединке, но зачем парням Стива Керра показывать максимум в первой же встрече? Вряд ли какой-либо другой коллектив осмелится претендовать на первый номер посева по итогам регулярного чемпионата, поэтому «пятёрка смерти» может постепенно набирать форму и не форсировать подготовку к матчам «плей-офф».

Мотивация и настрой «Хьюстона» представляются дополнительными и одними из немногих козырей команды Майка Д’Антони. Предсезонные поединки лишний раз подтвердили приверженность «Рокетс» к цифровому баскетболу и веру в собственную систему. Но что изменилось? Количество суперзвёзд увеличилось вдвое, и теперь в большинстве случаев на площадке будут находиться сразу два элитных пасующих. Есть все основания полагать, что процент попадания трёшек коллектива, в котором передачи раздают Харден и Пол, может взлететь до запредельного.

Рассмотрим подробнее первую половину игры. Зачастую, соперники «Уорриорз» оказываются вполне дееспособными на 24-минутных временных интервалах. «Голден Стэйт» нередко оставляли интригу живой после двух четвертей, и подобное развитие событий ожидается автором в битве с «Хьюстоном». Да, действующие чемпионы могут прибавить в любую секунду, но рассчитываем, что дальнобойная артиллерия «Рокетс», а также умение их лидеров собирать фолы, позволят держаться на плаву по итогам двух стартовых игровых отрезков.

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.61/2.48, фора (-3,5) за 1.94

Тоталы – хозяева (108,5) за 1.95, гости (104,5) за 1.92, общий (212,5) за 1.97

Выбор – Кайри Ирвинг наберёт больше 26,5 очка с коэффициентом 1.73 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 2500 фишек (возможная прибыль – 1825 фишек).

Участники самого обсуждаемого обмена межсезонья и главные претенденты на выход в финал от восточной конференции сойдутся на Куикен Лоанс-Арене. Результат поединка во многом зависит от степени сыгранности коллективов со своими новыми партнёрами, поэтому прогноз на исход встречи оставим в стороне. Поговорим о персонаже, чья летняя забастовка привела к масштабным изменениям в его бывшей и нынешней командах. Кайри попал в идеальную ситуацию: а) роль первой скрипки, где на игрока не будут смотреть, как на младшего брата супермена б) сильный тренер, который сделал звезду даже из 60-ого пика в) команда-контендер, которая ещё не исчерпала варианты для развития и только приближается к своему потолку.

Судя по высказываниям в прессе, Ирвинг хочет стать более значимой фигурой в лиге и выстроить собственное наследие. Браться за дело и доказывать собственные возможности Дядюшке Дрю предстоит в поединке с «Кавальерс». Главные опасения по поводу исхода ставки заключаются в возможном эмоциональном перенапряжении новой звезды «Бостона». У Кайри ещё нет опыта игры против бывшего клуба в НБА, поэтому сложно оценить риски, связанные с психологией. Но кто ещё в лиге способен выдержать подобный стресс, если не Ирвинг, забивший победную бомбу в седьмом матче позапрошлой финальной серии?

Опекать уроженца Австралии предстоит Деррику Роузу, который никогда не являлся элитным обороняющимся и из-за травм скатился до ветеранского контракта. Если Тайрон Лю не заготовил особый план по нейтрализации разыгрывающего «Селтикс», то мы можем стать свидетелями яркого индивидуального перфоманса, на что и надеемся.

Итого: сделано две ставки на сумму 4 500 фишек. В банке осталось 64 087 фишек.