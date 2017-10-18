Обидчица Шараповой сойдёт с дистанции Кубка Кремля уже в следующем матче

Рыбарикову в матче с Шараповой хватит на один сет Рубрика «Теннисный БетОн» стартует на «ВТБ Кубок Кремля» с прогноза на матч Марии Шараповой.

Стартовый день рубрики «Теннисный БетОн» на «ВТБ Кубок Кремля» получился в меру успешным. Подвела, правда, Мария Шарапова. Как оказалось, слухи о травме Магдалены Рыбариковой были преувеличены. Словачка великолепно билась и одержала заслуженную победу. Чересчур много ошибок позволила себе Шарапову. Себя же могу корить за неверный выбор ставки. Но после просмотра матча Стрыцова — Рыбарикова в Линце было полное ощущение, что Магдалена не сможет играть на все сто.

Зато Дарья Касаткина сыграла так, как мы от неё и ждали. Красивейшие бэкхенды в прыжке, интересные комбинации, умная игра вкупе с не лучшим состоянием Анастасии Павлюченковой привели к победе более молодой россиянки.



Отдельную премию хочется выписать Дарье Гавриловой. По игре она полностью превосходила Кристину Плишкову, должна была закрывать матч во втором сете при счёте 5:4 или 6:5, имела матчболы. Но подарки в концовке привели к тай-брейку во второй партии, что позволило пройти нашему докупленному тоталу больше 22,5 гейма.



В виртуальном банке на данный момент 122 513 фишки при стартовых 100 000.

Ставка: победа Вихлянцевой за 2.21 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1210 фишек).



Очередная встреча двух россиянок на «ВТБ Кубок Кремля». Противостояние молодости и опыта. Елена Веснина под конец сезона выглядит не лучшим образом. Много необъяснимых поражений. Сил осталось маловато. Наверное, по этой причине и в паре с Екатериной Макаровой они решили не выступать до итогового турнира. На «ВТБ Кубок Кремля» результаты Весниной также не особенно хороши. Лишь раз она была в полуфинале, было это в 2011-м. Но с той поры россиянка лишь раз победила в Москве при 5 поражениях.



Игра Вихлянцевой в стартовом матче против Кайи Канепи порадовала. Неожиданно легко она разобралась с мощной эстонкой. Это свидетельствует о классной форме Вихлянцевой. Считаю, что имеет смысл сделать на неё ставку.

Магдалена Рыбарикова — Ализе Корне

Ставка: победа Корне за 2.1 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2200 фишек).



Магдалена Рыбарикова находится в прекрасном состоянии в последнее время, играя на очень высоком уровне. Во вторник она удивила тем, что умеет очень качественно обороняться. Цепкая игра словачки на задней линии вынуждала Марию Шарапову чересчур много ошибаться. Это поразило. Рыбарикова обычно любит сама плотно пробивать и даже к сетке выходить.

Но всё-таки слишком эмоциональную победу для себя одержала Рыбарикова. Сил было потрачено немало. А ведь она ещё в Линце как следует потратилась.



Так что я предлагаю поставить на Ализе Корне. Француженка ведёт в личных встречах — 3-1. Она вчера отдыхала, а стартовый матч против Екатерины Макаровой провела на высочайшем уровне. Хорошо была Ализе, давно не приходилось её видеть в таком приличном состоянии.



К сожалению, коэффициент на её викторию уже упал, но по-прежнему в большинстве контор она не фаворит. Воспользуемся этим.



Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 119 513.