До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Ализе Корне
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Обидчица Шараповой сойдёт с дистанции Кубка Кремля уже в следующем матче

Рубрика «Теннисный БетОн» продолжает работу на Кубке Кремля.
18 октября 2017, среда. 14:00 Ставки
Рыбарикову в матче с Шараповой хватит на один сет
Рубрика «Теннисный БетОн» стартует на «ВТБ Кубок Кремля» с прогноза на матч Марии Шараповой.

Стартовый день рубрики «Теннисный БетОн» на «ВТБ Кубок Кремля» получился в меру успешным. Подвела, правда, Мария Шарапова. Как оказалось, слухи о травме Магдалены Рыбариковой были преувеличены. Словачка великолепно билась и одержала заслуженную победу. Чересчур много ошибок позволила себе Шарапову. Себя же могу корить за неверный выбор ставки. Но после просмотра матча Стрыцова — Рыбарикова в Линце было полное ощущение, что Магдалена не сможет играть на все сто.

Зато Дарья Касаткина сыграла так, как мы от неё и ждали. Красивейшие бэкхенды в прыжке, интересные комбинации, умная игра вкупе с не лучшим состоянием Анастасии Павлюченковой привели к победе более молодой россиянки.

Отдельную премию хочется выписать Дарье Гавриловой. По игре она полностью превосходила Кристину Плишкову, должна была закрывать матч во втором сете при счёте 5:4 или 6:5, имела матчболы. Но подарки в концовке привели к тай-брейку во второй партии, что позволило пройти нашему докупленному тоталу больше 22,5 гейма.

В виртуальном банке на данный момент 122 513 фишки при стартовых 100 000.

Наталья ВихлянцеваЕлена Веснина

Кубок Кремля (ж) 2017. 2-й круг
18 октября 2017 года, среда. 18:30 МСК
Наталья
Вихлянцева
Елена
Веснина

Ставка: победа Вихлянцевой за 2.21 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1210 фишек).

Очередная встреча двух россиянок на «ВТБ Кубок Кремля». Противостояние молодости и опыта. Елена Веснина под конец сезона выглядит не лучшим образом. Много необъяснимых поражений. Сил осталось маловато. Наверное, по этой причине и в паре с Екатериной Макаровой они решили не выступать до итогового турнира. На «ВТБ Кубок Кремля» результаты Весниной также не особенно хороши. Лишь раз она была в полуфинале, было это в 2011-м. Но с той поры россиянка лишь раз победила в Москве при 5 поражениях.

Игра Вихлянцевой в стартовом матче против Кайи Канепи порадовала. Неожиданно легко она разобралась с мощной эстонкой. Это свидетельствует о классной форме Вихлянцевой. Считаю, что имеет смысл сделать на неё ставку.

Магдалена Рыбарикова — Ализе Корне

Кубок Кремля (ж) 2017. 2-й круг
18 октября 2017 года, среда. 16:30 МСК
Магдалена
Рыбарикова
Ализе
Корне

Ставка: победа Корне за 2.1 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2200 фишек).

Магдалена Рыбарикова находится в прекрасном состоянии в последнее время, играя на очень высоком уровне. Во вторник она удивила тем, что умеет очень качественно обороняться. Цепкая игра словачки на задней линии вынуждала Марию Шарапову чересчур много ошибаться. Это поразило. Рыбарикова обычно любит сама плотно пробивать и даже к сетке выходить.

Но всё-таки слишком эмоциональную победу для себя одержала Рыбарикова. Сил было потрачено немало. А ведь она ещё в Линце как следует потратилась.

Так что я предлагаю поставить на Ализе Корне. Француженка ведёт в личных встречах — 3-1. Она вчера отдыхала, а стартовый матч против Екатерины Макаровой провела на высочайшем уровне. Хорошо была Ализе, давно не приходилось её видеть в таком приличном состоянии.

К сожалению, коэффициент на её викторию уже упал, но по-прежнему в большинстве контор она не фаворит. Воспользуемся этим.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 119 513.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Ализе Корне Елена Веснина Наталья Вихлянцева Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
18 октября 2017, среда
15:15 «Челси» — «Рома»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.50
13:42 Прогноз Гутцайта на матч ЦСКА — «Базель»: российский клуб одержит победу
13:35 Букмекеры кардинально поменяли мнение о шансах «Спартака» на выход в плей-офф ЛЧ
13:30 Экс-форвард «Арсенала» Нванкво Кану организовал самую большую лотерею в Африке
11:45 Букмекеры оценили шансы ЦСКА в домашнем матче Лиги чемпионов с «Базелем»
10:00 Согласно котировкам ЦСКА не оставит шансов «Металлургу Мг» в матче КХЛ
17 октября 2017, вторник
20:32 Букмекер: 71% игроков верит в победу «Севильи» над «Спартаком»
18:30 Эксперты: Харден и Пол не спасут «Хьюстон» от поражения в матче с «Голден Стэйт»
16:45 «Реал» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 28.0
15:41 Прогноз Генича на матч «Спартак» — «Севилья»: обе команды забьют
14:35 Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Торонто» в НХЛ
13:30 «Марибор» — «Ливерпуль»: две ставки от Робби Сэвиджа
13:00 «Салават Юлаев» победит «Динамо» в Москве. Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ
12:30 Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Севилья»: 2:1 в пользу красно-белых
12:04 Аналитики: шансы Шараповой стартовать на «Кубке Кремля» с победы — 71%
11:45 Согласно котировкам «Динамо» (Москва) победит «Салават Юлаев» в матче КХЛ
10:00 Букмекеры оценили шансы «Спартака» в домашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей»
16 октября 2017, понедельник
21:26 Аналитики: «Тампа» Кучерова и Василевского выиграет у «Детройта» в матче НХЛ
21:15 «Голден Стэйт» вновь станет чемпионом НБА, не сомневаются букмекеры
20:37 Эксперты: Алексис не покинет «Арсенал» зимой, несмотря на интерес «ПСЖ» и «Сити»
15:02 СРО букмекеров: приветствуем БК «Зенит» на рынке онлайн-беттинга
14:37 Исследование: сообщения в «Твиттере» помогают обыгрывать букмекеров
13:50 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА
13:39 Букмекеры уверены в чемпионстве «Зенита» даже после его поражения от «Арсенала»
11:45 «Лестер Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.50
10:00 Согласно котировкам ЦСКА не оставит шансов «Трактору» в матче КХЛ
08:00 Шарапова — главный фаворит «ВТБ Кубка Кремля», считают букмекеры
15 октября 2017, воскресенье
18:30 ESSA: отмена запрета на ставки в США поставит под угрозу целостность спорта
17:12 Прогноз Гутцайта на матч «Интер» — «Милан»: команда Спаллетти победит
16:00 В Швейцарии официально узаконили азартные онлайн-игры
14:30 «Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита миланского дерби
14:10 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик»
13:00 Букмекеры оценили шансы «Арсенала» отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге
11:30 «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.50
10:00 Согласно котировкам СКА легко победит «Ак Барс» в матче КХЛ
14 октября 2017, суббота
18:30 Букмекеры: шансы Шараповой выиграть турнир в Тяньцзине — 85%
17:45 Согласно котировкам, «Наполи» — фаворит выездного матча с «Ромой»
17:18 Прогноз Генича на матч «Атлетико Мадрид» — «Барселона»: команды пробьют тотал
15:45 Букмекеры оценили шансы «Барселоны» победить «Атлетико» в Мадриде
14:40 Главный тренер «Ислочи» осуждён на 2 года ограничения свободы за «договорняк»
14:15 «Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.00
13:34 БК «Лига Ставок»: объём отчислений в пользу спорта будет только увеличиваться
13:13 Прогноз Розанова на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставлю на гостей с нулём
12:15 «Краснодар» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита центральной игры 13-го тура РФПЛ
10:30 Слуцкий с «Халлом» проиграет «Норвичу» в матче Чемпионшипа, уверены аналитики
Все новости RSS
Партнерский контент