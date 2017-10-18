Акинфеев вновь пропустит, но ЦСКА не проиграет

«Спартак» выстоит и не позволит «Севилье» победить в Москве Делаем прогнозы на «Спартак» – «Севилья» и «Манчестер Сити» – «Наполи» в Лиге чемпионов.

Поздравляем футболистов «Спартака» с разгромной победой над «Севильей». А вот нас, увы, поздравить снова не получится.

Как показал итоговый счёт, коллега Евдошенко был на сто процентов прав, поставив на непроигрыш красно-белых. К сожалению, второй прогноз не сыграл. Рискованная ставка с коэффициентом 4 на то, что в матче «Ман Сити» — «Наполи» обе команды забьют минимум по два мяча, была близка к проходу, но всего лишь была.

Манкунианцы отстрелялись оперативно — уже на 13-й минуте Жезус забил второй гол в ворота Рейны. Дело было за футболистами «Наполи». Когда на 37-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Ман Сити», показалось, что мы близки к успеху. Но не тут-то было. Мертенс не сумел переиграть Мораеса. В итоге неаполитанцы всё-таки забили гол с пенальти, но случилось это уже в середине второго тайма. А на второй мяч итальянцев не хватило.



По итогам вторника у нас минус 70 фишек. Сейчас их в банке рубрики 55 760 при 50 000 стартовых. Мы всё ещё в плюсе, но экватор уже на горизонте…

«Бавария» — «Селтик»

Ставка: тотал угловых в матче больше 10,5 за 2.02 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1530 фишек).

Начнём со статистической ставки. «Бавария» в нынешней Лиге чемпионов подаёт угловые в промышленных масштабах. 13 корнеров в матче против «Андерлехта», 16 в игре с «ПСЖ». Воодушевлённые уходом Анчелотти с первых минут пойдут мюнхенцы вперёд и в домашней встрече с «Селтиком».



В такой ситуации тотал в 10,5 угловых может быть пробит исключительно силами чемпиона Германии. Прибавим сюда ещё парочку угловых от «Селтика» и получим весьма перспективную ставку.

ЦСКА — «Базель»

Ставка: обе забьют и ЦСКА не проиграет за 2.36 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2040 фишек).

ЦСКА сегодня попробует развить успех земляков из «Спартака». Соперник у «армейцев» скромнее. Да, в прошлом туре швейцарский чемпион дума уничтожил «Бенфику». Но португальцы, как мы видели в матче с ЦСКА, сейчас плохи. Да и бросили играть за полчаса до конца игры в Базеле, заработав удаление при счёте 0:3.



Что касается самого «Базеля», то команда эта сейчас нестабильна. В чемпионате Швейцарии чемпион после 11 туров идёт только на третьем месте. В последних семи матчах внутреннего первенства футболисты Рафаэля Вики сумели победить лишь два раза.

В общем, даже при всех своих кадровых проблемах футболисты ЦСКА вполне могут сегодня набирать три очка. И уж точно обязаны не проигрывать.



Правда, сомневаюсь, что ЦСКА сумеет при этом не пропустить. Березуцкие с Игнашевичем по-прежнему не молодеют, Васин по-прежнему в любой момент способен допустить грубую ошибку. Не будем забывать и про Акинфеева с его рекордами.



У «Базеля» же быстрые и преимущественно молодые форварды. Несмотря на все очковые потери, команда забивала в десяти из двенадцати матчах чемпионата Швейцарии. Про пять мячей в ворота «Бенфики» мы уже говорили.



Так что мой выбор на данную встречу — обе забьют и ЦСКА не проиграет.

Итого: сделано две ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 52 760 фишек.