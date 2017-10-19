Касаткина постоит за честь России на Кубке Кремля

Обидчица Шараповой сойдёт с дистанции Кубка Кремля уже в следующем матче Рубрика «Теннисный БетОн» продолжает работу на Кубке Кремля.

Успешным вышел вчерашний день для рубрики «Теннисный БетОн». Две ставки с хорошими коэффициентами 2.21 и 2.1 прошли без всяких нервных потрясений, с запасом.



Как я и ожидал, Магдалену Рыбарикову не хватит на матч с Ализе Корне. Сказалась усталость и травма словачки, она сумела отыграть лишь сет, после чего снялась с турнира. Нас это вполне устроило.

Ну и Наталья Вихлянцева оказалось сильнее Елены Весниной. Первый сет получился напряжённым, но борьба в основном шла на подаче более опытной россиянки. Тай-брейк сложился для Вихлянцевой очень удачно, Весниной зацепиться не удалось. Во второй партии брейк-пойнты то и дело возникали на подаче олимпийской чемпионки, но везло, что соперница ими сорила. Тем не менее Вихлянцева закрыла вторую партию достаточно уверенно. В такой ситуации жалеешь только об одном — что не поставил больше.



В виртуальном банке на данный момент 125 923 фишки при стартовых 100 000.

Ставка: победа Корне за 1.86 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1720 фишек).



Наталья Вихлянцева накануне продемонстрировала очень неплохой уровень тенниса. Но сможет ли она настолько же здорово сыграть и сегодня? Уверенности нет. Очень неприятная соперница ей будет противостоять. Пока что Вихлянцева привыкла играть мощными ударами с задней линии, нравятся ей перестрелки. Но проблема в том, что Корне очень изобретательна. Если она поймёт, что уступает в длинных розыгрышах на задней линии, то начнёт придумывать всевозможные загадки для россиянки.



Резаный удар француженки может ломать ритм Вихлянцевой. Наталья достаточно высокая девушка, и со стелящегося мяча ей будет сложно атаковать. На этом, кстати, Рыбарикова ловила Шарапову. В арсенале Корне есть классные укороченны, и у сетки она действует довольно уверенно.



На мой взгляд, в этой встрече всё-таки стоит поставить на победу француженки. Она в отличном состоянии, быть может, лучшем за этот год.

Николь Мельчар/Анна Смит — Надежда Киченок/Анастасия Родионова

Ставка: победа Киченок и Родионовой за 2.14 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1710 фишек).



Обратимся к парному турниру, где уже настала пора полуфиналов. Предлагаю сделать ставку на украинско-австралийский дуэт Надежда Киченок/Анастастия Родионова. Обе девушки — завсегдатаи парных соревнований. Они обладают хорошими подачами, поэтому в зале особенно опасны. В предыдущем раунде Киченок и Родионова выгрызли победу у Савчук и Среботник, которые были фаворитами. Так что должный запас уверенности они приобрели.



На другой стороне корта будут Николь Мелича и Анна Смит. Пара сыгранная, но ничего выдающегося в их игре не замечено. И здесь им пока везёт со жребием. Нет, Бегу и Олару доставили им хлопот, но румынки не так часто играют вместе. У Олару обычно другие партнёрши. Недостаток взаимопонимания сказался.



Отметил бы особый настрой Насти Родионовой, наверняка ей хочется взять титул дома. Пусть она сейчас выступает под австралийским флагом, но Москва не стала для неё чужой. Раз Киченок и Родионова идут андердогами, имеет смысл ставить на них.

Хуан-Себастьян Кабаль/Денис Молчанов — Михаил Елгин/Даниил Медведев

Ставка: победа Кабаля и Молчанова за 1.95 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1425 фишек).



В мужском парном турнире образовалась интересная пара. Хуан-Себастьян Кабаль обычно выступает в паре с соотечественником Робертом Фара, но второй колумбиец после Шанхая отбыл на родину. А вот Кабаль решил поехать в Москву. Круг с новым партнёром Денисом Молчановым уже пройдён. На очереди Елгин и Медведев. Пару неплохих матчей россияне выдали на US Open. Но играют они вместе редко. Даниил — неискушённый парный игрок. А Кабаль всё-таки выше уровнем, чем Елгин.



Так что здесь имеет смысл ставить на интернациональный дуэт.

Александра Саснович — Дарья Касаткина

Ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-4,5) за 1.81 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1215 фишек).



Даша Касаткина пока восхитительно играет в Москве. Два круга пройдены. Особых проблем не было ни с Павлюченковой, ни с Синяковой. На очереди Александра Саснович, которую россиянка в последних двух встречах побеждала.

Саснович одержала очень яркую победу в первом круге, победив Бабош, несмотря на вчистую проигранный первый сет. Вчера же была встреча с Кристиной Младенович, которая забыла, что такое победы. Представительница Беларуси выиграла, но француженка всё для этого сделала, допустив 16 двойных.



Касаткина таких подарков делать точно не будет. Сама Дарья отметила, что Саснович обычно хорошо играет в зале. Действительно это так, если смотреть на результаты. Но в матче с той же Младенович белорусская теннисистка допустила немало ошибок, явно она сейчас не на пике. В моём понимании Касаткина выше классом, к тому же новый тренер придал импульс её игре. Ожидаю убедительной победы россиянки. Всё-таки в двух последних матчах с Саснович играла фора (-4,5), правда, в разных вариациях. Пробую такую ставку и сейчас.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 6500 фишек. В банке осталось 119 423.