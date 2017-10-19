Взбешённый «Зенит» снесёт с поля «Русенборг»

Акинфеев вновь пропустит, но ЦСКА не проиграет Прогнозы на матчи ЦСКА — «Базель» и «Бавария» — «Селтик» в рубрике «Футбольные фишки».

Краткий итого вчерашнего выпуска: не минус, и то хорошо. Две ставки было сделано, одна прошла.

«Бавария», как и ожидалось, в одиночку уверенно пробила тотал в 10,5 угловых в матче против «Селтика». 15 корнеров на двоих соорудили команды, 12 из них — на счету мюнхенцев.



А ЦСКА подвёл. Прогноз был сделан на то, что «армейцы» пропустят, но не проиграют. С первой его частью Акинфеев и компания справились успешно, а вот с собственными голами вышел конфуз. Ноль ударов в створ ворот соперника за весь матч — с такой статистикой забивать мячи сложно.



В итоге имеем плюс 30 фишек к банку. Сейчас их у нас 55 790 при 50 000 стартовых.

«Црвена Звезда» — «Арсенал»

Ставка №1: «Црвена Звезда» не проиграет за 2.03 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1030 фишек)

Ставка №2: обе забьют и тотал матча больше 2,5 гола за 2.06 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1060 фишек).

Лондонский «Арсенал» проваливает второй сезон АПЛ подряд. По крайней мере на данный момент. После восьми туров «канониры» вновь идут вне зоны Лиги чемпионов. Второй год без главного еврокубка для команды уровня «Арсенала» однозначно будет провалом.



Поэтому предположу, что Арсен Венгер сосредоточится на внутреннем первенстве, где срочно нужно выправлять ситуацию. И где уже через три дня лондонцам предстоит крайне непростой матч на выезде с «Эвертоном».



А вот в Лиге Европы у «Арсенала» всё хорошо. Два матча — две победы и первое место в группе. Для выхода в плей-офф английскому клубу в оставшихся четырёх матчах достаточно будет набрать три-четыре очка. И это при том, что будут ещё две домашние встречи.

В сложившейся ситуации предположу, что сегодня в столице Сербии мы можем увидеть на поле не всех игроков основы «Арсенала», которым может потребоваться небольшая передышка.

«Црвена Звезда» же на своём поле хороша. При поддержке трибун сербы не проиграли ни одного домашнего матча в Лиге Европы. А их с учётом квалификации набралось уже пять. Думаю, за двойку имеет смысл проверить непроигрыш «Црвены Звезды» и сегодня.

Заодно предложу ещё одну ставку — обе забьют и тотал матча больше 2,5 гола. «Арсенал» в еврокубке действует про принципу «играю сам и даю играть другим». Отсюда и счета — 3:1, 2:4. Вполне способны команды сегодня показать результативный футбол.

«Ницца» — «Лацио»

Ставка: победа «Ниццы» с форой «0» за 2.00 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1000 фишек).

«Лацио» в минувшие выходные пускай и не без везения, но сумел победить «Ювентус» на выезде, нанеся туринцам первое домашнее поражение во всех турнирах с августа 2015 года. Серьёзное достижение, не поспоришь.



После такого у футболистов Симоне Индзаги может не хватить сил и эмоций на матч Лиги Европы. Тем более гостевой и тем более против «Ниццы».



В отличие от Лиги 1, дела у «орлят» в еврокубке складываются успешно: две разгромные победы в двух матчах. Судя по результатам «Ниццы» в чемпионате Франции, Лига Европы может стать для команды главным приоритетом в сезоне. Думаю, разозлённые очередной осечкой во внутреннем первенстве, футболисты «Ниццы» будут стараться реабилитироваться в сегодняшней встрече.

«Хоффенхайм» — «Истанбул Башакшехир»

Ставка: обе забьют и тотал матча больше 2,5 гола за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 900 фишек).

«Хоффенхайм» — команда весёлая. В Бундеслиге сине-белые пять из восьми матчей сыграли на «обе забьют и тотал больше 2,5 гола». В Лиге Европы обе встречи проиграли со счётом 1:2. Почему бы и встречу с «Истанбул Башакшехир» футболистам Юлиана Нагельсмана не провести по схожему сценарию? Думаю, «Хоффенхайм» сумеет набрать первые очки в группе, скорее даже все три. Но при этом пропущенного гола не избежит.

«Зенит» — «Русенборг»

Ставка: победа «Зенита» с форой "-1,5" гола за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 930 фишек).

Ну и закрываем наш выпуск прогнозом на матч «Зенита». Безусловно, вызывает опасение форма питерцев после первого в чемпионате поражения от скромного «Арсенала». Да ещё и дома. Но предположу, что это был разовый сбой команды Роберто Манчини.



Напомню, игра с Тулой состоялась после перерыва на матчи сборных. У «Зенита», как известно, большая часть состава выступает за национальные команды. Отсюда и проблема, свойственная топ-клубам, тренерам не всегда удаётся привести футболистов в единое состояние в сжатые сроки после их длительного отсутствия в команде.



Сейчас же, переварив неудачу и проведя работу над ошибками, «Зенит» должен собраться и показать качественный футбол, как он умеет. На групповом этапе российский клуб пока уничтожает соперников. А «Русенборг» уж точно не сильнее «Реала Сосьедад», который увёз из Санкт-Петербурга поражение с разницей в два мяча. Есть определённая уверенность в том, что «Зенит» сегодня сумеет пробить фору.

Итого: сделано пять ставок на сумму 5000 фишек. В банке осталось 50 790 фишек.